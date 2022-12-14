Детей нам Бог подавал

— У меня не получится говорить по-светски, — не категорично, а мягко и твердо предупредил журналиста в первую же минуту беседы отец 14 детей Петр Иванович Жук и разъяснил: — Потому что основа у меня заложена с верой в Бога, я воспитан на библейском учении.

Одна медаль на двоих

Семья Жука в микрорайоне Затон Ленинского района Уфы хорошо известна. Знают о ней не только соседи, но и в администрации муниципалитета: 14 детей, из которых восемь своих, остальные приемные, причем разных национальностей. Дом, соответственно, большой, но без помпезностей, скромный. У каждого в нем был свой угол, пока многие не создали семьи и не разъехались. Кухня-столовая служит залом для общения семьи. Здесь мы и беседуем. Год назад Петр Иванович удостоился общественной награды — медали «Отцовская доблесть». Как глава многодетной семьи. Но почему, подумал я, его неразлучная супруга Тамара Васильевна, родившая восьмерых детей и равно воспитывающая всех приемных, остается без медали «Материнская слава»? Однако задавать вопрос не стал, ибо увел бы разговор в светскую тематику, а мы изначально договорились ее не касаться.

Органы опеки нередко обращаются к Жукам за консультацией, точнее, за советом при разборе непростых ситуаций, когда в сложных семьях решается судьба детей. Когда надо прислушаться к правилам житейской мудрости. Тут следует пояснить: большая семья Петра Ивановича и Тамары Васильевны из поколения в поколение исповедует христианство, соблюдая традиции и обряды одного из его ответвлений — евангелистов-баптистов. Кстати, у известного российского и советского писателя-государственника Александра Проханова дед был лидером Всероссийского союза евангелистских баптистов и все предки относились к этой ветви христианства. Писатель, основатель популярного Изборского клуба непременно настаивает, что именно вера укрепляет любовь к малой и большой родине, служит катализатором его творчества, особенно в публицистике. На этой же вере основаны все принципы жизне­устройства в семье Жуков.

Каждый ребёнок — множитель счастья

Дед Жука по отцу родом с Украины. Был раскулачен и сослан в село Жохово Челябинской области, оттуда со временем переехал в Уфу. Дед по матери, бондарь, в поисках лучшей доли уехал из Астрахани и в пути, во время пересадки на вокзале в Уфе, увидел обоз, перевозящий дубовую клепку для бочек. Предложил себя рабочим — взяли. Родители встретились в церкви, влюбились, создали семью, родили семерых детей, прожили вместе 56 лет. Так же, в той же церкви, в далеком 1977 году встретились молодые Петр и Тамара и пришли к одной мысли, что созданы друг для друга. Нет, то была любовь не с первого взгляда. Он долго присматривался к ней, раздумывал: она для него от Бога или нет? И ответил для себя утвердительно. Сведения о биографии этой пары важны для того, чтобы понять, ради чего можно и нужно жертвовать карьерой, возможностями материального укрепления дома — конечно, ради детей. Своих и принятых. Ради нравственных ценностей, прописанных в священных книгах.

Петр после школы окончил железнодорожный техникум, затем три года служил на Тихоокеанском флоте старшим матросом. Командир с политруком предлагали, даже настаивали, чтобы он выучился на мичмана и продолжил службу, но он от карьеры офицера отказался. Политрук даже угрожал: «Положишь партбилет на стол!» Но и столь грозные, по советским меркам, санкции не подействовали на старшего матроса — отличника службы. Он рвался домой, на гражданку, карьера военного не входила в его планы. После флота устроился бригадиром путейцев на станции Уфа, вскоре повысили до мастера. Зарплата — 175 рублей. Предлагали должность замначальника дистанции путей, а затем и начальника.

— Тогда движение на дороге было очень интенсивное, начальнику необходимо, в моем понимании, круглые сутки быть на работе, — вспоминает Петр Иванович и признается убежденно: — А у меня большая семья. И церковь.

Тамара Васильевна, когда настал момент выбора, тоже исходила из тех же, что и муж, ценностей. Родилась и выросла в Максимовке, хорошо училась в школе, поступила в нефтяной институт и бросила престижный вуз на четвертом курсе, хотя в зачетке стояли сплошь «отл.» и «хор.». Объясняет поступок так:

— Вышла замуж, дети пошли — первый, второй, третий. А мы жили в квартире у родителей. Три семьи. Конечно, тесно. Надо было думать о своем жилье. Подыскивать такую работу, чтобы не оставлять детей без внимания. Специально устроилась в бойлерную дежурной на зарплату в 70 рублей, чтобы больше быть дома.

Таким образом, студентка Тамара предпочла вместо размеренного, обеспеченного будущего офисного служащего судьбу многодетной мамы. С Петром родили восьмерых. Еще шестерых усыновили-удочерили. Каждый ребенок — множитель счастья. Так считают Жуки.

