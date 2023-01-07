Особая миссия

Идея общественного проекта «Ломая барьеры», посвященного проблемам социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, зародилась в декабре 2012 года.

Первым его мероприятием стал детский инклюзивный фестиваль, организованный в 2013 году в Уфе. Фестиваль стал ежегодным, а проект оброс новыми акциями для особых детей и в итоге вырос в Центр социальных технологий.

О событиях уходящего и надеждах будущего года рассказала член Общественной палаты РБ, директор АНО «Ломая барьеры» Алина Хабирова.

Подводим итоги

— Какие мероприятия уходящего года стали для вас самыми яркими и запоминающимися?

— Как раз недавно мы с коллективом центра подводили итоги, вспоминали самые значимые события. Одним из них стали две смены адаптационного лагеря, которые посетили дети с проблемами опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха и зрения вместе с родителями. Адаптационный лагерь как технологию мы используем с 2020 года, однако именно этой весной нам, наконец, удалось с помощью психологов разработать новую программу, полностью отвечающую нашим задумкам: она включает и занятия с психологами, и спортивные занятия, и обучение детей социально-бытовым навыкам. Смены прошли на базе ФОК в Мишкино, так как территория там соответствует условиям доступной среды. Теперь мы задумали написать методическое пособие для коллег, чтобы они могли организовывать подобные лагеря.

Ярким событием ежегодно становится и фестиваль детского творчества «Ломая барьеры» — наши подопечные всегда ждут его с нетерпением. Фестиваль этот давно вышел за пределы Башкирии, в этом году в нем участвовали дети из Самары, Татарстана, Свердловской области.

Еще можно отметить Уфимский марафон — 30 волонтеров участвовали в нем в поддержку детей нашего центра. Мы называем их «благобегунами»: целью своих спортивных достижений они ставят сбор средств для помощи нашим подопечным. Получился прекрасный праздник спорта и благотворительности: мы все вместе собрались на стадионе, дети болели за бегунов, а после финиша вручили им подарки, сделанные своими руками. Собрать для центра удалось 200 тысяч рублей.

Будни важнее праздников

— Какие сюрпризы ожидают подопечных вашего центра в новогодние каникулы?

— К нам обратился с предложением банк «Открытие»: они готовы исполнить желания наших подопечных по примеру всероссийской акции «Елка желаний». Мы предложили им выбрать для исполнения желаний детей из отдаленных районов республики.

— Почему именно из отдаленных районов?

— Хотелось, чтобы поддержку мог получить каждый ребенок с инвалидностью, а у жителей дальних районов Башкирии таких возможностей явно меньше, чем у уфимцев.

Мы столкнулись с этим, еще когда организовывали акцию «Погуляй со мной», в ходе которой любой желающий может пригласить ребенка-инвалида на прогулку или мероприятие. В Уфе полно и желающих, и мест, куда можно пойти, а вот в небольших деревнях и селах с этим проблемы.

И тогда мы организовали школу кураторов — нашли и обучили неравнодушных людей из отдаленных районах Башкирии, чтобы они проводили эти прогулки у себя. Вот через этих кураторов мы теперь и собрали списки детей и их пожелания. Дети там неизбалованные, дорогих айфонов не просят: в списках в основном мягкие игрушки, спортивный инвентарь, книги и развивающие игры.

— А традиционную елку для детей вы организуете?

— Новогодние представления мы не устраиваем, можно сказать, принципиально. Я всегда исхожу из соображений эффективности. Этих елок и без нас много, зачем тратить силы и деньги еще на один из бесконечной череды новогодних праздников, что это даст детям? Лучше мы это время потратим на подготовку к какому-то новому проекту, от которого ребенок получит больше знаний и навыков, необходимых ему в самостоятельной жизни.

— Что же это за проекты, помогающие детям подготовиться к взрослой жизни?

— У нас, к примеру, есть проект «Открытые мастерские», благодаря которому подростки могут приобрести различные трудовые навыки. Ведь что происходит? Закон обязывает детей окончить школу, но после этого они оказываются выброшенными из системы, ведь многих наших подопечных не примут ни в какие вузы и колледжи. Но есть профессии, в которых нужно просто иметь определенный навык, уметь что-то делать руками. Такие навыки мы и стараемся давать. Например, чтобы работать флористом, диплом не нужен, достаточно понимать, какая композиция будет выглядеть гармонично, как ее собрать. У нас есть термопресс, позволяющий наносить рисунки на майки, сумки, если научиться это делать быстро и аккуратно — потом можно пойти работать в такую фирму. Еще дети делают фруктовые чипсы, свечи.

Кстати, вещи, сделанные в процессе обучения, мы иногда продаем через сайт центра «Ломая барьеры», чтобы собрать деньги на какой-то проект, или дарим их нашим друзьям и партнерам. Есть люди, для которых имеют особую ценность вещи со смыслом, вещи, сделанные руками особых детей.

Равный — равному

— Кто они — ваша команда, ваши друзья и партнеры, которым предназначены эти подарки?

— Наша команда — три штатных сотрудника, шесть экспертов и пять постоянных волонтеров. Кроме того, в нашем чате около полутысячи людей, которые помогают, участвуют в наших акциях.

Что касается партнеров — в первую очередь это сотрудники «Газпрома» и министерства семьи, труда и соцзащиты республики, ежегодный фестиваль «Ломая барьеры» мы делаем вместе с ними. А еще большой друг нашего центра — уфимский спортсмен Радмир Бикметов, недавно принявший участие в международной гонке «Последняя пустыня» в Антарктиде. Его целью было не только победить в соревновании, но и собрать миллион рублей для подопечных центра «Ломая барьеры». Надеемся, что в ближайшее время он придет к нам и расскажет обо всем лично. Для наших детей любые истории преодоления трудностей очень ценны.

— Какие еще интересные люди бывают у вас в центре, общаются с подопечными?

— У нас был и такой проект: мы привозили к детям знаменитых людей с инвалидностью. Среди них был Алексей Талай — человек без рук и без ног из Беларуси, бизнесмен и паралимпиец; Антон Дмитриев из Москвы, блогер и победитель международной ЗОЖ-игры «Бешеная сушка», потерявший ногу в подростковом возрасте; колясочник Виктор Счастливый, путешествующий по России с разными социальными проектами, и многие другие. Такие встречи для детей гораздо эффективнее, чем занятия со специалистами-мотиваторами. Можно прослушать сто лекций о том, как с инвалидностью вести интересную и активную жизнь, но конкретные цели и мечты у детей появляются именно после встреч и общения с такими вот живыми примерам.

— Что у вас в планах на следующий год?

— В конце декабря проекту «Ломая барьеры» исполняется десять лет. Но вместо одного масштабного мероприятия, которое быстро останется позади, мы решили устроить много небольших, сделать юбилейным весь следующий год. Ведь в нашей работе очень много смыслов, которые необходимо доносить до общества постоянно.