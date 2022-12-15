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Просто дышу…

А мне так тяжко... Да просто сто лет я-то думаю, почему не бродила по лесу, шугая лесной народ и рыбаков.

Так что прошерстила заячьи тропки. Поогокала над найденным пустым гнездом. Погуляла по реке, разглядывая трещины и лунки. Поцокала над разбойничьим набегом бобров на деревья. И теперь хорошо!

А сначала перешла через мост на ту сторону реки, прошлась немного и встала перед густым лесом. Просто дышу, смотрю, слушаю. Вдруг хруст позади. Оказалось, это мужик какой-то идет по своим делам. Остановился, поглядел и тихонько пошел дальше, все время оглядываясь. Думаю: «Бедный мужик. Невдомек ему, зачем стоит женщина перед лесом, будто ждет что-то. Или кого-то…»

Автор:Ляйсян МАННАНОВА
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