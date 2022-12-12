Спасающие человечество

Эпизоотическая ситуация в стране остается напряженной. В российских регионах время от времени возникают вспышки опасных болезней животных. Начальник Управления ветеринарии РБ Азат Зиганшин в интервью редакции «РБ» рассказал о сегодняшней обстановке в республике и о мерах по защите животных и птиц от вирусных болезней.

Забор от инфекции

— Азат Салаватович, ровно год назад из-за птичьего гриппа птицезавод «Благоварский» потерял почти сто тысяч голов гусей и уток. Мы в республике в полной мере ощутили, как страшны вирусные болезни и какие последствия они могут вызвать. Извлечены ли уроки из этой беды и когда предприятие сможет восстановить поголовье?

— В течение долгого времени республике удавалось избегать губительного воздействия вирусных болезней на животных, в отличие от соседних регионов. Но в прошлом году и у нас произошли печальные события, отголоски которых будут ощущаться еще долгое время. Анализируя причины возникновения очагов болезней, приходишь к выводу, что строгое соблюдение ветеринарно-санитарных требований не привело бы к нему. В одном из хозяйств республики около 6 тысяч гусей держали в приспособленных помещениях, где раньше разводили свиней. Рядом находится пруд, куда прилетали птицы. От них и пошла вся цепочка заражений. За первые несколько суток у фермера погибло около 60 — 70 процентов поголовья. Чтобы не допустить молниеносного распространения заболевания, в радиусе пятикилометровой зоны было уничтожено все птицепоголовье. В 40 километрах у сельхозпроизводителя была еще одна ферма на 2,5 тысячи голов индюшки. Через некоторое время занесли болезнь и туда. Спустя полтора месяца она пришла и в Благоварский район. Сначала заразились 12 тысяч гусей в приспособленном помещении бывшей свинофермы. Потом недуг распространился на селекционный центр, где содержалось 90 тысяч уток. Нужно понимать, что птичий грипп не лечится, и чтобы не допустить его дальнейшего распространения, все больные птицы уничтожаются согласно ветеринарным правилам.

Сейчас идет работа по восстановлению поголовья, думаю, к следующему году эта цель будет достигнута. Жизненно необходимо проделать большую работу над ошибками. В частности, на фермах категорически нельзя допускать контакта поголовья с дикими и синантропными птицами (это воробьи, голуби, вороны), не должны контактировать они с ними и на открытых водоемах. Владельцы должны изолированно хранить корма и инвентарь, кормить птиц в помещении, чтобы на кормежку не слетались дикие птицы, раздельно содержать разные виды. Не нужно забывать, что даже помет больного голубя, пролетевшего над фермой, может привести к настоящему бедствию.

Кстати, самые восприимчивые к птичьему гриппу — индюки, куры, гуси и утки.

— Создается впечатление, что раньше не было такого количества болезней. Может, люди были плохо информированы? Какова степень защиты, например, от африканской чумы свиней? Как вы относитесь к инициативе некоторых депутатов, которые хотели вообще запретить разводить хрюшек в личных подсобных хозяйствах?

— Действительно, мы живем в эпоху вирусных болезней. Вот ковид никто не ждал, а ведь около половины населения планеты им уже переболели.

Некоторых инфекций действительно не было. Африканская чума свиней была первый раз зафиксирована в Грузии в 2007 году, затем в России. И с этого времени болезнь уже выявлена в 65 субъектах РФ. Ящуром болели животные и в советское время, потом мы как-то стали забывать про него, недавно он опять появился. Грипп птиц был впервые выявлен около ста лет назад в Италии.

В республике насчитывается около 600 тысяч голов свиней, из них лишь 30 тысяч приходится на личные подсобные хозяйства. Если вдруг в республике обнаружится чума, то в радиусе 30 километров все свинопоголовье подлежит уничтожению. При такой болезни летальность составляет 97 процентов. У нас она была зарегистрирована в начале этого года в Стерлитамакском районе. Владелец подсобного хозяйства откармливал животных просроченной продукцией.

Крупные свиноводческие комплексы делают все возможное, чтобы защитить животных. Исключаются практически все контакты с внешним миром. Устанавливаются двухметровые заборы, завезенный корм проходит термическую обработку.

Работники таких агропредприятий не должны держать у себя свиней, охотиться на диких зверей.

Замечу, что личные подсобные хозяйства слабо защищены от болезней. Ведь любая пролетевшая птица, привезенный корм, контакт с дикими животными могут стать причиной большой беды. К тому же промышленное производство свинины в больших специализированных комплексах намного выгоднее, чем в подсобных хозяйствах. Вот почему сельские жители постепенно перестают содержать свиней, никто не хочет работать себе в убыток.

