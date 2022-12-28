Право на помощь

Окончательное утверждение бюджета республики, принятие законов, помогающих участникам СВО и членам их семей, улучшение экономических и социальных аспектов жизни региона — всем этим депутатам Госсобрания РБ занимались в последний месяц года.

Отреагировать на вызовы

Особенностью 49-го заседания парламента стало выступление с ежегодным Посланием главы Башкирии Радия Хабирова. В нем было поставлено много задач, на которые еще раз обратил внимание председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

— Исходя из Послания главы республики нам необходимо оперативно обеспечить создание адекватной законодательной базы. Мы еще никогда не работали в такой турбулентности. Но нам удается находить оптимальные форматы для нейтрализации негативных последствий санкций. Государственное Собрание всегда работало в тесной взаимосвязи с органами исполнительной власти, но сейчас консолидация наших усилий становится совершенно необходимым условием. Инициативы, которые исходят от главы республики и правительства, должны получать эффективное юридическое сопровождение. Парламент республики берет на себя оперативную выработку необходимых правовых норм, — подчеркнул Константин Толкачев.

Спикер регионального парламента, конечно, дал анализ законам, которые приняли депутаты в поддержку участников СВО и их семей. Башкирия, наверное, первая среди регионов России приняла закон о выплатах семьям погибших участников СВО в размере двух миллионов рублей. Были поддержаны все инициативы республиканского правительства, которых в общей сложности набралось свыше 30. Серьезной оказалась помощь парламентариев и освобожденным территориям.

— Депутаты сопровождали гуманитарные конвои в Донбасс, Запорожскую, Херсонскую области, собирали помощь их жителям, устанавливали с этими регионами межпарламентские коммуникации. Всю ту неприметную работу, которую мы вели в этом году, предстоит продолжить. У нас уже есть и опыт, и определенные результаты.

Так что верим, что все у нас получится, — сказал Константин Толкачев.

Рубли на контроле

Ежегодный, но постоянно вызывающий интерес депутатского корпуса процесс утверждения бюджета не обошелся без множества вопросов и на этот раз. В основном парламентарии вносили свои предложения при первом чтении. Однако и перед окончательным принятием главного финансового документа республики не обошлось без дискуссий. Примечательно, что на заседание Госсобрания получили приглашение представители 26 партий, которые официально зарегистрированы в регионе, но не имеют своих представителей в парламенте. Девять из них на приглашение откликнулись, а их представители задали при обсуждении нормативных актов немало вопросов. Здесь особенно активен, кстати, был представитель партии «Родина» Михаил Коровин. Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев даже пошутил, что теперь Коровину для дальнейшего продвижения своих инициатив предстоит посетить не один комитет Курултая республики.

Что же касается бюджета, то за время после первого чтения некоторые цифры в нем претерпели изменения. На еще большей корректировке настаивала фракция КПРФ.

С ними не согласилась не только вице-премьер правительства, министр финансов Лира Игтисамова, но и председатель профильного комитета Рида Субханкулова.

Разговор получился местами хотя и острый, но в общем-то полезный, который наверняка поможет и депутатам, и гостям заседания глубже понять многочисленные нюансы таких финансовых документов.

— После принятия в первом чтении законопроект был доработан с учетом внесенных поправок, — сообщила корреспонденту «РБ» Лира Игтисамова. — Изменения затронули как доходную, так и расходную часть бюджета. В частности, прогноз по налоговым и неналоговым доходам в 2023 году пересмотрен с увеличением на 10 млрд рублей. Так, в связи с прогнозируемым ростом налоговой базы ожидается рост поступлений налога на прибыль организаций. Увеличен план по акцизам на нефтепродукты, которые пополнят дорожный фонд.

В то же время министр финансов обратила внимание на сокращение объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета по сравнению с первоначальной редакцией законопроекта. После доработки документа общий объем финансовой помощи в 2023 году оценивается в 76,9 млрд рублей, в 2024 году он составит 52,2 млрд рублей, в 2025-м — 54,6 млрд рублей.

— Снижение поступлений средств из федерального бюджета носит преимущественно технический характер и связано с изменением порядка финансирования расходов на выплату пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, — пояснила Лира Игтисамова. — Указанные средства больше не будут отражаться в республиканском бюджете, а станут напрямую перечисляться Фонду пенсионного и социального страхования. В расходной части соразмерно уменьшился объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств.

В итоге всех изменений было увеличено финансирование расходов, связанных с оплатой труда работников бюджетной сферы, с поддержкой семей участников специальной военной операции, с инфраструктурным развитием.

— Исполнение социальных обязательств перед гражданами было и остается важнейшей задачей при планировании предстоящих затрат, — отметил Константин Толкачев.

— У нас есть четкое понимание, что подобные расходы будут профинансированы в полном объеме. Также в приоритетном порядке продолжится обеспечение средствами мероприятий, направленных на инфраструктурное развитие республики.

В сухом остатке получается следующая картина по параметрам бюджета:

В 2023 году доходы составят 267,3 млрд рублей, расходы — 285,1 млрд рублей, дефицит — 17,8 млрд рублей; в 2024 году: доходы — 245,5 млрд рублей, расходы — 252,5 млрд рублей, дефицит — 7 млрд рублей, и в 2025 году: доходы — 259,2 млрд рублей, расходы — 262,7 млрд рублей, дефицит — 3,5 млрд рублей.

Семейные отношения

Одним из самых знаковых законов, которые рассмотрели депутаты на декабрьском заседании, стала инициатива, связанная с семейным предпринимательством.

