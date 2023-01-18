Тайна крещенской воды

19 января весь православный мир празднует Крещение Господне. В храмах проходит чин освящения воды, а после за ней вместе с христианами в очередь нередко становятся и мусульмане, и атеисты. Днем люди идут к иорданям на реках и озерах, где окунаются все желающие — независимо от веры и национальности. И, таким образом, отмечающих Крещение с каждым годом становится все больше.

С чем связана возросшая популярность этого обряда, как провести его безопасно для здоровья, обязателен ли он для православных христиан и прощаются ли в ледяной проруби грехи — на эти вопросы ответили наши собеседники.

Вера без дел мертва

Настоятель Свято-Сергиевского собора Уфы протоиерей Евгений Шерышев много лет подряд утром, после праздничной службы, возглавляет крестный ход к реке Белой, где освящает иордань, вместе с ним верующие отправятся к бассейну «Юность». Отец Евгений рассказал нам о празднике и дал советы, как его провести.

— Смысл Крещения Господня заключен в евангельском событии: Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан, — говорит отец Евгений. — Праздник еще называется Богоявлением. Во время крещения Святой Дух в виде голубя сошел на Иисуса Христа, что означало, что крестится не обычный человек, а Сын Божий. Для православных важно быть в этот день на богослужении в храме. А окунание в освященном источнике — не правило, а традиция. Бытует мнение, что погрузишься в купель — и тебе прощаются грехи. На самом деле грехи прощаются самим Богом в таинстве исповеди. Конечно, можно окунуться с молитвой, это имеет духовную силу.

Но заменить исповедь такое погружение не может.

Думаю, популярность купаний связана не с ростом числа верующих, а с событиями, происходящими в мире. У многих родные и близкие находятся в зоне спецоперации. Люди стали больше молиться, обращаться к Богу. Но вера без дел мертва. А это, в первую очередь, исполнение заповедей Божиих.

Яркий пример — миссия нашего протоиерея Виктора Иванова, ставшего полковым священником, капелланом башкирских батальонов и мобилизованных. Он укреплял их духовными проповедями, многих бойцов покрестил в походно-полевых условиях. Ведь на войне, а тем более на передовой, неверующих нет. Когда человек сталкивается с опасностью и не может справиться с ней собственными силами, конечно, он обращается к Богу. И получает помощь. Хочется, чтобы вера в людях только укреплялась, а стремление к светлому и чистому было постоянным. Ведь это меняет человека и общество к лучшему.

В Крещение же прошу людей с осторожностью купаться, а не идти «как все». Есть закаленные люди, есть «моржи» — для них это привычно. А если человек никогда не окунался, то делать это в мороз небезопасно. Нужно заранее закаляться, обливаться. И совершить обряд в специально отведенных местах. Спасатели подсказывают людям, где раздеться и переодеться, ставят теплые палатки, поят горячим чаем. В неофициальных местах купаться запрещено.

Купание — не тест на религиозность

Одно из популярных мест купания в Уфе — на реке Белой в микрорайоне Нижегородка. Купания здесь начинаются уже в ночь на 19 января. В обогреваемых палатках готовят для всех гречневую кашу и горячий чай. Настоятель Крестовоздвиженского храма протоиерей Роман Хабибуллин говорит, что много лет администрация Ленинского района здесь создает идеальные условия для погружения в прорубь, а людей становится все больше.

— В Крещенский сочельник, после литургии, мы освящаем воду, она такая же Богоявленская, как и 19 января, — говорит батюшка. — Можно прийти в храм в этот день и набрать воду.

В этом году мы впервые привезем сюда на двух автобусах переселенцев с Украины, из ДНР и ЛНР, которые живут в пунктах временного размещения «Связист» и «Речные зори». Практически мы там два прихода организовали — возим в паломнические поездки, театры, на скалодромы, два скаутских отряда создали, воскресные школы работают.

Если же есть ограничения по здоровью, лучше воздержаться от купания в крещенской проруби. Ведь это не тест на благочестие и не обязательное правило, а, скорее, порыв души — идти вслед за Христом в иордань.

