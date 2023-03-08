Пожизненная двухсменка

Разговор с бригадиром штукатуров-маляров группы компаний «Стройтехком» Светланой Гибадуллиной начался просто и естественно, к чему расположила журналиста сама собеседница — открытая и жизнерадостная. Бригадира подчиненные часто называют на военный манер комбригом — за требовательность. У Светланы в основе авторитета — личный пример. «Какая я по жизни? — переспрашивает она, звонко смеясь, и отвечает серьезно: — Терпеливая. Сильная. Веселая».

Сильная

— Третью дочь я родила 30 апреля, а после 9 мая уже вышла на работу. Хорошо, что объект, на котором работали, был по соседству с домом, где я жила. Пять раз за смену прибегала, чтобы покормить дочку, а присматривала за ней мама, — как ни в чем не бывало признается бригадир, сбив меня с толку. Кормить таким образом новорожденного — что это: подвиг или нормальный поступок? Забегу немного вперед: о таком факте кормления грудничка рассказал женщинам нашей редакции. Реакция была совершенно неожиданной. Никто не принял сторону Светланы, наоборот — осудили. Дескать, почему не ушла в законный декретный отпуск, разве можно так обращаться с дитем?! Правда, узнав, что семье Гибадуллиных приходилось тогда покрывать ипотеку, немного успокоились и праведный гнев перевели в адрес чиновников, которые никак не могут свести ипотеку к «нулевому» проценту, не могут организовать труд людей таким образом, чтобы и зарабатывали достойно, и отдыхали, и чтобы мы ушли, наконец, от проблемы минусовой демографии.

Вообще, надо заметить, в последнее время о силе женщин, об их стойкости стали говорить экономисты и социологи. Так, в обзоре статданных «Показали силу», опубликованном в «Российской газете» за 27 февраля, сообщается, что профессии, которые ранее считались исключительно мужскими, сейчас стали популярными у женщин. Например, в транспортно-логистической отрасли число женщин-соискателей выросло на 40 процентов, в строительстве — на 32, интерес к вакансиям водителей — на 44, машинистов — на 70 процентов. Также растет их интерес к ИТ-сфере, даже к специальности авиамеханика. Что происходит? Да, сказываются автоматизация, цифровизация. Но почему тогда новые технологии никак не освободят прекрасную половину от изнурительной работы по штукатурке, покраске, грунтовке в строительстве? Несколько лет назад, помню, написал репортаж-сенсацию о том, что в туймазинской стройорганизации осталась последняя женщина-каменщик. Кстати, оставалась она в этой тяжелой профессии добровольно, поскольку отличалась немалой физической силой. Тем временем на конкурсах профессионального мастерства среди штукатуров-маляров организаторы и члены жюри убежденно говорили о том, что на отделочных работах женщин скоро не останется. Дескать, не их это дело. И кивали в сторону крепких, спортивного вида парней-гастарбайтеров, жаждущих пополнить ряды отделочников. Но времена изменились, гастарбайтеры стройплощадки не наводнили. Опора отрасли — опять наши женщины, которые при удачной локации объекта рядом с местом проживания, как случилось у Светланы, готовы по пять раз за смену бегать кормить младенца.

Конечно, случай этот исключительный. Но очень красноречивый: штукатуры-маляры, пока они молоды, вкалывают в две смены. Первая — на стройплощадке, вторая — дома, на кухне, в детской комнате, если она имеется. Многие десятилетиями живут на съемных квартирах, вводя за это время сотни новых домов для других. Сапожники без сапог.

