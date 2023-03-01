Кухня для малыша

Сеть башкирских «Молочных кухонь» для семей с детьми, нуждающихся в господдержке, — одна из крупнейших в стране. Она является самым масштабным проектом в России, так как охватывает все население республики, рассказал министр торговли Алексей Гусев на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

Государственное автономное учреждение республики «Молочная кухня» бесплатно снабжает специализированными молочными продуктами детей раннего возраста, детей, находящихся под опекой, беременных женщин и кормящих матерей. В структуре учреждения уже семь производств по выпуску молочной продукции и 131 пункт выдачи, в том числе фирменные пункты, павильоны, точки в аптеках и поликлиниках, а также четыре специализированных мобильных пункта выдачи.

В октябре 2022 года в список льготных категорий, которые получают молочные продукты бесплатно, вошли малолетние дети мобилизованных и их супруги. На сегодняшний день за поддержкой обратились 520 членов семей данной категории, пояснил Алексей Гусев. Подать заявление на бесплатное получение продукции «Молочной кухни» можно во всех офисах МФЦ республики.

В настоящее время учреждение выпускает 17 наименований продукции. Одна из новинок, йогурт с йодированным молочным белком «БИОЙОД» с клубникой для дошкольного и школьного возраста, получила золотую медаль на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2022» в Москве. А в январе этого года «Молочная кухня» начала выпуск детского печенья в двух видах — обогащенное кальцием и железом. На сегодняшний день это первый и единственный производитель в республике, выпускающий печенье для детей с шести месяцев.

— Помимо деятельности в рамках государственного задания учреждение активно развивает внебюджетную деятельность. Продукция «Молочных кухонь» узнаваема и представлена в федеральных и республиканских торговых сетях, реализуется через предприятия общественного питания, в частных медицинских организациях, через интернет-магазин, — отметил министр торговли. — Выручка от коммерческой деятельности в 2022 году составила 92 млн рублей.

«Молочная кухня» запланировала реконструкцию нескольких производственных площадок, рассказал Алексей Гусев. Молочный цех появится в результате реконструкции существующей производственной площадки в городе Октябрьский. Это позволит отказаться от промежуточного звена в виде молокоперерабатывающего завода и увеличить производительность подразделения до 15 тонн молока в сутки, то есть в три раза, начать выпуск продукции для взрослых, увеличить вдвое площадь производственных помещений.

Также планируется организация первичной переработки молока на производственной площадке в селе Верхние Киги. Заключен договор на поставку и монтаж дополнительного оборудования. В результате такой реконструкции помимо обеспечения мер социальной поддержки получателей, находящихся на севере-востоке республики, частично будет закрыта потребность в молоке производственной площадки в Уфе. Кроме того, будет проведена реконструкция производственной площадки, расположенной в Нефтекамске, с целью расширения складского помещения.

— В начале 2023 года возникла идея по коллаборации пунктов выдачи продукции в Уфе и сетевых магазинов. В случае успешной реализации этого проекта увеличится доступность мер государственной поддержки для получателей, расширится география пунктов выдачи продукции, — подчеркнул Алексей Гусев.

Глава республики Радий Хабиров отметил, что это очень хороший опыт — из муниципального предприятия выросла республиканская сеть молочных кухонь.

— Надо помочь реализоваться всем планам, намеченным этим учреждением, — обратился руководитель региона к министру сельского хозяйства Ильшату Фазрахманову.