Крепкая рука Кондратия

Кондратий Фирсанов родился в селе Рождествено Рязанской губернии в 1902 году. Учился в сельской школе, увлекался игрой в футбол, помогал по хозяйству отцу — крестьянину-середняку. Рос крепким парнем, обиды без ответа не оставлял, но действовал по справедливости. Его кулаков побаивались даже взрослые мужики.

Кондрашка хватила

С мая 1924 по 1926 год Кондратий служил в рядах Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) — укреплял советскую власть в Туркестане. Начинал рядовым, завершил службу в должности комвзвода. Для неокрепшей молодой советской власти басмачество представляло реальную угрозу. Традиционно вооруженные националисты получали поддержку из-за рубежа. Их снабжали деньгами, оружием, присылали военных инструкторов.

Стычки с басмачами происходили чуть ли не ежедневно. Молодой боец Фирсанов воевал не только шашкой и винтовкой.., но и кулаками. Они у него были такие, что одним ударом по голове мог свалить врага с ног. Пригодилась крестьянская закалка. Бывало, неслышно подберется к лагерю басмачей, дождется, когда кто-нибудь из них отойдет в сторонку по нужде, хвать его кулачищем по макушке, и тот готов. А вернувшись к своим, сообщал, мол, неприятеля «кондрашка хватила».

Слух о силаче разошелся по всему Туркестану. Басмачи так и прозвали Кондратия Фирсанова «каты кул», в переводе «крепкая рука». В отряде же его называли по-дружески — Кондраша.

После демобилизации Фирсанов окончил институт массового заочного обучения, работал на различных руководящих должностях в органах власти Рязанской и Московской областей. А с 1938 года началась его чекистская карьера. Прошел обучение в московской Высшей школе госбезопасности и в звании капитана, что соответствовало армейскому подполковнику, начал служить в Управлении НКГБ СССР по Орловской области. В начале войны Фирсанов возглавил управление, где занялся вопросами организации партизанского и подпольного движения.

В январе 1942 года для руководства зафронтовой работой органов госбезопасности было создано 4-е управление НКГБ СССР. Его главная задача — террор и диверсии в тылу противника. Костяк управления составили сотрудники внешней разведки. Руководителем стал старший майор Павел Судоплатов, который одновременно являлся замначальника внешней разведки страны. Управление занималось формированием разведывательно-диверсионных групп и отрядов, действовавших в тылу противника, и координировало партизанское движение. На местах также создавались 4-е отделы с аналогичными функциями.

Провокация наоборот

Летом 1942 года Фирсанов получил шифрограмму за подписью Судоплатова, в которой ему и подведомственному 4-му отделу было приказано подготовить и провести боевую операцию в тылу врага, в соседней Брянщине. До высшего военного командования дошла информация, что гитлеровцы готовят провокацию против набирающего силы партизанского движения. Нацисты хотели пустить под откос железнодорожный состав с советскими военнопленными, обвинив в этом местных партизан. Сверху поступила команда — любой ценой воспрепятствовать этой провокации и сохранить жизнь наших бойцов.

План операции разработала команда Судоплатова. Замысел был такой: оперативно-чекистская группа должна была выйти на место предполагаемого подрыва, ликвидировать немецких взрывников и занять их позицию. Затем, пропустив состав с советскими военнопленными, наказать врагов за их коварный замысел. Для чего дождаться воинского состава с немецкой боевой техникой и их же зарядом пустить его под откос. Фирсанов сам возглавил боевую группу из пяти человек, включив в нее двух взрывников. Подготовились и известными только им тропами вышли на место готовящегося преступления.

Место немцы выбрали укромное: лес почти вплотную подходил к железной дороге. Чекистов это тоже вполне устроило. Они залегли на опушке и стали ждать. Наконец появились немецкие взрывники. Шли не спеша, без опаски. На ходу переговаривались, шутили, смеялись. Пять человек в темной униформе с рюкзаками за спиной прошли к железнодорожным путям и стали распаковывать свой смертельный груз.

Майор Фирсанов дал своим бойцам команду подобраться к немцам и неслышно, без выстрелов, обезвредить их. Сам остался ждать возможного сопровождающего взрывников сотрудника абвера. И не ошибся. В отличие от своей группы, охранник шел крадучись, озираясь по сторонам и держа автомат наготове. Кондратий дождался, когда тот поравняется с ним, и коронным ударом кулака по темечку оглушил немца.

