Зимний волшебник и Олешка-недотрога

Новая локация — дом Деда Мороза — притягивает внимание уфимцев и гостей столицы. Наверное, это и есть та точка притяжения, появления которой на протяжении последних двух лет ожидали от набережной горожане.

Дом Деда Мороза открылся на верхней террасе набережной в районе памятника Салавату Юлаеву. И уже 25 декабря в гости к главному новогоднему волшебнику начал стекаться народ. Побывали здесь в праздничные дни и мы. Но прежде чем зайти к Дедушке Морозу, полюбовались настоящим северным оленем, который поселился в вольере неподалеку.

— Имени у него поначалу не было, но гости спрашивали, как его зовут, и мы решили назвать Олешкой, — рассказал рабочий по уходу за животными Радик Шакиров. — Приехал он в Уфу с Севера, и вместе с ним привезли привычный ему корм — ягель. Питается он также сеном, а вот морковь, яблоки и капуста ему противопоказаны.

Многие посетители пытаются накормить его этими продуктами, но я очень прошу этого не делать! Днем олень гуляет по вольеру, на ночь заводим в домик, который соорудили здесь же. А вообще, он хорошо адаптировался к нашему климату.

К печали детворы Олешку не погладишь и не сделаешь фото на память. Сначала, по словам Радика, такая идея была, но потом от нее решили отказаться: слишком у северного гостя большие рога — небезопасно. Да и сам их обладатель не любит чужих прикосновений — рога, оказывается, у оленей очень чувствительные. А в оттепель он может начать линять.

Посмотрев на красавца оленя, заняли очередь к дому Деда Мороза. А она здесь ого-го какая! Впрочем, взрослых и малышню это не останавливает — всем хочется прикоснуться к новогоднему чуду.

— Дедушка Мороз со Снегурочкой принимают гостей с 12.00 до 21.00 с перерывами с 14.00 до 15.00 и с 17.00 до 18.00. Они пусть и волшебные, но живые — имеют право отдохнуть и попить чайку, — улыбается скоморох, встречающий нас у входа в дом. А выглядывающая из-под его колпака директор Дома культуры «Заря» поселка Новые Черкассы (Орджоникидзевский район Уфы) Дина Мирсаянова добавляет: — Пока волшебник отдыхает, наши сотрудники под кураторством управления по культуре и искусству городской администрации проводят игры-эстафеты для детей. А ожидающие в очереди могут поучаствовать во флешмобах, чтобы не замерзнуть.

Вот и Наталья Пономарева, которая приехала на один день из Бирска вместе с детьми, чтобы побывать в гостях у Дедушки, отмечает, что своей очереди пришлось ждать минут сорок, впрочем, никто не замерз, и настроение это нисколько не испортило.

— Очень понравилось, здесь теплая и душевная атмосфера, — рассказала гостья Уфы. — Даже небольшой сувенир нам подарили, было очень приятно!

Дом Деда Мороза будет работать до 14 января. Так что если вы еще не побывали в сказочном городке — обязательно приезжайте! Кроме посещения Дедушки Мороза и Олешки, здесь можно подкрепиться разными вкусностями, покататься с горок, сфотографироваться рядом с новогодней елкой и ледяными фигурами, а также побывать на самом длинном катке в Уфе — он тоже находится поблизости.