Тайна семьи Григория Аксакова

Завершилась очередная Аксаковская экспедиция, в которой приняли участие историки, краеведы, общественные деятели, объединенные идеей исследования и популяризации творческого наследия и жизненного пути известного русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Нынешний маршрут пролегал по местам последнего пути его сына Григория Сергеевича Аксакова — первого уфимского губернатора, служившего вначале в Оренбурге, а закончившего карьеру в Самаре.

Экспедиция прошла по Борскому району Самарской области в рамках историко-культурного и туристического маршрута «Золотое кольцо Аксаковского Поволжья». Ее участники от железнодорожной станции Заливная на лыжах направились в бывшее село Страхово, последний приют почитаемого всеми губернатора. Среди целей похода — изучение нового туристического маршрута Самара — Страхово, уточнение протяженности и пути следования похоронной процессии сына писателя.

— Деяния Григория Сергеевича на государственных должностях были столь уважаемы современниками, что вся Самара в январе 1891 года прощалась с ним три дня, — рассказывает постоянный участник Аксаковских экспедиций, известный фотограф-натуралист, краевед Сергей Жданов. — А от станции Марычевка (ныне Заливная), как писалось в публикациях того времени, его гроб народ 20 верст нес на руках. На самом деле это расстояние в полтора раза больше. Думаю, что нашим современникам нелишне будет вспомнить, как 150 лет назад, в 1873 году, тогда уже отставной губернатор Григорий Сергеевич Аксаков, известный своей честностью и принципиальностью, спасал от голода самарских крестьян, лично выявляя нуждающихся и помогая им до 1880 года, пока не прекратилась жестокая засуха. Каждый год он передавал голодающим семейные запасы зерна. Вся семья Аксаковых принимала участие в этом деле, были спасены от голода десятки тысяч крестьян. Совесть и сострадание: очень созвучно с сегодняшним днем…

До недавних пор не могло быть и речи о подобной экспедиции: долгое время не было известно, сохранился ли фамильный склеп семьи Григория Сергеевича Аксакова. Считалось, что он разорен и найти его невозможно. Председатель Аксаковского комитета Самарской области Павел Коровин рассказал о том, как и благодаря кому поиски увенчались успехом.

Три года назад, в год 200-летия Григория Сергеевича Аксакова, судьба свела его с одним хорошим человеком, который, внимательно выслушав и не задумываясь ни на минуту, взял на себя расходы по проведению экспедиции, связанной с поиском захоронения, пожелав при этом сохранить инкогнито.

Повезло и с археологом — специалистом по XIX веку: кандидат исторических наук Елена Мишанина к тому же имела успешный опыт археологических поисков Аксаковских склепов в селе Аксаково Бугурусланского района Оренбургской области.

Но прежде чем проводить археологическую разведку в селе Страхово, необходимо было знать, где копать. Расспросить бы старожилов, да некогда густонаселенное село опустело. Зато удалось отыскать их потомков. Опрос подтвердил информацию, что склеп Аксаковых был разграблен, но его точное местонахождение оставалось под вопросом. Старики лишь называли могилы «барскими». О «барях» предки крестьян отзывались хорошо, но никто не знал, о ком именно идет речь — о Страховых или об Аксаковых. Ведь первыми владельцами и основателями села с 1749 по 1854 год были Страховы. Значит, прежде село принадлежало другим людям, которые построили и опекали Никольский храм.

Может быть, в письмах Аксаковых есть сведения о местонахождении захоронения Григория Сергеевича? Этот вопрос я адресовал научным сотрудникам уфимского мемориального Дома-музея С. Т. Аксакова. На помощь пришла Татьяна Петрова, приславшая копию письма неизвестного, адресованного близкому другу семьи Аксаковых Эверсману. В нем приводилось описание погребения Г. С. Аксакова, где было указано, что гроб с его телом установлен рядом с гробом жены. Значит, Аксаков погребен все-таки с женой в склепе при церкви!

Родилась идея найти фотографию Никольской церкви: вдруг на снимке случайно запечатлен Аксаковский склеп? Увы, ни одного изображения Никольской церкви нам в руки так и не попало.

И все же точное место фамильного Аксаковского склепа удалось установить еще до непосредственных раскопок. Помогли совместные усилия аксаковцев Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Самары. Все та же Татьяна Петрова утверждала, что внучка писателя Ольга Григорьевна слала весточки дедушке в подмосковное Абрамцево вместе со своими рисунками страховской усадьбы и церкви. И такой рисунок в отделе изобразительного искусства Аксаковского архива Пушкинского дома ИРЛИ нашла организатор и координатор Аксаковского сообщества москвичка Варвара Давлетбаева. Рисунок был выполнен акварелью и тушью, не имел ни даты, ни указания места, но, как оказалось, на нем был изображен фрагмент Никольской церкви.

Перед началом раскопок в Страхово фотография рисунка была показана руководителю археологической экспедиции Е. В. Мишаниной, и первый шурф был заложен точно в указанном месте. Он проходил по находившемуся под землей фамильному склепу Г. С. Аксакова и его семьи.

Еще до экспедиции был установлен контакт с известным уфимским антропологом Алексеем Нечволодой. Через него председатель Аксаковского фонда Михаил Чванов связался с известнейшим российским антропологом Сергеем Никитиным. Оба авторитетных антрополога обещали приехать в Страхово для идентификации обнаруженных останков. Подключился самарский антрополог профессор Александр Хохлов, приехавший на раскопки. Наконец, в бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы один из самых именитых российских антропологов Сергей Никитин провел идентификацию и официально подтвердил, что в склепе покоился Григорий Сергеевич Аксаков.

КСТАТИ

Супруга Григория Аксакова — Софья Александровна — заложила в Уфе аллею. Сейчас она так и называется — Софьюшкина.