Тем временем боевые товарищи обезвредили взрывников. Остальное было делом техники. Благополучно пропустив состав с советскими военнопленными, красноармейцы дождались следующего, который шел с танками и орудиями на платформах, и успешно пустили его под откос. Причем взрывчаткой, которую принесли сами же немцы. Короче говоря, подрывной план воплотили в жизнь на все сто процентов. О смелости и мужестве орловских чекистов доложили Верховному главнокомандующему. Рассказали и о крепкой руке Кондратия Фирсанова. Вся группа была награждена боевыми наградами.

Сигареты с секретом

Уже в первые месяцы войны Украина была захвачена немцами. Они объявили ее своей территорией, активно занимали населенные пункты, осваивали земли. В 1942 году в сосновой роще под украинской Винницей построили для Гитлера бункер «Вервольф», в который тот трижды приезжал и даже какое-то время в нем жил и руководил оттуда военными действиями. Советскую разведку, конечно, интересовало все, что касалось единственной ставки фюрера на оккупированных территориях.

Партизанское движение в Винницкой области было малочисленным и пока не представляло реальной силы. Однако кое-какая ниточка с территории самого «Вервольфа» у советской разведки имелась. В связи с чем появилась возможность получить реальный план убежища фашистского вождя. Дело оставалось за малым — забрать его из тайника и доставить нашему командованию. Выполнить задачу поручили опытным сотрудникам орловского 4-го отдела. Возглавил операцию майор госбезопасности Фирсанов.

Группа выдвинулась в Полтавскую область, где партизанское движение к тому времени набрало большую мощь. По предварительной договоренности партизаны раздобыли для опергруппы немецкую штабную машину, форму офицеров вермахта, а также подлинные документы. Все участники операции владели немецким языком. А эйфория от побед, царившая тогда в немецкой армии, делала это мероприятие почти безо­пасным.

На следующий день рано утром группа направилась в сторону Винницы. За рулем сидел полтавский партизан, хорошо знавший дорогу и, как выяснилось, являвшийся коллегой прибывших чекистов. Пробирались они проселочными дорогами. К счастью, их машину ни разу не остановили, и к вечеру группа уже оказалась в условленном месте: на дороге, проходившей в двух километрах от бункера. Двигаясь по ней, они увидели перевернутый дорожный знак, а под ним — огромный, обросший мхом валун. Фирсанов пошарил возле камня, нашел тайник и вытащил коробку, набитую немецкими сигаретами. На все ушло не более минуты. Оперативники проверили местность и, не обнаружив ничего подозрительного, двинулись в обратный путь.

Коробку благополучно доставили вначале в Орловское управление, затем через курьера немедленно передали лично в руки начальнику 4-го Главного (зафронтового) управления НКГБ СССР комиссару государственной безопасности Павлу Судоплатову. Позже Фирсанов узнал, что в сигареты были заложены микрофотослайды с подробной информацией о расположении и личном составе охраны бункера «Вервольф».

МВД + МГБ = КГБ

В те годы на долю Кондратия Филипповича Фирсанова в полной мере выпали все тяготы и лишения того времени: суровые испытания войны, борьба с врагом в оккупированных Орловской и Брянской областях, нелегкая должность одного из руководителей партизанского движения. Брянский период в биографии Фирсанова начался в июле 1944 года, спустя почти год после освобождения области от оккупантов. И продолжался до середины 1949 года. Под его руководством было ликвидировано более сотни банд, уничтожен ряд шпионских резидентур и парашютных десантов врага. Именно во время службы в этом городе ему присвоили звание генерал-майора. Он был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета», а также боевыми медалями «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и другими наградами.

В мае 1949 года генерал-майора Кондратия Фирсанова назначили министром внутренних дел Башкирской АССР. Он продолжал руководить ведомством и после объединения МВД с МГБ, которое произошло в марте 1953 года. Но ровно через год контрразведке вернули самостоятельный статус, и на многие годы она обрела название, которое до сих пор у всех на слуху — Комитет государственной безопасности (КГБ). Фирсанов же остался во главе республиканского МВД, а в феврале 1954 года был снят с должности «за допущенные серьезные ошибки в руководстве органами МВД республики».

Об успехах чекистов Башкирии в годы работы под руководством Кондратия Филипповича Фирсанова и о том, почему он был снят с должности, мы расскажем в следующем материале.