Как батыры героями комиксов стали

Любовь ребенка к Родине начинается через отношение к конкретным людям и событиям. Эта мысль легла в основу проекта «Живая книга: Башкортостан — Родина героев», команда которого решила «достать» историю из книжных хранилищ и донести ее до современных детей. Энтузиасты собрали и обработали новые исторические факты о героических земляках и превратили их в увлекательную серию комиксов на башкирском и русском языках.

— Сегодня действительно большая проблема — отсутствие нового и значимого фонда на родном языке, который бы смог привлечь молодежь к чтению и изучению башкирского языка. У современных школьников нет яркой, видимой мотивации и интереса к родному языку, истории края, и нужно пробуждать это через примеры значимых событийных личностей соотечественников, которые могут стать проводниками из прошлого в будущее, — считает Алия Фатхутдинова, руководитель проекта, заместитель директора Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди.

В 2021 году на средства гранта главы РБ Ассоциация библиотек Башкортостана осущест­вила проект «Живая книга Карима Хакимова» — комикс о жизни нашего земляка. Создатели предложили детям старше 12 лет историю о жизни и приключениях советского дипломата на Ближнем Востоке. Успешный опыт вдохновил команду проекта на продолжение коллекции рисованных историй о великих сынах башкирского народа: комикс «Абдул-Азиз и Карим: время героев» на башкирском и русском языках в количестве 3160 экземпляров был передан в фонды библиотек всех районов республики.

А этим летом состоялась презентация проекта «Живая книга: Башкортостан — Родина героев», который представляет собой три комикса на башкирском и русском языках: увлекательные рисованные истории о подвигах Салавата Юлаева, генерала Шаймуратова и командиров партизанских отрядов Даяна Мурзина и Вафы Ахмадуллина. Они, как и быстро ставший популярным комикс «Абдул-Азиз и Карим: время героев», безвозмездно переданы в фонды библиотек республики.

Исполнителем творческого заказа стала хорошо известная студия комиксов «Муха».

Удивительно, но талантливый художник комиксов Камиль Бузыкаев был лично знаком с героем-разведчиком Даяном Мурзиным. Будучи школьником, он проводил экскурсии для гостей из Венгрии, Чехословакии, Польши в уфимском музее советско-чехословацкой дружбы и много раз встречался с бывшим разведчиком, разговаривал с ним. Образ Даяна в его рисунках очень близок к реальному.

Бузыкаев убежден, что уфимская школа художников одна из самых сильных в стране наряду с московской и питерской, и видит в мультипликации огромное будущее. Лучшие из лучших выпускников уфимских учебных заведений искусств попадают «на обкатку» в студию «Муха», издающую комиксы более 30 лет. В рамках проекта директор студии «Муха» Артур Абдрахманов и Камиль Бузыкаев провели в библиотеках республики обучающие семинары по анимации и рисованию, на которых дети узнали, как рисунки превращаются в мультфильмы. Еще одной составляющей проекта стал республиканский конкурс «Башкирские герои», на котором дети создавали художественные образы Салавата Юлаева, Минигали Шаймуратова, Даяна Мурзина и Вафы Ахмадуллина. На конкурс было принято 218 творческих работ. Самое большое количество рисунков посвящено Салавату Юлаеву — 147 детей нарисовали свой образ героя. По итогам конкурса определены победители в номинациях «Салават Юлаев — наш герой», «Генерал Шаймуратов», «Командиры партизанских отрядов Даян Мурзин и Вафа Ахмадуллин». Юные художники получили специальное издание комикса с автографами авторов, их рисунки были выставлены в Национальной библиотеке. А главное, по согласованию со студией «Муха» на основе созданных детьми художественных образов и был написан сценарий и подготовлены макеты будущих печатных изданий на башкирском и русском языках.

— Современным детям нужен драйв, яркая картинка. Чтобы факты запоминались, читать должно быть интересно, тем более на родном башкирском языке. Формат комикса — динамичного, лаконичного, яркого повествования — как нельзя лучше подходит для решения этой сложной задачи, — говорит руководитель проекта Алия Фатхутдинова.— У нас была очень интересная, нацеленная на необычный результат коллективная работа историков, сценаристов, художников, библиотекарей. Мы постарались вовлечь детей в процесс, и они стали соавторами новых изданий. Совместно с профессиональными художниками дети учились четко выражать свои мысли через образы их героев. Мы выбрали самые увлекательные художественные формы для создания книг-перевертышей. Практика показала, что такой прием нравится детям. Комиксы напечатаны без задней обложки: открываешь с одной стороны — идут картинки с комментариями на башкирском языке, с другой — на русском. Главным направлением деятельности Ассоциации является сохранение и развитие родного языка, поэтому вдвойне приятно, что книга издана и на башкирском, и на русском языках в цветном формате. Думаю, что на примере исторических персонажей наши издания воспитают достойных уважения и гордости молодых людей.

— Во многих художественных фильмах на экране сражаются придуманные герои, а у нас есть свои, реальные: Отечественной войны 1812 года, Гражданской войны… Про них надо помнить и знать, поэтому о них надо рассказывать. Все события, которые показаны в этих комиксах, — не просто фантазии. Художники рассказывают правду через свое мировосприятие, — отметила на презентации проекта заместитель генерального директора Фонда содействия гражданскому обществу РБ Лилия Ишмакова.

Организаторы проекта надеются, что он будет не последним и сработает на пробуждение интереса к чтению, повышению грамотности детей и подростков, которые в поисках знаний станут обращаться не только к интернету, но и к богатым базам современных библиотек.

К СВЕДЕНИЮ

По данным минкультуры РФ, по количеству библиотек и размеру библиотечного фонда Башкирия в 2021 году была на первом месте в России. Ассоциация библиотек Башкортостана объединяет сегодня 1578 общедоступных библиотек, которые, в том числе, хранят массу информации о наших знаменитых земляках. К сожалению, зачастую книги о героях былых времен остаются невостребованными.