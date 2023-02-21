Да будут свет и ровные дороги

Освещение улиц, состояние дорог, пожарная безопасность и другие вопросы развития территорий стали предметом обсуждения на зональном совещании глав сельских поселений южной части Башкирии, прошедшем в Кугарчинском районе.

О ситуации на местах рассказали представители министерств и ведомств, главы районных, городских администраций и сельсоветов Кугарчинского, Зилаирского, Зианчуринского, Куюргазинского, Мелеузовского и Федоровского районов.

Открывая совещание, глава региона Радий Хабиров отметил, что, несмотря на сложные условия, сообща удается обеспечивать стабильность экономики, выполнять социальные обязательства перед населением и поддерживать участников специальной военной операции, а также их семьи.

Во время круглых столов главы сельсоветов обсудили проблемные вопросы, в том числе один из наиболее волнующих — освещенность улиц. В этом году в бюджете республики преду­смотрено 200 млн рублей на возобновление программы «Светлая улица». Еще одна горячая тема — состояние сельских дорог. В каждый муниципалитет будет направлено по 10 млн рублей на их ремонт и отсыпку.

Доступность медицинской помощи на селе — давно назревшая приоритетная задача. На зональном совещании было заявлено, что в следующем году для строительства фельдшерско-акушерских пунктов дополнительно к федеральным планируется выделить республиканские средства. Финансирование будет усилено и в рамках программы поддержки местных инициатив.

Во время обсуждения пожарной безопасности участники совещания пришли к выводу, что необходимо расширять категории граждан для бесплатного получения автономных пожарных извещателей. В их число планируется включить неблагополучные семьи. Решено, что устройства будут выделять для них, ориентируясь на мнение сельсовета, который знает каждого жителя.

Глава республики также сообщил, что Кугарчинский район избран местом разведения зубров, которых завезут из Белоруссии. Радий Хабиров осмотрел территорию проектируемого участка, где они поселятся. Первая вольерная площадка расположится на территории природного парка «Мурадымовское ущелье». Предполагается, что в мае туда переселят 18 —20 зубров. Этот проект призван повысить туристическую привлекательность республики.