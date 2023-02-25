Синий, белый и зелёный

В этот день в 1992 году Верховный Совет Башкирской ССР утвердил новый флаг, ставший одним из официальных символов государственности республики.

Накануне знаменательной даты десятиклассников Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии № 2 «СМАРТ» пригласили на лекцию об истории государственных флагов России XVII — ХХ веков. Ее провел главный научный сотрудник Института стратегических исследований Республики Башкортостан, доктор исторических наук Айтуган Акманов. В увлекательной форме ученый рассказал подросткам о развитии российской и республиканской государственной символики.

В частности, он поведал, что после революции 1917 года Башкирское правительство распорядилось использовать специальное знамя. Его полотнище состояло тоже из полос голубого, зеленого и белого цветов, но, в отличие от современного флага, в другом порядке. Голубой цвет трактовался как символ неба, зеленый — как цвет растительности, а белый символизировал чистоту стремлений, порядок. Этот флаг использовался для обозначения государственных учреждений и в качестве общего знамени Башкирского войска в 1918 — 1920 годы.

Также школьники поучаст­вовали в блиц-викторине «Моя родина — Башкортостан», победителям и активным участникам вручили дипломы Института стратегических исследований Республики Башкортостан.

— То, что в школах России ввели церемонию поднятия флага и исполнения гимна страны — очень правильный шаг, — считает Айтуган Акманов. — Безусловно, такая традиция будет способствовать формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения. Наряду с патриотическим воспитанием перед нами стоит немаловажная задача — популяризация науки и привлечение к научно-исследовательской деятельности талантливых ребят. Лекции ученых ИСИ РБ в школах на различные темы — это прекрасный пример творческого подхода к популяризации науки. Мы видим, что ребятам интересно, главное — чтобы подобные встречи проходили на постоянной основе.

КСТАТИ

Значение цветов государственного флага Башкирии следующее: синий — честность и ясность, белый — мир, дружелюбие и открытость, зеленый — жизненный расцвет и возрождение. Соцветие курая олицетворяет единство народов республики, а лепестки соответствуют количеству исторических племен, активно консолидировавших башкир в древний период. Золотой цвет кольца и цветка символизирует изобилие, богатство и достоинство.