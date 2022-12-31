Отдыхай — не скучай!

Вы еще не знаете, чем заняться в новогодние праздники, а отлеживаться на диване точно не хочется? Мы подготовили для вас программу мероприятий и карту мест Башкирии, где можно зарядиться праздничным настроением и активно провести время. Самый полный новогодний календарь можно найти на электронном портале «Культурный мир Башкортостана».

1

Новогодний фестиваль «Terra Zima 2023» (0+)

Уфа

31 декабря, 22.00 — 1 января, 3.00 — новогодний концерт, на котором выступят Elvin Grey, группа «Премьер», оркестр «Бишбармак», VIA ЧАППА, а жителей поздравят Дед Мороз и Снегурочка (площадь у Гостиного двора).

1 января, 12.00 — «Забег обещаний» с участием олимпийских чемпионов и ведущих спортсменов. Задача — пробежать 2023 метра, загадав самое заветное желание (площадь у Гостиного двора со стороны ул. Коммунистической).

1 января, 15.00 — костюмированный парад с конкурсом карнавальных костюмов и дискотекой (Дворец профсоюзов — Гостиный двор).

2 января, 12.00 — Зимний сабантуй, конкурс самоваров, гастрономическая ярмарка, народные гулянья и концерт (Гостиный двор со стороны парковки).

3 января, 11.00 — башкирский биатлон, 12.00 — парад конно-санных экипажей (набережная Белой, под памятником Салавату Юлаеву).

Рождественский концерт воскресной школы храма Симеона Верхотурского (0+)

Уфа, концертный зал детской музыкальной школы № 4 (ул. Белякова, 27)

8 января, 12.00

2

Зимний марафон от спортивного клуба «Железный варяг» (0+)

Нефтекамск, Тропа здоровья

3 января, 11.00

Детские и взрослые забеги на различные дистанции и праздничная спортивная программа для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой. Для участия в самом забеге необходимо пройти регистрацию на официальном сайте проекта: http://ironvaryag.ru/wintermarafon2023.

3

Идрисовская пещера, Салаватский район, 167 км от Уфы

Карстовая пещера расположена на левом берегу реки Юрюзань. С ее смотровой площадки открывается живописный вид на саму реку и окрестные пейзажи. Популярная легенда гласит, что во время Крестьянской войны в ней скрывался Салават Юлаев со своими сподвижниками. Отсюда второе ее название — Салаватская.

Пещера находится рядом с деревней Идрисово, откуда можно добраться до нее по гравийной дороге. От Уфы едем по трассе М-5, сворачиваем на Красноуфимск в районе Кропачево, а затем на указателе «Идрис» направо.

4

Конкурс «Тюбинг-пати» (0+)

Белорецк, городской пляж

5 января, 12.00

Городской конкурс на самое оригинальное оформление тюбингов, санок и снегокатов. Заодно можно побывать в парке «Шагни за горизонт», проект которого стал победителем двух международных архитектурно-дизайнерских конкурсов.

5

Фестиваль «Рождественские узоры» (0+)

Бирск, Октябрьская площадь

6 января, 12.00

Семейная игровая программа для больших и маленьких любителей активного отдыха.

6

Чемпионат и первенство Республики Башкортостан по спортивному ориентированию на лыжах (12+)

Октябрьский, спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак» (ул. Белоглазова, 2)

7 января, 11.00

Классическая лыжная гонка для девушек, юношей и взрослых в нескольких возрастных категориях.

7

Абзановский (Асинский) водопад

Архангельский район, 90 км от Уфы

Водопад высотой 8 метров находится у реки Инзер. Если летом его струи достаточно редкие, то зимой он превращается в ледяную стену из замерзших потоков воды, окрашенных в разные цвета — от белого до зеленоватого.

Чтобы добраться до водопада, едем по автодороге Уфа — Инзер — Белорецк, поворачиваем в сторону деревни Абзаново, проезжаем через нее в направлении деревни Асы.

Перед базой отдыха на берегу реки Инзер поворачиваем направо к берегу. Напротив него находится водопад. Или от деревни Асы — пешком 1 км.

8

«Шурале-квест» (0+)

Геопарк «Торатау», Ишимбайский район, колодно-бортевая пасека

Ежедневно со 2 по 20 января, начало программы — в 11.00, 13.00, 15.00, 17.00

Новогодняя программа, в которую входят «Кыш Бабайландия», поляна новогодних спецзаданий от Шурале, хоккей «По-шуралински», поляна «Урман-туп» с Шурале, зимняя рыбалка с Шурале, «Куян hunting» (Охота на зайца). Программа платная. Узнать подробности и записаться можно по телефону 89965828627.

Локация находится у подножия шихана Торатау, с южной его стороны, в одном километре от визит-центра геопарка. Если ехать по дороге Стерлитамак — Ишимбай со стороны Уфы, нужно повернуть налево, не доезжая до села Урман-Бишкадак и двигаться по указателям «Колодно-бортевая пасека».