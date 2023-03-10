Букет преткновения

- Мой старик мне на 8 Марта тюльпаны принес — знать, не забыл еще, что я женщина, — похвасталась мне в лифте 75-летняя соседка и почти нежно поглядела на своего благоверного, которого она во все прочие дни года костерит почем зря. Неужели сердце любой представительницы прекрасного пола можно растопить вовремя подаренным букетом? Не факт, но попробовать стоит.

Обязательная программа

— Ой, только не вздумай написать, что современным женщинам цветы не так уж важны, — возмутилась приятельница. — Мужики тут же обрадуются и забудут этот разорительный обычай как страшный сон. А что за женский день без заполонивших город цветов? Все равно что Новый год без елок и гирлянд.

В самом деле, 8 Марта всегда можно узнать и не глядя в календарь. Цветы дома, цветы на работе, цветы на улицах и в транспорте, в руках улыбающихся женщин и озабоченно прячущих букеты от ветра мужчин — не облетели бы раньше времени. Цветы на интернет-сайтах, на витринах, на прилавках и складах магазинов — а заодно и баснословная прибыль дельцов цветочного бизнеса, в преддверии праздника бессовестно задирающих цены, чтобы нажиться на красивой традиции. Последнее явление — не последняя причина, по которой в обществе то и дело вспыхивают дискуссии: обязателен ли нынче букет на 8 Марта или можно его чем-то заменить?

Опросы и данные статистики показывают, что общество в этом плане становится все более прагматичным. Например, согласно данным службы аналитики «Платформа ОФД», в 2021 году продажи цветов к Международному женскому дню снизились на 22% по сравнению с прошлым годом, но зато в четыре раза выросли продажи роботов-пылесосов. Хорошо хоть, не утюгов и кастрюль.

А популярный российский рекрутинговый портал в тот же год опросил россиянок: хотят ли они по-прежнему получать букеты от своих мужчин в честь женского праздника? В ответ 22% женщин назвали цветы самым важным подарком в этот день, 15%, напротив, заявили, что букет — вещь для них бесполезная. Остальные же уточнили, что получать цветы в качестве подарка им приятно, но к ним желательно приложить и более существенный презент. Так что, несмотря на порой встречающееся мнение, что Международный женский день вместе с его букетами — такой же пережиток советского прошлого, как день Октябрьской социалистической революции и Первомай, прекрасный пол пока что так не считает. А значит, отвертеться от «обязательной программы» мужчинам не удастся.

Кто первый?

Откуда вообще взялся обычай дарить женщинам сорванные цветы? Кто это сделал первым? Есть несколько версий, одна другой древнее и поэтичнее. Первая из них относится к библейским сюжетам: по легенде, после того как первых людей изгнали из рая, Ева долго грустила по красоте райских садов. И тогда Адам стал отыскивать в лесу и приносить домой самые красивые цветы, чтобы ее порадовать. Почему бы и нет?

По другой версии, традиция эта родом с Древнего Востока. Поскольку прекрасный пол не имел возможности свободно встречаться и общаться с мужчинами, там зародился «язык цветов»: отправляя друг другу различные букеты, можно было обмениваться романтическими чувствами и мыслями. Позже этот язык пришел в Европу, где цветочные композиции с зашифрованными посланиями составляли профессиональные флористы. Отголоски языка цветов дошли и до наших дней, отражаясь в эстрадных шлягерах типа «Желтые тюльпаны — вестники разлуки» или «Розы — цветы любви».

Однако наиболее популярна сегодня не романтическая, а практичная версия дарения букетов. Увы, нашим древним предкам во время охоты мамонты попадались не так уж часто. И чтобы поддержать имидж добытчиков, первобытные мужчины тащили своим женщинам и другие трофеи — все, что может пригодиться в хозяйстве: травы, коренья, кору, цветы. Растения использовались в пищу, в быту, для изготовления целебных отваров. Видимо, какие-то цветы оставались невостребованными, и в один прекрасный момент женщины стали, чтобы добро не пропадало, сушить их и изготавливать обереги для своих жилищ в виде букетов. Так что никакой бесполезной красоты, все строго по делу.

