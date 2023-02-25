Мальчишка — будущий солдат?

«Женщины, внимание, 23 февраля этого года не всех мужчин нужно поздравлять с Днем защитника Отечества. Повнимательнее, пожалуйста, а то еще кто-нибудь напугается и убежит», — такое саркастичное предостережение прочла я недавно в интернете.

«Да уж, если бы не СВО, некоторые так и считались бы дальше настоящими мужчинами», — поддержала одна из читательниц. Не слишком ли эти дамы категоричны?

А может, в самый раз?

Только не я!

Дискуссии о том, все ли мужчины заслуживают подарков и поздравлений на 23 февраля, ведутся еще с 90-х годов, когда появилось множество поводов и лазеек избежать всеобщей воинской обязанности. Камнем преткновения и водоразделом между заслуживающими и нет все эти годы был один вопрос: служил ли в армии? Всех ли поздравлять или только носителей военного билета?

Но неожиданно проверка на защитников и незащитников оказалась совсем другой. В дни частичной мобилизации мы увидели самых разных мужчин. Были те, кто ушел на передовую добровольцем, и те, кто «отважно» бежал за границу. Были мобилизованные. Но в основном наши мужчины благополучно остались дома, в мирной жизни, хотя представить себе получение повестки успел, безусловно, каждый. И представив, большинство из них без радости, но и без истерики сказали: «Надо будет — пойду» и продолжили жить своей обычной жизнью. Нам, женщинам, немного надо: для нас свой статус защитника они подтвердили.

Но были и те, кто заранее затрясся, как осиновый лист: «Ой, мамочки, а вдруг и меня? Что делать, куда бежать, помогите!» Причем степень испуга от возраста и реальных шансов быть призванным не очень зависела. И многие из них охотно совершили бы, как это сейчас модно называть, релокацию, но для этого все-таки нужно иметь сбережения, востребованную где угодно профессию, молодую прыть и «понимающую» семью. А большинство таких испуганных, скорее всего, остались среди нас.

Я все понимаю, мне просто интересно: ждут ли они от окружающих женщин традиционных носков и одеколонов на 23 февраля? Обидятся ли, если не получат поздравлений?

«Ну пока что нам ведь не надо защищаться», — сказал в свое оправдание один из них. А мне вспомнились слова добровольца СВО, директора ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия» Ильгиза Султанмуратова:

— Недавно отправляли гуманитарный конвой — он доходит до зоны боевых действий за 1,5 суток. Представляете, какое маленькое расстояние нас разделяет? Они могут быть здесь в течение 36 часов, если их не остановят наши ребята.

А один мой знакомый, возрастом далеко за 40, сбежал не за границу, а просто в глухую полузаброшенную деревню к своей старенькой бабушке. В два дня уволился с работы, собрал рюкзачок, и только семья его и видела. Старушка, конечно, была счастлива: не одной зиму коротать, внучок и дров нарубит, и двор от снега почистит.

Можно, наверное, считать это альтернативной службой, да вот только повестка нашему «храбрецу» так и не пришла.

— После войны мы, бабы, несколько поколений мужиков берегли, холили и лелеяли, как большое сокровище. И вот результат, — вздыхает жена беглеца. — Наверное, сами виноваты.

Ильгиз Султанмуратов высказал такую же мысль про нынешнюю молодежь: «Их трудно даже винить, это наша вина, это мы недоработали». Что же случилось с потомками победителей?

Песня преткновения

«Мальчишка — будущий солдат, и хода нет ему назад. Мальчишка — будущий герой, он за друзей всегда горой», — такую немудреную песенку задали учить первоклассникам одной из московских школ к 23 февраля 2023 года. Детишки должны были исполнить ее на ежегодном смотре песни и строя, что жив еще со времен СССР. Некоторые столичные мамочки от такого текста пришли в ужас.

«Это недопустимо и жутко», — именно так выразилась одна из москвичек, пожаловавшаяся в соцсетях на крамолу. «Мой сынок не собирается быть солдатом и никогда не будет петь такие песни», — отрезала другая.

«Тогда пусть «Голубую луну» поет», — с ехидцей посоветовали комментаторы, которые, надо сказать, в подавляющем большинстве таких эмоций не разделили.

Напомнили они и про всеобщую воинскую обязанность, и про патриотизм и чувство товарищества, и про то, что мужчинами не рождаются, а становятся, но вряд ли переубедили.

