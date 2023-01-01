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Вчера, 22:15

Говорят, под Новый год, что ни пожелается...

Друзья пригласили встретить Новый год в своей компании. Я приехала заранее,чтобы в пробку не попасть, а дома никого не оказалось. Хозяева как раз и застряли в пути, сказали по телефону, что еще минут сорок будут добираться.

rutube.ru
Фото:rutube.ru

И когда я на лавочке сидела, мимо парень в костюме Деда Мороза проходил, увидел меня и предложил: если песенку споешь или стишок расскажешь, то я тебе подарочек дам. Спела как умела и получила мандарин от молодого дедушки. Он сказал на прощание: он волшебный, загадай желание, съешь мандарин, и оно обязательно сбудется.

Очистила я мандаринку и ничего лучше не смогла загадать, как чтобы друзья мои поскорее приехали. И едва доела последнюю дольку, как они появились передо мной чудесным образом. Тут только до меня дошло, что Дед Мороз-то был настоящим. А волшебное желание, получается, я потратила на сущую ерунду!

* * *

Однажды дочка пришла из школы вся в слезах — кто-то сказал ей, что Дедов Морозов не бывает, а все подарки детям покупают родители. Мы с мужем стали ее успокаивать и привели такой довод, что нам, взрослым, Дед Мороз тоже ведь подарки приносит. Давай вот, говорим, вместе напишем ему письмо со своими просьбами.

Помню, что, растерявшись от неожиданного поворота событий, я заказала себе стиральную машинку-автомат, которая была в те времена нам совершенно не по карману.

А муж написал: хочу, чтобы у нас в семье появился второй малыш. Мы посмеялись над своими желаниями и отправили письма Деду Морозу. Дочка успокоилась, что и требовалось. Но каково же было наше удивление, когда все просьбы в конце концов неожиданно были выполнены! Не хотели, а сами поверили тогда в Дедушку Мороза.

* * *

Мы жили недалеко от леса, и как-то мама сказала нам с братом, что видела ночью Деда Мороза. Он был в валенках, в кафтане и с большим мешком. Испугался, мол, и припустился прочь. Но мама заверила, что видела, куда он побежал. Предложила посмотреть, может, снова встретим его. И уже в лесу, посреди заснеженных деревьев, мы и вправду заметили огромные следы на снегу! Наше волнение усилилось. И через некоторое время брат нашел первую конфету. А потом и я увидела шоколадку. И вот мы уже бежим впереди мамы. Конфет нам попадается все больше! Но каково же было наше удивление, когда под елкой обнаружился настоящий мешок с подарками! Это была лучшая новогодняя история в моей жизни. И настоящее волшебство. Мамочка постаралась…

Автор:Розалия АХМЕТШИНА
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