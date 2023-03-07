Чувство локтя

В Дюртюлях состоялся четвертый зональный форум «Моя малая родина — Атайсал». На форуме свои уникальные проекты представили жители Нефтекамска и Агидели, Дюртюлинского, Бирского, Благовещенского, Илишевского, Калтасинского, Краснокамского, Кушнаренковского и Янаульского районов.

С их добрыми делами можно было ознакомиться на выставке проектов. Что интересно: если речь идет о ремонте, благоустройстве территории, спонсорской помощи, то за этими великодушными поступками, как правило, стоят мужчины.

Если о чем-то душевном, связанном с творчеством, воспитанием и образованием детей, то тут приоритет, конечно, за женщинами.

Женщины творят добро

К примеру, Анастасия Сатаева хорошо известна в своем Калтасинском районе. Из деревеньки Кокуш она приехала в Дюртюли вместе с передвижным ткацким станком, который достался ей в наследство. С семейной реликвией она почти не расстается. Путешествует с ней по городам и районам республики, куда ее приглашают на мас­тер-классы.

— Ткацкому мастерству меня обучала мама, я села за станок в раннем детстве. С тех пор все тку и тку — ковры и коврики, дорожки, другие изделия. Вот для наших воинов, находящихся в зоне СВО, тоже наткала, — рассказала Анастасия Кугубаевна.

Бирский район представил один из самых своих интересных проектов — интерактивный музей «Лавка купца Чиркова», который находится в Бирске. Его на средства гранта создала местная жительница Эльвира Фахрисламова. Музей размещается в старинном особняке, который историками так и идентифицируется как лавка купца Чиркова. Его владелица объясняет, что намеренно оставила название, чтобы сохранить память о купеческом наследии в истории города. Хозяйка отремонтировала особняк и разместила в нем предметы старинной мебели и домашней утвари, которые коллекционировала годами. Главная идея в том, что музей «живой». В нем проводятся мероприятия, а экспонаты можно трогать.

Янаульский район на презентации проектов представляла главный специалист местного управления культуры Зульфия Музафарова.

— У нас живут активные и яркие женщины. Так, под руководством главы Ямадинского сельсовета Гузалии Талиповой местные жители облагородили стелу, посвященную землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. А Фанура Ситдикова, Гульнур Закирова и Зиля Хабибуллина помогли своим мужьям собрать средства и заменить ограду на кладбище в селе Туртык. В общий котел скинулись неравнодушные граждане и уроженцы села, проживающие в других городах России, — рассказала она.

Дело правое

Часть мероприятий форума «Моя малая родина — Атайсал» прошла в селе Суккулово неподалеку от Дюртюлей. Участники почтили память Раниса Шаехова, погибшего на полях специальной военной операции. В память о нем в его родной школе в этот день была открыта мемориальная доска.

— Наши современные герои, выполняя воинский долг, оказываются в ситуациях, требующих проявления мужества и настоящей воинской доблести. Таким героем был и наш молодой парень Ранис, — отметил глава Дюртюлинского района Риф Юсупов.

Первый замруководителя администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев вручил орден Мужества, которым награжден боец, его родным.

Круглый стол на тему «Духовное пространство малой родины» состоялся в мечети села Суккулово не случайно. Она построена на средства генерального директора племзавода имени В. И. Ленина, известного на весь Дюртюлинский край мецената Альберта Давлетбаева. Много доброго он сделал для родного села: отремонтировал Дом культуры, ФАП, оборудовал хоккейную коробку и обеспечил ребят формой, посадил 75 сосен к 75-летию Великой Победы, установил обелиск в память об участниках Великой Отечественной войны. А в апреле в деревне Мамадалево при его спонсорской поддержке будет торжественно открыт памятник Скорбящей матери, макет которого был представлен на выставке.

Вообще на выставке можно было увидеть множество проектов — по благоустройству родников и колодцев, воинских мемориалов, кладбищ. Каждый город и район отметился в таком большом и важном деле, как помощь бойцам специальной военной операции.

