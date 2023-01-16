Наша бабушка — звезда

Моя мама, Серафима Кузьминична Минилбаева, человек неординарный. Она наш новогодний подарок — родилась первого января. В этом году мы отпраздновали ее 90-летие. Мама 38 лет жизни посвятила педагогической деятельности. Но это не все — она у нас еще и звезда телевидения.

Но обо всем по порядку.

Зимой 2004 года в Государственном драматическом театре имени Шкетана состоялся мой первый сольный концерт в Йошкар-Оле перед зрителями Республики Марий Эл.

Это был успех, и, конечно, я не могла не разделить его со своей мамой. Для нее приготовили поистине царский трон. И когда ведущий объявил популярную песню А. Байбулатовой «Мама», зал взорвался аплодисментами. Когда песня закончилась, на сцену стали подниматься люди, чтобы поприветствовать Серафиму Кузьминичну. Это были ее многочисленные ученики, приехавшие из разных регионов. А зрители, которые ее не знали, недоумевали, кто же она, эта таинственная женщина в шикарном кресле? А я вам сейчас с удовольствием расскажу.

Родилась мама в деревне Енактаево (Чормак) Краснокамского района. Отец мамы, дед Кузьма, — ветеран Великой Отечественной и Японской войн. А ее мама, Аймалче, работала бригадиром в колхозе. Были трудные времена, но все семеро детей (Сима пятая) выжили. Серафима поступила в педтехникум в селе Николо-Березовка. Уже тогда активно участвовала в спортивных мероприятиях, художественной самодеятельности, всегда была впереди. При этом, получая стипендию, помогала родителям строить новый дом. Ходила с братьями валить лес.

После окончания техникума маму направили работать в школу деревни Кильбахтино Калтасинского района. Завучем там был Иван Николаевич Минилбаев, только вернувшийся из армии. Между молодыми возникла любовь, и они поженились. У них было много общего, в том числе тяга к искусству. Папа хорошо играл на баяне и гармони, мама отлично пела. В этой дружной семье родились пять девочек. Старшие Ирина и Лидия стали педагогами, Елена — журналисткой, Татьяна — менеджером, я — артисткой.

Мама работала в разных школах Калтасинского, Янаульского, Краснокамского районов. За добросовестный многолетний труд была удостоена медали «Ветеран труда», имеет много грамот и дипломов.

После выхода на пенсию и смерти папы она уехала жить в Москву к сестре. У нас там много родни, которая по субботам съезжалась на ее фирменные блины. И вот мама уже в составе семейного ансамбля «Райдем» выступает в Доме национальностей. Втянулась в работу марийского землячества Москвы и стала активно участвовать во всех его мероприятиях.

А в 2008 году телеканал «Домашний» предложил маме показать, как готовится марийская выпечка «Команмелна». Она с удовольствием ее сделала и угостила всю студию. В 2008 году стала участницей телепередачи «Мировые бабушки». Помню, как все близкие и соседи смотрели и радовались за нее.

В 2012 году на киностудии имени Горького мама озвучила один из сюжетов фильма режиссера Алексея Федорченко «Небесные жены луговых мари», который рассказывает о философии, традициях и сегодняшнем дне марийского народа. В том же году в конкурсе на Ленинских горах получила приз за лучшее исполнение песни «Летняя ночь». Следующее ее «телевключение» было на канале «Вечерняя Москва», где она рассказывала о марийских обычаях и традициях. Мамочке тогда уже было больше 80!

И вот мы отметили ее очередной юбилей. У Серафимы Кузьминичны 14 внуков и 15 правнуков. Зимой она живет в Нефтекамске, а летом в марийской деревне Редькино Краснокамского района. Все так же молода душой, в курсе всех новостей, читает газеты и журналы. Ее постоянно навещают многочисленные ученики, радуют цветами и подарками. Вот такая у нас замечательная мама, бабушка, которой мы желаем крепкого здоровья и долгой жизни!