Терпеливая

Светлане 43 года. Вопрос о возрасте комбрига не смутил, как часто бывает с женщинами, наоборот, развеселил и стал поводом для возвращения в детство, в юность. Несмотря на то, что жизнь была не медом мазана, считает, что ей везло и везет на хороших людей. Родилась в деревне Старомухаметово Кигинского района, родители трудились в колхозе «Йондоз», отец — скотником, мама — дояркой, причем всегда была в передовиках. Светлана — поваром в школе, ближе к двум дочерям Нарказ и Энже. Так случилось, что по болезни рано ушла из жизни сестра, а за ней и ее муж. Их дочерей забрала Светлана. Судьба продолжала ее испытывать: сложилось так, что пришлось развестись с мужем. Сильная и терпеливая Светлана принимает кардинальное решение переехать в Уфу. Поддержала подруга Эльвира Шакирова, работавшая штукатуром-маляром в «Интеграле»: она взяла Светлану ученицей, предоставила угол в своей съемной однокомнатной квартире. «Представляете, я даже плакала от неожиданного везения», — опять смеется комбриг. Со временем устроилась в группу компаний «Стройтехком», руководителя и основателя которой, известного в отрасли ветерана Минираиса Марвановича Усманова, высоко ценили, а точнее, обожали все строители.

— «Набери себе бригаду и айда к нам», — сказал он мне, — вспоминает Гибадуллина как об очередном поворотном пункте в жизни и подкрепляет свои рассуждения вескими аргументами: — Усманов сам из рабочих низов: с восьми лет трудился в колхозе кучером, помощником комбайнера, затем после техникума бетонщиком, мастером, управляющим трестом и даже министром. Жена его, Зухра Габдулловна, работала, как и я, бригадиром штукатуров-маляров. Познакомились они на стройплощадке. Поэтому мне и всей бригаде с Усмановым просто повезло. Важно, когда руководитель тебя понимает, уважает и поддерживает. Хочется трудиться в полную силу. Нескольким рабочим, остро нуждающимся в жилье, Минираис Марванович выделил квартиры по себестоимости, да еще с «нулевой» ипотекой. Этот дом на улице Союзной в Затоне мы построили сами. «Иди смотри квартиру. Понравится — не понравится», — сообщил неожиданно Усманов. Я прямо при нем заплакала. Двухкомнатная квартира! Мечта сбылась.

— Умеет ваш начальник доводить работниц до слез, — прибегаю к шутке, видя, что комбриг снова готова заплакать, вспоминая событие семилетней давности.

— Он тогда и с материалами помог для окончания отделки, — продолжает Гибадуллина. — Вообще, в нашем коллективе это традиция — оказывать поддержку: при ремонте дома в деревне, садового домика, на юбилей, на проводы в последний путь. В наше рыночное время такая человечность, уважение к рядовому работнику — редкость.

И тогда Золушки потянутся на стройку

Судьба расписала для Светланы Гибадуллиной сценарий почти по сказке о Золушке. Что у книжной героини, что у нашей работа не для девиц с глянцевой обложки — тяжелая. В день, например, комбриг оштукатуривает до ста квадратных метров стен, а если грунтует валиком — до 700 — 800. И так из года в год, на протяжении вот уже 18 лет. Нужно быть сильной физически. При этом терпеливой, а еще — веселой: к этому обязывает труд в коллективе. И только труд приводит к успеху, к исполнению всех желаний. На стройке Светлана нашла своего принца: встретила Ильмира Гарифуллина, плотника, он, как говорится, мастер на все руки. Родилась дочь Ильнара, та самая, которую бегала кормить «без отрыва от производства». Старших дочерей и племянниц, оставшихся от сестры, перевезли в Уфу, они получили специальное образование по любимым профессиям. Приобрели с Ильмиром квартиру, сумели расплатиться за ипотеку. Теперь в планах помочь с жильем дочерям. И, конечно, ждут внуков.

У Светланы отличная бригада из проверенных, добросовестных и таких же, как она, сильных и терпеливых женщин. Марьям Файзуллиной 63 года, Альфие Мулюковой — 62, обе они выходцы из Караидельского района, Марии Черновой из Архангельского района — 45, Марине Костенко из Дмитриевки — 50, Айгуль Валинуровой — 41, она уфимка. Как видим, стройку подпитывает кадрами в основном село. Сейчас в отрасли, да и во всей реальной экономике ощущается дефицит квалифицированных рабочих. Чтобы они пришли сюда, нужно многое изменить. Подобрать руководителей типа Усманова, обещать квартиры или дома без драконовской ипотеки, достойную зарплату — вдвое больше, чем средняя по региону.

Это вовсе не сказочные требования. Такой опыт уже демонстрируют современные организации. И тогда реальные, земные Золушки потянутся к нам. Без них новосельям не бывать.