Подарок для ветерана

Поздравлять ветеранов компании — традиция, которой в «Башнефти» (входит в состав НК «Роснефть») десятки лет. Нефтяники, вносившие свой бесценный вклад в победу в Великой Отечественной войне, а также становление компании и республики в целом, не остаются без внимания, в каком бы далеком уголке республики сегодня ни проживали. Вот и в канун Нового года десятки волонтеров «Роснефти» навещают пожилых людей, даря им праздничное настроение, подарки, а главное — свое участие и теплое отношение.

Один из таких ветеранов, который с нескрываемой радостью встретил волонтеров, — Павел Бугреев, проживающий в Бирске. Человек уникальной судьбы — совсем юным солдатом принимал участие в разгроме милитаристской Японии, а после демобилизации устроился на работу в «Башнефть». И до сих пор с точностью помнит, сколько времени трудился в компании: 35 лет, три месяца и 19 дней. Работал водителем: сначала на тампонажной машине, а затем 20 лет на мощном МАЗ-500. У него более 30 грамот, шесть именных часов. Но несмотря на обилие трудовых медалей, одним из самых памятных знаков отличия считает Гвардейский знак той воинской части, в которой он служил.

А вспоминая войну с Японией, Павел Ефимович приводит такой знаковый факт: «Японцы во время нашего наступления стали прятаться в китайские населенные пункты, зная, что советские войска не будут бомбить мирное население».

Еще один дорогой для волонтеров человек — Евгений Шерстобитов. Если для Бугреева вся жизнь прошла, можно сказать, на колесах, то Евгений Павлович — «домосед».

Как пришел в молодости на предприятие, которое тогда называлось Уфимский завод синтетического спирта, так и проработал здесь до ухода на заслуженный отдых. И еще как отработал! Одно звание Героя Социалистического Труда, которое он получил за выполнение производственных показателей, чего стоит. О нем не зря шла слава как об одном из лучших рационализаторов уфимской нефтепереработки. Например, он внес предложения по реконструкции установки пиролиза, в результате ее производительность достигла 82 тысяч тонн при проектной мощности в 75 тысяч тонн в год. Это позволило в год экономить почти миллион еще тех, советских, рублей.

Нравилось Шерстобитову предприятие своим порядком, да и люди, как их метко характеризует Евгений Павлович, всегда были и остаются «крепкими».

— Наши ветераны — личности. У них учишься отношению к жизни, умению ставить цели и достигать их. Так что наше движение — не просто забота о пожилых людях.

Это еще и школа жизни. От них заряжаешься энергией, пониманием того, что если твердо идешь к своей цели, трудишься на совесть, то и люди о тебе не забудут, — уверен волонтер «Роснефти» Артем Соколов.

Примечательно, что оба ветерана дружат с природой. Павел Бугреев живет в своем доме и на многоэтажные хоромы менять его не согласен. А Евгений Шерстобитов в свои 84 года почти шесть месяцев в году проводит на даче, потихоньку занимаясь огородничеством и наслаждаясь красотами природы. А такие визиты молодежи для них — одно из самых приятных событий, которые происходят в течение года. Здесь заслуженные нефтяники тоже единодушны: «Компании — дальнейших успехов, так держать! Значит, и мы не зря трудились, раз сегодня есть такие успехи».

Волонтерское движение началось в «Башнефти» еще в 2012 году. За это время в нем участвовали тысячи сотрудников компании, и внимание своим ветеранам в компании уделяют не только по праздникам. Пожилым нефтяникам оказывают разного рода адресную помощь. В год 90-летия башкирской нефти такое внимание, признаются ветераны, особо дорого.

— Главное в нашем движении — человечность, доброта, готовность помочь. Чтобы каждый ветеран знал, что о нем помнят, его любят и уважают, — говорит сотрудник «Башнефть-Добычи» Элина Гаврилова.

О востребованности такой акции говорит всего один факт: в декабре прошлого года «Башнефть» со своим волонтерским проектом заняла первое место в международном конкурсе «Мы вместе» и получила медаль от президента страны Владимира Путина.