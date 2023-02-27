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Вчера, 22:15

Человек — художник и конструктор собственной судьбы

Хочется сразу обозначить статус предстоящего разговора: это не фантазии и не домыслы доморощенных вещателей. За тему, которую мы попытаемся раскрыть в нашем небольшом материале, группа физиков с мировыми именами в минувшем году получила Нобелевскую премию.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Все дело в том, что, согласно квантовой теории, происходящее с одной, находящейся в паре, частицей, определяет то, что происходит с другой. Такая закономерность сохраняется даже в тот момент, когда они находятся далеко друг от друга. Все это свидетельствует о том, что все мы — единое целое, часть общего энергетического поля.

И то, что совершает и ощущает человек, передается тем, с кем он был связан каким-то образом.

Есть и еще одна закономерность, зафиксированная учеными: негативные мысли возвращаются и вредят именно тому, кто продуцирует их. Вред не может быть причинен кому-либо из нас, пока мы сами не создадим его путем излучения негативных мыслей и чувств. Важно помнить: именно эти мысли и чувства отгораживают человека от единого и всеобщего добра. Надо выбросить из головы любое желание враждовать, обижаться, желать зла. Стремиться же следует лишь к тому, чтобы стать настоящим творцом своей реальности.

Вселенная — универсальный источник и поставщик. Все приходит из нее и доставляется человеку посредством людей, обстоятельств и событий по закону притяжения. Все хорошее будет сбываться, если думать о законе притяжения как о неиссякаемом источнике. В основе лежит добрый настрой, который притянет соответствующих людей, обстоятельства и события.

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Лиза Николс: Вы — художник и конструктор собственной судьбы. Вы писатель и пишете собственную жизненную историю. Вы держите перо в своей руке, из-под него выйдет то, что вы захотите.

Майкл Бернард Беквит: Самое прекрасное в законе притяжения — это то, что можно начать с того места и состояния, где вы находитесь сейчас. Начать думать «по-настоящему», начать создавать внутри себя музыку гармонии и счастья. И закон притяжения даст вам все это.

Прентис Малфорд: Если человек все время возвращается назад и думает о прошлых трудностях и неприятностях, то он притягивает еще больше сложных обстоятельств.

Необходимо отпустить прошлое — не важно, каким оно было. И сделать это нужно прежде всего для себя. Если храните обиду или вините кого-либо за былые поступки, то вредите этим только самому себе. Вы — единственный, кто может создать жизнь, которую заслуживаете. Как только сознательно сосредоточитесь на том, чего хотите, как только начнете излучать добрые чувства, закон притяжения непременно ответит взаимностью.

Автор:Кира БЛАГОДАРНАЯ
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