Между прочим, некоторые дамы и по сей день букеты пускают в дело: сушат цветы и составляют из них икебаны, ароматические смеси, используют как материал для декупажа. И даже проращивают черенки подаренных роз, чтобы потом высадить на даче.

Что касается Международного женского дня — как известно, зародился он в качестве дня борьбы за права женщин. И долгое время в СССР этот праздник был скорее идеологическим: женщин в этот день чествовали в качестве равноправных тружениц, защитниц Родины, передовиков производства — и никаких сантиментов про любовь, весну и красоту. Однако после 1966 года, когда его сделали выходным, праздник постепенно начал становиться более «женственным». Тогда-то и зародился обычай дарить в этот день цветы. Сначала это была мимоза, а позже присоединились тюльпаны и гвоздики.

Надо — значит, надо

Тем временем цветы женщинам на 8 Марта покупают 69% опрошенных мужчин. Спрашивать у своих мужей и кавалеров, для чего они это делают и что при этом думают, — занятие, конечно же, неинформативное, особенно в преддверии праздника. А вот один популярный сайт, посвященный отношениям, решил все-таки докопаться до истины и провести соцопрос на тему: «Почему мужчины дарят женщинам цветы?». На эту тему высказалась добрая сотня мужчин. Как оказалось, современники дарят букеты к женским праздникам, потому что «так положено», «традиция», «это сложившийся ритуал» и даже «попробуй не подари ей букет к положенной дате, неделю (месяц, год) потом дуться будет».

— Ну а что вы ожидали услышать? Подавляющее большинство мужиков вообще не парится, почему женщине от него надо то или другое. Главное, запомнить, что именно и когда от тебя требуется, и ничего не перепутать, чтобы вторая половина была довольна и мозг не выносила, — так прокомментировал результаты опроса мой 50-летний знакомый.

Так что волнует этот вопрос все больше прекрасный пол да еще почему-то американских психологов, которые обожают проводить разнообразные исследования ни о чем.

К примеру, психолог Гарвардского университета доказала, что цветы снижают стресс и улучшают настроение. Правда, свое исследование она проводила путем опроса директоров… похоронных служб. А психологи из университета в Нью-Джерси выяснили, что букет вызывает у девушек улыбку в два раза чаще, чем любой другой подарок аналогичной стоимости. Хотите верьте, хотите нет.

— Цветы, конечно, вещь бесполезная и недолговечная, зато красивая, — рассуждает 28-летняя Маргарита. — В том-то и заключается прелесть и букета, и его дарителя: не пожалел выбросить деньги на ветер, чтоб поднять женщине настроение и самооценку, вызвать у нее улыбку — значит, действительно ею дорожишь, ценишь, любишь.

А практичный мужчина — это, конечно, похвально, но порой его так трудно отличить от обыкновенного жмота!

КЛАССИФИКАЦИЯ ДАРЯЩИХ ЦВЕТЫ МУЖЧИН

Романтики. Ими движет искреннее желание сделать женщине приятное. Они долго и тщательно выбирают самый красивый букет, хотя могут и нарвать его на клумбе или лужайке.

Прагматики. Дарят цветы, потому что «так положено». При покупке руководствуются соображениями «посвежее и поприличнее».

Жлобы. Выберут самый дешевый букет и еще попросят скидку, потому что он неважно выглядит.

Рационалисты. Три раза переспросят, не лучше ли подарить вместо цветов что-нибудь более полезное, и в итоге принесут горшок с комнатным растением — «гораздо экономнее и надолго хватит».

Нарциссы. Дарят цветы, чтобы полюбоваться своим красивым жестом, желательно в присутствии зрителей. Букет обязательно будет дорогой и сложный, в самой эффектной упаковке.

Оригиналы. Принципиально не дарят цветов в общепринятые праздники, чтобы «не уподобляться толпе» и «не кормить барыг», но зато могут преподнести их в другой день без особой причины.