Каждый искал себя в учёбе

Никакая городская квартира не приспособлена под многодетную семью. Надо строить свой дом — так решили супруги. Не без проблем, конечно, оформили в частном секторе Затона, в Тихой Слободе, 11 соток земли и стали строить дом «шесть на девять». Помогала родня. Слава Богу, ее много! Сложили русскую печь, соорудили для детей и взрослых полати. Топили когда углем, когда дровами. Это только в выступлениях депутатов и чиновников с трибуны по поводу многодетных семьей «картина маслом» получается. В жизни красивые иллюзии натыкаются на понятие «бюджет», которое все расставляет по своим местам.

— Всяко было, — вспоминает Петр Иванович. — День подходит, а хлеба купить не на что. В подполе копили пустые бутылки из-под молока. Перемоешь их, сдашь — и несколько дней живем. Свиней держали, гусей, уток, кур. Выживали. Носили поношенные вещи. Нам и сейчас затонцы по привычке старую одежду несут. Хотя уже не надо. Газ провели в 80-е годы. Когда в стране ввели талоны, мы водочные меняли на сахарные — малыши хотели сладкого.

В семье Жуков уверены: неспособных, неталантливых детей не бывает. Ни наследственность, ни гены тут ни при чем. Главное — среда обитания и родительское внимание. Проверено на родных и приемных детях. Старший сын Вениамин окончил автотранспортный техникум, затем ВЭГУ, затем духовную семинарию в Новосибирске, сегодня он пастырь в церкви. Второй, Андрей, окончил аграрный университет и стал фермером. Третий, Тимофей, учился в авиационном университете, затем — в школе МВД, теперь фермер. Четвертый, Илья, окончил технологический колледж, а после Новосибирской духовной семинарии стал пастырем, серьезно занимается пчеловодством. Пятый, Марк, после авиационного техникума окончил духовную семинарию, служит пастырем и одновременно преподает в той же семинарии на заочном отделении. Шестой, Павел, окончил строительный колледж, заочно учился в семинарии, теперь пчеловод. Седьмой, Филипп, окончил железнодорожный техникум, затем духовную семинарию и поступил в БГУ на математика. Дочь Люба окончила педагогическое училище, затем ВЭГУ, сейчас в декрете. Эти подробности с многочисленными названиями техникумов и университетов перечислены не случайно: дети Петра Ивановича и Тамары Васильевны искали в учебе себя, свой путь в жизни. И нашли.

«Они не приёмные, они — наши»

Родить, растить, воспитывать в любви и дружбе восьмерых детей — это подвиг. Тем более в стране, где даже участковые врачи, узнав о третьей, четвертой и последующих беременностях пациентки крутят пальцем у виска. Да, в моде желание иметь ребенка одного или двух — скорее для соответствия общепринятым стандартам семьи. Но не по заповеди «сколько Всевышнему будет угодно».

Теперь о шестерых детях, которые пополнили семью Жуков после рождения восьмого. Тамара Васильевна и Петр Иванович, да и их выросшие дети избегают слова «приемные». Все в доме родные. Все ходят в одну церковь. Помогают друг другу в учебе, в делах по дому.

— Мы их не искали специально по детским домам, нам их Бог подавал, — не по-светски пытается объяснить журналисту Петр Иванович и раскрывает детали обстоятельств: — Как-то дочь Люба лежала с ребенком в больнице и узнала, что в соседней палате находятся три братика. Родители их умерли. Мы взяли их к себе погостить, играли с ними. Так и обратились в органы опеки, чтобы всех принять в семью. Или вот еще. Старший сын дружил с парнем, который начал оформлять племянников в детдом, потому что родители сильно пили. С работы их выгнали, из общежития тоже. Отец — татарин, мать — башкирка. То у одних переночуют, то у других. Так, по воле Бога, племянники стали членами нашей семьи. Кстати, среди семи наших снох есть украинка, русская, немка, татарка, чувашка. Все ходят в одну церковь — вера сближает, роднит, придает силы.

Ребенок — любой, независимо от наследственности, национальности — от любви и тепла становится мягким, добрым, восприимчивым к знаниям. Семья Жуков известна своим хором. Поют все! «А если нет голоса?» — спрашиваю родителей.

«Голос обязательно проявляется в ходе репетиций», — отвечают они убежденно.

Наша беседа проходила дома. Вокруг Петра Ивановича и Тамары Васильевны собрались дети. Кто-то после школы, кто-то приехал специально — увидеть, что такое интервью и принять в нем участие. Я попросил их спеть. Спели. После двух песен уже не хотелось покидать теплый дом, где раскрываются способности и таланты. Представил настроение ведущего телепередачи «Поле чудес» Леонида Якубовича, который несколько лет назад приезжал в Уфу в День защиты детей. Он слушал хор Жуков и принял участие во вручении семье ключей от микроавтобуса «Газель».