Уроженец деревни Новый Актанышбаш Краснокамского района предприниматель Айрат Муртазин недавно купил для земляков, которые сейчас служат там, машину УАЗ. Компания «Игла» из Нефтекамска прошлым летом сменила свой профиль и вместо пошива флисовой одежды начала отшивать экипировку для военнослужащих. В ассортимент входят аптечки, бронежилеты, подсумки. Готовую продукцию предприятие отправляет гумконвоем в зону СВО.

Найти свой бренд

На форуме гости не только представили свои благотворительные проекты, но и приняли участие в обсуждениях за круглыми столами, в работе секций.

Одной из ключевых стала секция «О роли объединения землячеств в современных условиях».

— Важно понять, что сила землячества — не только в поддержке родного села, но и в том, что через помощь своей малой родине личность обретает внутренние силы. Атомизированность современного общества, бешеный темп и фоновый стресс лишь усугубляют ситуацию, — отметил председатель Всемирного курултая башкир Юлдаш Юсупов. — Поэтому мы подчеркиваем важность землячеств, взаимоподдержки, чувства локтя.

О жизни башкир за пределами малой родины рассказал директор ООО «Авторемзавод», генпродюсер телеканала «СТС-Ижевск», депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин. Его родители, уроженцы Бураевского района, переселились в столицу Удмуртии в 1966 году.

— В Удмуртской Республике сейчас проживает более двух тысяч башкир. Как всегда бывает в таких крупных промышленных центрах, как Ижевск, сразу начинаешь искать земляков. Наши родители не были исключением. Землячество дает необходимую духовную подпитку и осознание, что ты не один в мегаполисе. Поэтому, хотя формально центр «Курай» создан в 2019 году, взаимодействие земляков длится у нас десятилетиями — с момента появления здесь уроженцев Башкирии, — подчеркнул Альфред Ахнафович. — Мы все родом из разных районов, и каждый помнит о своих корнях. Поскольку Удмуртия и Башкортостан — ближайшие соседи, то мы постоянно бываем на своей малой родине и приглашаем в гости представителей родной республики.

На стратегической сессии «Локальный бренд — глобальный интерес» участники форума учились позиционировать свои районы и города. Помогали им в этом руководитель аппарата Общественной палаты РБ Шамиль Валеев и руководитель проектного офиса Ассоциации предпринимателей республики Мунир Минибаев. И вот что получилось. Город Агидель — один из самых молодых в Башкирии и единственный, где нет общественного транспорта, за час его можно обойти пешком.

Зато здесь планируется строительство речного порта. Благовещенск гордится своими производствами, его преимущество также в том, что он достаточно близок к Уфе.

Кушнаренковский район славится как родина самого северного винограда. Янаульский и Краснокамский могут похвастаться лучшим географическим расположением. Это известные рыбные края, перспективные территории для развития агротуризма и глэмпинга. Бренды Илишевского района — молоко и хлеб.

Бирский район не теряет своего купеческого лоска. Теперь здесь процветает предпринимательство уже в современном формате. А еще он известен событийным туризмом.

Хозяин площадки, Дюртюлинский район, позиционирует себя как место, где каждый может почувствовать себя как дома. В Дюртюлях идет активная жилая застройка. В новых домах обживаются молодые семьи, рождаются дети.

До новой встречи

Участники форума отмечали, что встреча прошла в теплой, дружественной атмосфере.

— «Атайсал» — настоящий. Это не деловая программа, здесь проекты не обсуждаются как бизнес. В зале сидят искренние люди, которые что-то важное сделали просто по зову души. А все, что связано с искренностью, оно настоящее, — отметил Урал Кильсенбаев. — Сегодня мы живем в такое время, когда любая фальшь, любое ненастоящее распознается очень быстро.

Зональные форумы «Моя малая родина — Атайсал» уже проходили в Аскино, Кармаскалах и Туймазах. Следующий состоится в Мелеузовском районе. Не только делать, но и говорить о добрых делах скоро будем там.

КСТАТИ

За два года существования проекта «Атайсал» на его сайте зарегистрировано более 15 тысяч заявок на общую сумму 1,5 млрд рублей. К реализации добрых дел уже привлечено 900 млн рублей, в проектах приняли участие более 4 тысяч человек.