Официально закон звучит так: «О развитии семейных предприятий в Республике Башкортостан». Инициатор нормативного акта президент ТПП РБ и депутат Тимур Хакимов подчеркнул, что больше 70 процентов малых предприятий в республике — как раз семейные. Которые нуждаются в особой заботе. И дело здесь не только в сохранении традиций, создании особой атмосферы в таких фирмах и кооперативах. Есть и много юридических моментов, которые будет легче решать предпринимателям, получившим такой статус. Например, вопросы, связанные с наследством. Ведь не секрет, что в обычных «ооошках» при смене руководителя имущество «разбегается» в разные стороны, а прибыльный бизнес просто рушится. Важную деталь отметил депутат Рустем Ахунов — новая форма позволит во многом решать и вопросы официальной занятости населения.

Интересно, что сейчас в Башкирии примерно треть всего хлеба выпекается именно семейными предприятиями. И подавляющее большинство руководителей таких фирм хочет, чтобы дети переняли их дело и развивали его дальше. Так и появляются пусть не самые громкие, но устойчивые бренды. Государство тоже может оказать содействие такому бизнесу — если не деньгами, то методической помощью, выделением грантов. Есть еще один интересный факт — ни одно из семейных предприятий в сложные ковидные времена в республике не закрылось. В итоге закон был принят. Кстати, в этой части республика стала одной из первых в стране, подобные нормативные акты пока имеются только в Нижегородской и Рязанской областях.

Более глобальные экономические вопросы были решены в принятом законе о специальных контрактах, так называемых СПИКах. Заключение таких соглашений позволяет получать льготы. Сначала для СПИКов не требовалось внедрение передовых технологий, затем условия ужесточились. Теперь пришли к компромиссу: финансовые послабления можно будет получить при обоих видах инвест-контрактов.

Конечно, на заседании разговор шел и о насущных, но не таких глобальных проблемах. Например, глава Стерлитамака Рустем Газизов выступил лоббистом — в хорошем смысле этого слова — по принятию закона о том, чтобы местное предприятие «Водоканал» оставить в управлении города. Жители привыкли к существующему положению вещей, особых нареканий к коммунальщикам нет — так зачем менять форму собственности и отправлять предприятие в неизвестное рыночное плавание? Тем более что непонятно, чем это обернется для простых горожан в части роста цен и надежности услуг. Депутаты аргументам стерлитамакцев вняли и приняли решение сложившуюся систему не менять.

Другой болезненной проблемой, которую затронули парламентарии, стала ситуация с бродячими собаками. Их становится все больше, как и бед, которые они приносят людям. Ранее депутаты Башкирии выступили с инициативой внесения поправок сразу в несколько федеральных законов. Они касаются «статуса» животных, которые давно перестали, в общем-то, быть домашними и теперь живут фактически в дикой природе. Здесь и регулирование их численности, чипирование, создание частных приютов.

— Только в Уфе насчитывается, по оценкам специалистов, около 30 тысяч бездомных собак. За 120 млн рублей можно построить приют примерно для 350 собак и 350 кошек. В столичной администрации уже семь лет такое помещение обещают возвести, но подвижек нет, — обрисовала безрадостную картину зампредседателя комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Руфина Шагапова. Парламентарии рассчитывают, что принятый ими пока в первом чтении законопроект о поддержке частных приютов для животных поможет сдвинуть дело с мертвой точки.

Осенние итоги

На заседании, конечно же, подводились предварительные итоги работы депутатов во второй половине 2022 года. За осеннюю сессию было проведено четыре пленарных заседания, 61 заседание комитетов. Рассмотрено 97 законопроектов за сессию, а всего за год — 206. При этом в окончательном чтении осенью принят 51 закон, за год — 133. За 2022 год в Государственную Думу депутаты республики внесли 11 предложений по изменениям и дополнениям в федеральные законы, которые приняты к рассмотрению.

Немало законов было принято в целях смягчения санкционных ударов по экономике республики. Это и налоговые льготы компаниям, и освобождение наших аграриев от единого сельхозналога, и преференции резидентам ОЭЗ «Алга». Госсобрание активно занималось поиском экономических партнеров для Башкирии в дружественных странах, за время осенней сессии состоялись результативные встречи с парламентариями и деловыми кругами Беларуси, КНР, Индонезии, Италии, Азербайджана.

Плюс к этому в октябре в Уфе успешно прошло заседание Ассоциации законодательных органов ПФО, где были представлены республиканские инициативы по развитию цифровой отрасли. А в декабре на аналогичном заседании в Йошкар-Оле парламентарии Башкирии выступили с инициативой по созданию федеральной программы по строительству и ремонту школ искусств.

— Осенью наш парламент взял на себя масштабную федеральную миссию. Мы проанализировали и обобщили работу всех регионов в условиях санкций и СВО, их предложения по совершенствованию регионального и федерального законодательства в сложившейся ситуации. Представили на основе этих аналитических материалов свои инициативы в Совет Федерации. Сейчас создана рабочая группа для анализа этих предложений. Надеюсь, многие из наших инициатив лягут в основу новых федеральных законов, — рассказал Константин Толкачев.

Предстоящая весенняя сессия станет для депутатов шестого созыва последней. Затем предстоят выборы новых народных избранников. Конечно же, нынешнему составу парламентариев хочется оставить после себя хороший, качественный задел. И одновременно предоставить плацдарм для развития идей новому депутатскому корпусу.

Завершившаяся осенняя сессия, как считают в Госсобрании РБ, помогла решить обе эти задачи.