Услышанная когда-то фраза может сказаться как на здоровье, так и на судьбе

Психиатры обеспокоены: из всевозможных гаджетов на неокрепшее сознание детей льется огромное количество программирующей информации. Тут и взрослым-то невозможно устоять. Это особо опасно, когда просмотр сюжетов происходит во время еды. Негативные и прочие установки в такие минуты прямым ходом попадают в подсознание.

Кстати, сложившиеся стереотипы порой и без телевизора могут повлиять на жизнь человека. У одного психоаналитика описан случай, когда женщина, начитавшись в раннем детстве медицинских книг, решила для себя, что появление детей на свет — это очень тяжело и страшно. Образовавшийся психологический блок лишил ее впоследствии возможности иметь детей. Проводимые в различных клиниках обследования не смогли выяснить причину — все, как говорится, было в организме на своих местах, а зачатия не происходило.

Между тем в сознании пациентки работал четкий стереотип, что крепкая семья — это муж и дети. К тому же после свадьбы только ленивые в окружении молодоженов не спрашивали: когда, мол, потомство заведете? Супруг стал переживать, что в доме нет ребятишек. Образовавшийся внутренний конфликт между невозможностью иметь детей и необходимостью их наличия привел в результате к тому, что подсознание молодой женщины дало команду: чтобы сохранить семью, ей самой надо превратиться в беспомощного младенца. Тайну болезни, которая много лет терзала ее, так и не смогли разгадать врачи. А супруг в последние годы вынужден был ухаживать за женой, как за маленьким ребенком.