Безопасность гарантируем

В этом году в 125 населенных пунктах оборудуют 97 купелей. Больше всего — девять мест для погружения — будет создано в Мелеузовском районе. Семь — в Уфе, по одному в каждом районе города. По четыре иордани организуют в Дуванском, Калтасинском и Уфимском районах. По три — в Абзелиловском, Бакалинском, Белорецком, Ишимбайском, Нуримановском и Туймазинском. По две — в Бижбулякском, Благовещенском, Гафурийском, Ермекеевском, Кугарчинском, Учалинском, Федоровском и Хайбуллинском районах. В остальных городах и районах соорудят по одной крещенской купели.

Везде будут дежурить спасатели, медработники, сотрудники полиции и специалисты городского Центра общественной безопасности. Купели оборудуют поручнями и лестницами. Рядом установят палатки с обогревом для переодевания, мусорные контейнеры, биотуалеты, полевые кухни.

Компетентно

Алик Шарафутдинов, руководитель пресс-службы МЧС по Башкирии:

— Любые алкогольные напитки во время купания запрещены. Возьмите с собой удобную, нескользкую вторую обувь — обычно это резиновые сланцы. Идите не торопясь, сделайте небольшую разминку, ожидая своей очереди, например, прыжки и приседания. Перед нырянием в ледяную воду требуется специальная предварительная подготовка — постепенное закаливание. Если его не было, организм может испытать шок от резкого изменения температурного режима. Новичкам рекомендуем не погружаться в купель с головой. Оптимальное время нахождения в проруби — около минуты. Так можно избежать общего переохлаждения организма и не заболеть. Выходя из воды, воспользуйтесь помощью спасателей, так как можно сорваться со скользких ступеней и упасть. После купания не стойте на морозе, растирайтесь и одевайтесь. Если взяли с собой ребенка, не оставляйте его одного ни на секунду, он должен быть всегда в поле зрения.

Юрий САЛИЩЕВ, участковый терапевт:

— Сколько людей — своих пациентов — я буквально прогонял, когда они шли окунаться. Один с гипертонической болезнью, другой перенес инфаркт миокарда, третий после инсульта.

Из-за резкого снижения температуры тела идет сужение коронарных сосудов и сосудов головного мозга. Если есть острое заболевание носоглотки, бронхов, мочеполовой системы — это абсолютные противопоказания для купания в проруби.

В мои дежурства случались гипертонические кризы, мы оказывали первую медицинскую помощь. Бабушка выходит из воды, говорит, что ей плохо. В палатке измеряем давление — критические цифры. Пару раз люди поскальзывались на льду, спасатели успевали поймать.

Хорошо, что в Уфе дежурят медики и спасатели.

А вот в деревнях… На всю процедуру — окунуться и добежать до палатки — должно уйти не больше минуты. После купания обязательно нужно выпить горячий чай, чтобы сосуды в норму пришли. Растереться махровым полотенцем, переодеться в сухое белье.

Наталья ПОНОМАРЕВА, заведующая Калининской подстанцией скорой помощи Уфы:

— Бригада скорой помощи в Крещение дежурит на реке Уфа у деревни Князево, каждые четыре часа меняем сотрудников. Сотрудники МЧС не допускают к купели пьяных. Наша задача — оказать экстренную медицинскую помощь, если кому-то стало плохо. Мы постоянно на связи с Центром медицины катастроф. Понятно, что накануне лучше проконсультироваться с лечащим врачом, стоит нырять в холодную воду или нет.

Отмечу, что за последние пять лет серьезных проблем с переохлаждением или травмами не случалось. Хорошая информационная работа ведется, люди знают, как себя вести.

Кстати

Главная православная святыня в праздник Крещения — святая вода.

По словам отца Евгения, на Крещение за ней всегда приходит много людей. Ее можно взять и в любой день после праздника. Не нужны большие емкости. Бабушки прежде ходили с маленькой баночкой, дома ставили рядом с иконами. Затем разбавляли святыню обычной водой и пользовались весь год.

По словам отца Романа, к крещенской воде нужно относиться бережно. Хранить рядом с иконами, прикрывать тканью.

Первые три дня пить ее можно в любое время суток. А после — натощак. Прошлогоднюю воду выливать не нужно. Она своих свойств не теряет.