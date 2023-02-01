И начинается новая жизнь

Слух о том, что здесь появилась «Комната домашнего уюта», уже дошел до других районов и даже соседней Челябинской области.

Но прежде чем пустое помещение превратилось в настоящий центр притяжения подопечных интерната, была проделана большая работа.

— К нам часто обращаются желающие помочь, и с некоторыми из них мы организуем совместные проекты, — рассказывает Ольга Котельникова, директор Республиканского центра социального обслуживания населения. — Правда, нашими единомышленниками могут стать не все, так как к вопросу помощи пожилым людям и инвалидам мы подходим с особой тщательностью.

Однажды от директора дома-интерната «Милосердие» Архангельского района Николая Мещерякова я узнала, что его подопечные давно мечтают о «Комнате домашнего уюта». Искреннее желание директора улучшить и разнообразить их жизнь, конечно же, покорило, ведь дом-интернат для них не просто учреждение, это их дом.

И тогда наш центр начал работать над воплощением в жизнь этого проекта.

Чуть позже в Архангельский район, а случилось это как раз под Новый год, со своей командой единомышленников приехал Игорь Барабанщиков, который уже не раз участвовал в благотворительных проектах РЦСОН. Он — исполнительный директор автономной некоммерческой организации социальной поддержки людей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Новая Жизнь». В этот раз он выступил в роли волшебного Деда Мороза.

Кухня с добротной столешницей, удобная плита, наборы современной посуды, всевозможная утварь, стиральная машина, вместительный холодильник, обеденный стол со стульями, удобный диван — все это действительно очень важно для тех, кто редко выходит за пределы учреждения.

— Идея Николая Мещерякова нас глубоко тронула. Мы не могли остаться равнодушными к просьбе подопечных дома-интерната, которые рассказывали нам о лежачих больных и желании побаловать их вкусненьким, — признался Игорь Барабанщиков.

— А мы даже не мечтали о таком подарке. Теперь можем воплотить здесь любую кулинарную идею. Дарить друг другу вкусные подарки, проводить длинные зимние вечера за чашечкой горячего чая с пирогом, приготовленным своими руками, — радуется Алия Давлянова и другие подопечные интерната.

После того, как «Комната домашнего уюта» приняла первых посетителей, «Новая Жизнь» устроила в интернате праздничный концерт и чаепитие.

И вот спустя месяц, оценив практичность кухни и перепробовав разнообразные блюда, подопечные интерната благодарят:

— Спасибо Ольге Борисовне Котельниковой, что помогла нам почувствовать себя хозяйками и настоящими женщинами. Теперь мы собираемся здесь вместе, готовим и приглашаем своих друзей, устраиваем посиделки. Приятно сознавать, что есть на свете такие добрые, отзывчивые люди, как Игорь Валерьевич. Вы скрашиваете нам повседневные будни и создаете атмосферу праздника.

— Сотрудники АНО «Новая Жизнь» недавно стали друзьями нашего центра, но уже приняли участие сразу в нескольких проектах, подарив подопечным домов-интернатов неповторимые минуты хорошего настроения, — отметила Ольга Котельникова. — Сердечное отношение к пожилым и лежачим, искреннее желание чем-то помочь, окружить их вниманием — вот основной принцип их работы.

Мы искренне верим, что все планы, которые наш центр строит с «Новой Жизнью», обязательно станут реальностью. Мы верим и в то, что на такие добрые дела откликнутся и другие социальные предприниматели.