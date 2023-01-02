Кролики — не только ценный мех

Говорят, каждый год в какой-то мере становится похожим на свой символ. Каким же будет год Водяного Кролика?

Ответ на этот вопрос знает Лилия Нуретдинова, наш постоянный автор, журналист, а также кроликовод с большим стажем.

— Лилия, у вас любовь к кроликам еще, видимо, с детства?

— Да, когда жили в деревне, их держал один из соседей, потом увлекся кролиководством и брат. Пушистики расплодились очень быстро. В один прекрасный день он собрал их в мешки и отпустил в лес, на свободу. Тогда же, в пятом классе, я с большим трудом уговорила родителей приобрести еще хотя бы пару. Но сказалось отсутствие знаний и опыта, ухаживала за ними как умела.

Когда мы приобрели частный дом в Авдоне, стала уже осознанно заниматься кроликами. Загорелись этой идеей и дети. Сына больше интересовала возможность зарабатывать, а дочка с удовольствием ухаживала за ними, я же радовалась возможности приучать детей к труду. Было время, когда количество кроликов достигало ста, но из-за бродячих собак однажды потеряли почти все поголовье, теперь потихонечку восстанавливаем.

— В Австралии кролики захватили весь материк, там не знают, как от них избавиться. У нас выгодно их разводить? Ведь некоторые породы достигают 12 килограммов — столько весит баран!

— Действительно, это хороший способ дополнительного заработка для семьи. Только представьте: самка приносит каждые три месяца по 6 — 10 детенышей! Если есть минимальный опыт, то их содержание не доставляет больших хлопот, радость общения с животными заставляет забыть все негативное в нашей непростой жизни. Просто нужно своевременно делать прививки от разных болезней, кормить разнообразной, полезной пищей. Я, например, примерно час в день ухаживаю за ними, хотя за год через наши руки проходит более 300 особей. А те, о которых вы упомянули, — бельгийские фландры. При хорошем уходе они могут достигать веса 10 — 12 килограммов.

Но они очень нежные, подвержены болезням, ведь выведены искусственно. Также мы держим пуховые и декоративные породы. На пропитание всех питомцев в месяц уходит примерно два-три мешка специального комбикорма, еще кролики любят ячмень, овес и пшеницу. Есть в рационе ушастых и сено, и веники из разнотравья. Летом для них заготавливаю «букеты» из малины, смородины, мяты и полыни — они полезны для профилактики болезней. В будущем хочу увеличить поголовье, потому что спрос очень большой.

— Давайте спрогнозируем, каким же будет 2023 год исходя из его символа.

— У кроликов нет агрессии, но они хитры, у них острые коготки. Они любят овощи. Вообще, если есть еда и вода и живут в относительной чистоте, то больше им ничего и не нужно. Всегда тщательно выбираю будущих родителей. Самец должен быть сильным, энергичным, с лидерскими качествами. Хорошее потомство дают самки с ярко выраженным стремлением к чистоте: они не сидят без дела, все время обустраивают свое жилище. Кролики чувствуют твое настроение, в этом их сходство с людьми. Если год будет соответствовать характеру этих животных, я надеюсь, меньше станет конфликтных ситуаций, воцарятся мир и согласие, а на столе всегда будут овощи-фрукты и другая полезная еда.