Решение за нами

Сторонников ППМИ здесь и правда много. Ведь программа — эффективный способ получить средства на развитие населенных пунктов, яркий пример сотрудничества местных властей с жителями для решения актуальных проблем. Поэтому нет ничего удивительного в том, что желающих предложить свои проекты становится все больше.

От идеи — к результату

В Красноусольском сельском совете за шесть лет было успешно реализовано пять проектов на общую сумму 10 миллионов рублей. Сначала благоустроили любимое место отдыха жителей райцентра — парк «Юность». Там появились детская площадка, новое спортивное и игровое оборудование, затем был произведен монтаж освещения. По просьбам людей приобрели два трактора МТЗ-82. Глава сельской администрации Юлай Назыров уверен, что эти проекты удалось претворить в жизнь благодаря отзывчивости жителей и спонсоров. А в этом году в качестве самой неотложной и важной задачи люди назвали приобретение навесного тракторного оборудования. Выбор не стал неожиданностью. Приобретенные трактора нуждаются во вспомогательных технических средствах и агрегатах, которые позволят расширить функционал техники, повысить эффективность ее использования. По предварительной смете покупка навесного оборудования обойдется в 1 миллион 600 тысяч рублей. В случае успеха заявки в конкурсном отборе республиканская субсидия должна составить 1 миллион 200 тысяч рублей. Денежный вклад жителей сельского поселения — всего лишь 100 тысяч рублей, помощь обещают спонсоры. Это значит, что с каждого двора нужно собрать по 300 — 400 рублей. На общем собрании жители села Красноусольский заверили: эта задача им вполне по силам.

А вот в деревне Инзелга жители долго думали, какой же проект им предпочесть: приобретение пожарной машины или обустройство свободного помещения в сельском Доме культуры. По результатам голосования предпочтение было отдано пожарной машине на базе УАЗа. Жители села уверены в конечном успехе, ведь каждый год им удавалось добиваться желаемого. В итоге приобрели трактор, навесное оборудование к нему, капитально отремонтировали сельский Дом культуры, огородили сельское кладбище, завезли спортивный инвентарь. «Силами местного бюджета мы не смогли бы все это купить и лишь благодаря ППМИ сделали столько нужных приобретений», — говорят жители села. В этом году предстоит собрать по 700 рублей с каждого домохозяйства. А местные крупные хозяйства «Восход-СТ» и фермерское хозяйство «Великолепный страус» решили сделать взносы по 50 тысяч рублей.

В Гафурийском районе за шесть-семь лет сельские поселения приобрели для своих нужд почти два десятка тракторов, навесное и прицепное оборудование, пожарные и снегоуборочные машины. Во многих населенных пунктах обустроили родники и детские площадки, снабдили школы компьютерами, обновили оборудование в сельских Домах культуры. Уже не первый год сельские поселения благодаря программе успешно решают насущные вопросы: ремонтируют дороги, благоустраивают территории.

За сельчанами — горожане

Количество желающих участ­вовать в конкурсе ежегодно увеличивается. Например, в 2016 году на конкурс было допущено 487 проектов, в 2018-м — уже 831, теперь не менее тысячи. По мнению специалистов, в самом начале работы программы более активными участниками были сельские населенные пункты. А теперь и городские жители проявляют все больший интерес к реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Например, с 2016 по 2022 год 457 уфимских проектов приняли участие в конкурсе, из них 237 стали победителями и были реализованы. Основные виды работ — ремонт дорог, установка детских и спортивных площадок.

С этого года в Башкортостане на поддержку мероприятий программы местных инициатив увеличен объем субсидий. Теперь на финансирование одного проекта из республиканской казны может быть направлено на 200 тысяч больше: объем региональной поддержки увеличен с 1 миллиона рублей до 1,2 миллиона.

К ключевым изменениям также относятся: допуск к участию в конкурсе сельских и городских поселений на условиях, прописанных для городских округов. Также снижен уровень обязательной финансовой помощи со стороны жителей. При этом в зависимости от уровня софинансирования проекта со стороны населения, организаций и других внебюджетных источников присваивается дополнительный балл, что повышает шансы на победу в конкурсе.

Напомним, что прием и регистрация заявок для участия в конкурсном отборе продолжится до 21 марта 2023 года. Подведут итоги в апреле.

* * *

В селе Маядык Дюртюлинского района, где компактно проживают марийцы, в последнее время один за другим появляются новые добротные дома. Среди застройщиков есть и многодетные семьи. К примеру, Атыевы воспитывают пятерых детей и с нетерпением ждут новоселья в современном доме со всеми удобствами в самом центре села. Активно благоустраиваются территории и других деревень.

Жители района сразу назовут объекты, сделавшие их жизнь немного комфортнее. Это новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Ярмино, отремонтированный мост в селе Миништы, отлаженная здесь же система водоснабжения.

Кроме того, приведен в порядок сельский Дом культуры, заменены кровли в детском саду и спортивном зале в селе Маядык. И этот список можно продолжить.

Сельчане, однако, понимают, что средств для решения всех насущных проблем у них недостаточно. Поэтому жители села Маядык на итоговом собрании большинством голосов пришли к единому мнению — принять участие в Программе поддержки местных инициатив, и группа активистов, которую избрали тут же, уже приступила к своим обязанностям.

Кстати, в предварительных собраниях по выбору основного объекта благоустройства села Маядык приняли участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Рима Баталова, представители администрации Дюртюлинского района, которые ответили на первостепенные вопросы сельчан.

Они очень надеются, что их инициатива найдет поддержку и проект строительства детской площадки окажется среди победителей. Это стало бы хорошим подарком к 300-летию села, которое будет отмечаться в этом году.

Игорь МУРАТОВ,

управляющий делами администрации сельского поселения Маядыковский сельсовет Дюртюлинского района.

Комментарий

Руслан КАЗЫХАНОВ, советник главы РБ по вопросам науки:

— 2023 год объявлен Радием Хабировым Годом полезных дел для малой родины, где особое место уделяется и реализации Программы поддержки местных инициатив.

От слаженной совместной работы с муниципалитетами зависят ее результаты.

Мы провели двухдневный семинар, обсудили ключевые моменты, детально рассмотрели механизм реализации этапов ППМИ. Кураторы будут помогать и оказывать консультационную поддержку при оформлении заявок.

МЕЖДУ ТЕМ

В 2022 году в рамках ППМИ в Башкирии было реализовано 645 проектов общей стоимостью 730 млн рублей. В нынешнем из бюджета республики на мероприятия программы будет направлено 500 млн рублей, это на 100 млн больше, чем в прошлом.

— Я отдал 1000 рублей на покупку трактора в прошлом году, он чистит улицы от снега, и мне радостно от того, что вижу результат вложений и государства, и односельчан в конкретное дело! — сказал на общем собрании один из пожилых жителей села Красноусольский. — Хочется, чтобы такая нужная всем программа работала и дальше.