Тихие войны атомоходов

Виктор Иванович Самсон, контр-адмирал, ветеран подразделений особого риска — личность на флоте известная. Командовал атомными подводными лодками (АПЛ), служил первым заместителем командира оперативной эскадры кораблей Тихоокеанского флота, координировал работу нашей базы в Камране (Вьетнам), эскадры советских кораблей в Персидском заливе во время Ирано-иракской войны, работал на Кубе и в Сирии. А для меня он с давних лет — учитель, наставник.

Выйдя в отставку, Виктор Иванович стал героем телепередач, участником различных круглых столов. К его авторитетному мнению прислушиваются флотские специалисты.

А мою память до сих пор будоражат его рассказы о дальних походах. Поделюсь с читателями особенно впечатляющими.

Подлёдная операция

Виктор Иванович — участник первого в истории флота перехода АПЛ из Гаджиево (Северный флот) на Камчатку через Северный полюс. Переход пришлось отложить из-за тяжелой ледовой обстановки. Готовились основательно: непрерывно тренировались по всплытию во льдах Арктики, отработке аварийного проламывания льда торпедным залпом. На корпус субмарины даже наварили металлические шипы, чтобы предотвратить возможные повреждения при всплытии. Переход был также связан с задачей определить подходящие районы для нанесения ракетных ударов из Арктики по вероятному противнику.

Наконец, в августе 1968 года АПЛ вышла с базы. Чтобы противник не обнаружил, приходилось приледняться под коркой льда для приема сигнала из центра. Режим передачи радиограмм был исключен. Для этого пришлось бы всплывать и выдвигать антенну.

Однажды у нашего доктора воспалился аппендицит. Что делать? Всплыть нельзя, связаться с центром тоже, изменить курс — значит, нарушить приказ. И тут доктор заявил, что сам сделает себе операцию. Из кают-компании принесли в лазарет штангу с огромным зеркалом, доктор в него смотрел и вскрывал себе живот.

Ассистировали ему свободные от вахты моряки.

К счастью, операция прошла успешно. Доктор стал первым в мире врачом, оперировавшим самого себя подо льдами Арктики.

Утёрли нос американцам

В январе 1976 года базу Северного флота в Гремихе покинули ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) К-171, где Виктор Иванович служил старшим помощником командира, и многоцелевая АПЛ К-469. Задача последней заключалась в охранении «стратега»: что бы ни произошло, он любой ценой обязан был защитить ракетоносец в случае угрозы со стороны противника.

Атомным субмаринам предстояло скрытно осуществить кругосветный переход из Гремихи на Камчатку южным путем: пересечь Атлантику и Тихий океан в зоне ответственности Военно-морских сил США.

Кругосветные походы АПЛ к тому времени уже не были сенсацией. Но этот был далеко не рядовым. Во-первых, на протяжении всего плавания ракеты держали под прицелом базы противника. Во-вторых, на борту были новейшие ракеты, навигационный комплекс и другое самое продвинутое на тот момент оборудование. Наконец, предстояло незамеченными пройти в зоне ответственности американцев.

На бумаге будни подводников можно излагать легко и бойко. Но выход в море — всегда испытание людей, техники. Проблемы не обошли подводников стороной.

Однажды вдруг ни с того ни с сего ракеты одна за другой начали выдавать сигнал отказа готовности к пуску. Пока ломали головы, гадая, что же случилось, система снова доложила о готовности поразить заданные цели.

Необходимо пояснить: в головных частях ракет вмонтированы миниатюрные астронавигационные комплексы, ориентирующиеся в пространстве по звездам.

Навигационная система определяла дальность и направление движения до точки прицеливания. При запуске она захватывала участок неба, после чего высчитывала дальность и направление движения до точки прицеливания. Как позднее выяснили ученые, часть неба, где тогда находились подлодки, оказалась просто не изучена ими, то есть система была лишена необходимых для пуска данных. Поход помог выявить серьезный недочет.

О том, что советские подлодки прошли буквально под их носом, американцам стало известно, когда моряки отмечали свой успех на Камчатке. Американская разведка была шокирована. В западной прессе немедленно разразился скандал. ЦРУ и ВМС Соединенных Штатов захлестнула волна увольнений.

Успешный поход подлодок стал ясным намеком американцам на то, что СССР силен и в случае агрессии США достанется очень серьезно.

НАШИ ДНИ

В ВМФ СССР лодок было очень много, что требовало от США серьезных мер по противодействию им. У России сегодня ситуация кардинально другая. С одной стороны, подлодки с баллистическими ракетами сегодня в Атлантику и Тихий океан ходят редко — незачем, и ракеты, которыми вооружены даже старые подлодки, достают США даже от пирса, из прибрежных районов тем более. В то же время ВМС США создают специальную группу боевых кораблей для «отслеживания российской подводной деятельности в Атлантике».

Авторы новой ядерной стратегии США отметили, что Россия разрабатывает как минимум две системы межконтинентального радиуса действия — гиперзвуковой планер и новую межконтинентальную автономную ядерную торпеду. Речь идет о российском подводном беспилотнике «Статус-6». Частью системы «Статус-6» является беспилотный подводный робот, представляющий собой гигантскую глубоководную высокоскоростную торпеду с ядерной боеголовкой. Дальность ее действия 9977 км, максимальная скорость 56 узлов (для сравнения — скорость американской многоцелевой АПЛ типа Seawolf до 35 узлов), глубина погружения — почти километр.

КСТАТИ

Много лет «холодная война» на море в значительной своей части сводилась к следующему: наши подлодки с баллистическими ракетами дежурили не слишком далеко от американских берегов, в готовности к нанесению по США ядерного удара, а американцы пытались пристроить к каждой или атомную подлодку, или надводную боевую группу, чтобы, если дойдет до войны, не дать осуществить пуск.