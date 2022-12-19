Россыпь идей от активных людей

Возглавил его Ранис Хасанов. Он рассказал ребятам-активистам общественных организаций о принципах и миссии нового движения.

На встречу пришли около 60 школьников из Российского союза молодежи, Российского движения школьников, пионеры Башкортостана, юнармейцы, студотрядовцы и представители других детско-юношеских организаций.

Ранис Хасанов напомнил ребятам об истории РДДМ. С идеей создания единого движения для детей всей страны обратилась к президенту России Владимиру Путину школьница из Севастополя Диана Красовская. Это произошло в апреле на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Владимир Владимирович предложение полностью поддержал, и уже в июле был подписан закон о создании нового движения. Наблюдательный совет РДДМ возглавил сам руководитель государства.

— Цель нового движения — объединить ребят и общественные структуры со всей России в сообщество равных возможностей, саморазвития, раскрытия личностного потенциала, участия в коллективной созидательной работе на благо общества и всей страны, — пояснил председатель регионального отделения РДДМ.

Он добавил, что участниками движения могут стать школьники и студенты колледжей, их родители, а также общественные объединения и НКО.

— Мы уже давно слышим об этом движении, сами составляли предложения по его развитию, выбирали название, — сообщила одиннадцатиклассница из Иглино Ксения Маркушина. — Думаю, это будет довольно интересно, так как РДДМ объединит все направления работы.

Сама девушка — член Российского движения школьников по направлению «Гражданская активность». В составе сообщества она участвует в различных акциях, разговорах о важном, встречах с интересными людьми. Рассказывает, например, что один из проектов РДШ позволил ребятам встретиться с известным интеллектуалом Анатолием Вассерманом, пообщаться с ним, задать интересующие их вопросы.

Своим отношением к новому движению поделилась и председатель правления Башкирского регионального отделения Российских студенческих отрядов Ирина Сухарева:

— Как мама я отношусь к нему очень позитивно: ребята в нем смогут выбрать для себя занятие по душе, в котором хотели бы развиваться. Как председатель студотрядов республики я очень рада этой истории и тому, что Башкирия активно в нее включается. Все мы очень разносторонние и можем быть полезны друг другу. Это как пазлы собирать в одну большую картину: мы все — части чего-то хорошего. Думаю, что объединение всех организаций поможет быстрее донести до ребят информацию о нас, а нам — понять, чем могут быть полезны ребята. В наших силах сделать так, чтобы эта структура хорошо работала на территории республики.

После презентации РДДМ ребята приняли участие в стратегической сессии, где предлагали свои концепции развития движения в Башкирии по десяти направлениям: волонтерство, туризм и экология, предпринимательство, патриотизм, культура и искусство, медиа, здоровый образ жизни и спорт, наука, труд и профессия, дружба.

А 13 делегатов от Башкирии отправятся на первый съезд РДДМ, который начнется завтра в Москве. Они представят на нем идеи, которые на нынешней встрече предложили ребята.