Это всего лишь небольшой эпизод, верхушка айсберга, так сказать. Проблема в том, что этих мам, падающих в обморок от патриотических песен, тоже кто-то воспитал.

Кто? Например, разные модные «интернет-школы современного родительства», или как они там еще называются. На днях я наткнулась на сайте одной такой школы на «воспитательный» материал от 2020 года. В нем говорилось о том, что поздравлять мальчиков с 23 февраля, учить песни и стихи об армии, маршировать в школах — «довольно вредная и опасная тенденция». Из статьи я также узнала, что «каждый мужчина является личностью со своими интересами и целями», а потому нельзя внушать детям, что «все мальчики — это будущие защитники Отечества», ведь это «приведет их к неудовлетворенности жизнью, депрессиям, неврозам и агрессии». В своих умозаключениях автор ссылается на мнение «специалистов Американского совета по семейным отношениям». Ну, вы поняли.

А еще одна столичная журналистка в 2019 году в своем материале сокрушалась о том, что в России до сих пор продаются игрушечные танки и пистолеты, а некоторые несознательные родители зачем-то покупают их своим детям. Она уверяла, что в США и странах Европы игры в войну считаются дурным тоном, а потому надо и нам их прекращать, а то как-то неловко и стыдно перед «цивилизованным миром». Многие комментаторы — молодые родители — тогда горячо поддержали: несколько лет назад к таким идеям у нас относились куда более лояльно.

Аналогичные причитания и увещевания в «повальной милитаризации» сопровождали становление «Юнармии» с первых дней ее создания. Еще одна популярная тема интернет-дискуссий последних лет — нужно ли детям читать книги о Великой Отечественной войне, о борьбе с фашизмом, и с какого возраста.

— Я считаю, всю литературу о войне нужно маркировать как 18+, незачем пугать и расстраивать детей раньше времени, — высказалась одна из мам школьников в интернете. Причем составители школьных учебников по литературе, похоже, давно такого же мнения — в школьной программе о войне найдется лишь немного стихов и рассказов.

Срочно растить патриотов

Сегодня в нашей стране, кажется, все уже пришли к пониманию, что нужно не просто воспитывать подрастающее поколение патриотами и защитниками Родины, а начинать срочно и очень активно, пытаясь охватить всех, на кого еще можно хоть как-то повлиять. И без того уже пара поколений в этом смысле потеряна. Решить-то решили, а как именно это делать?

Ожидаемо выяснилось, что весь опыт патриотического воспитания остался в СССР, и именно оттуда его сейчас пытаются в экстренном порядке выдернуть и пересадить на современную почву. Все ли приживется в нынешних реалиях, покажет время.

Взять, скажем, школьную программу по литературе. Как сообщил ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов, в программу в ближайшее время вернутся «Молодая гвардия» Александра Фадеева, «Горячий снег» Юрия Бондарева, «Сын артиллериста» Константина Симонова, «Брестская крепость» Сергея Смирнова, «Как закалялась сталь» Николая Островского. Воспитательный эффект от такой литературы, безусловно, будет, но увы, не в таких масштабах, как в советское время: ведь тогда заданные в школе произведения действительно читали, а не искали вместо этого их краткое содержание, а заодно готовое сочинение в интернете.

Сложность еще и в том, что советское воспитание было долгим и последовательным. Детишек еще в яслях и детсадах начинали учить Родину любить, а дальше зерна новой информации ложились на подготовленную почву. А как сегодня быть с подростками, на которых новая система патриотического воспитания с «Разговорами о важном», поднятием флагов и прочими нововведениями внезапно обрушилась как снег на голову после стольких лет молчания на эту тему? Они пока что в недоумении.

— Если это так важно, то почему раньше этого не было? — удивляется моя 14-летняя дочь, и мне остается лишь повторять ей пословицу «Лучше поздно, чем никогда».

Что касается защиты Отечества, в ближайшее время планируется еще один «привет из СССР» — возвращение в школы начальной военной подготовки. Правда, не отдельным уроком, а в рамках предмета ОБЖ, который в 90-х стал наследником НВП. Планируется не только теория, но и практика с выездом на полигоны: уроки обращения с оружием, оказание первой медицинской помощи, ориентирование на местности. Между прочим, знания и навыки, приобретаемые на этих уроках, могут с успехом применяться не только на войне, но и в туристических походах, в чрезвычайных ситуациях, при бытовых травмах. Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин в декабре прошлого года рассказал, что наш регион уже подал заявку на участие в программе, и со следующего учебного года в наших школах появится курс НВП для 10 — 11 классов.