Чтобы не допустить возникновения очагов болезней, нужно работать всем миром и соблюдать простые правила. Если хотите купить животных в соседнем регионе, следует сделать запрос, нужно провести исследования, продержать их месяц на карантине. Потому что некоторые болезни проявляются по истечении четырех недель, другие — раньше. Никакого контакта с другим скотом в течение этого времени не должно быть. Одна ложка дегтя может испортить бочку меда — это точное определение ситуации. Мы всегда обращаемся к старостам, депутатам, активистам с просьбой сообща контролировать ситуацию в деревнях и селах. Можно занести болезнь не только вместе с животными, но и с кормами, зернофуражом.

Безнадзорный скот тоже может стать источником распространения болезней. Вот в деревне Туркменево Баймакского района, где не было пастуха, в прошлом году произошла вспышка узелкового дерматита. Ведь скот может контактировать с другими животными, в том числе дикими. Наличие пастуха избавило бы от больших проблем, а если его нет, тогда нужно пасти по очереди.

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— Депутаты Государственного Собрания — Курултая РБ предлагают приравнять бездомных собак к диким животным. Получается, что действующий с начала 2020 года федеральный закон, исключающий отстрел и предусматривающий отлов, стерилизацию, вакцинацию и возвращение собак в прежнюю среду обитания, требует доработки?

— Все мы любим собак, они наши друзья, защитники. Но они размножаются в геометрической прогрессии, бродячие животные, вынужденные сами добывать пищу, становятся хищниками. После изменения федерального законодательства произошел почти трехкратный рост инцидентов с собаками. Только вдумайтесь: одна пара может произвести 10 — 16 щенков в год, за десять лет эта цифра теоретически достигает миллиона! Сегодня в приютах на питание одной собаки расходуется примерно 70 рублей в день. В год получается около 25 тысяч. Собака в среднем живет 15 лет. А приюты надо еще построить, там должны быть канализация, освещение, ветеринарный пункт, дорога и многое другое. Найдется немного желающих, кто будет работать за спасибо, поэтому нужна зарплата работникам. Учитывая все это, по самым минимальным прикидкам на содержание одной собаки требуется более 600 тысяч рублей. Если учитывать и приплод, получается очень большая цифра.

В Башкирии насчитывается около 150 тысяч собак, из которых 50 тысяч, или 30 процентов, бродячие. Понятно, что точных цифр никто не назовет. До вступления в силу нового федерального закона по заявкам жителей и при плановых рейдах в республике ежегодно усыплялось порядка 50 тысяч бродячих особей. Это позволяло весьма эффективно сдерживать рост их численности и снижать степень опасности для людей и домашних животных. В 2021 году в Башкирии было отловлено 16,7 тысячи бродячих собак, из которых 12,2 тысячи, или 69 процентов, после стерилизации и чипирования были возвращены на улицы. 1,8 тысячи (10 процентов) нашли хозяев, а 3,3 тысячи (19 процентов) особей были усыплены или погибли по разным причинам, в основном от поствакцинальных и постоперационных осложнений.

Несложно подсчитать, что для создания мест в приютах для бродячих животных, которые были выпущены на улицу только в прошлом году, потребовалось бы около 2 миллиардов рублей. Конечно, для бюджета это непосильная ноша.

С 2023 года вводится обязательная идентификация сельхозживотных. Однако кошки и собаки пока не входят в этот перечень. Но думаю, в дальнейшем придем к этому. За рубежом знают, что, если вы захотите завести собаку или кошку, придется животное зарегистрировать, поставить на учет, иначе владельцев ждет штраф. Это примерно 15 тысяч рублей, по нашим деньгам.

Из бюджета республики ежегодно выделяется 78 миллионов рублей на отлов собак. Мы сегодня готовы приехать в самые отдаленные деревни, чтобы их стерилизовать, владельцам нужно будет оплатить лишь стоимость препарата — около 1200 рублей.

Все помнят трагедию в Учалинском районе, когда собаки набросились на ребенка. По всей видимости, ему показалось, что свора обижает его собаку во время «свадьбы», он хотел ее защитить и сам стал жертвой нападения агрессивных самцов. Их хозяев так и не установили, потому что они нигде не были зарегистрированы.

Есть простое правило — собака должна быть на привязи или находиться в вольере, только тогда она полностью безо-пасна. У каждой должен быть подкожный чип или бирка на ухе, справка о вакцинации от бешенства и других болезней. Самки должны быть стерилизованы, если не представляют породную ценность. Не наведя порядок в этой ситуации, мы столкнемся с целым ворохом проблем. Животные могут заболеть бешенством, другими болезнями, напасть на людей.

— Немало времени прошло с тех пор, как разрешили производить забой скота только на специальных пунктах. Но до сих пор многие сельчане считают, что это один из способов навесить на них дополнительные расходы.

— Подворный забой разрешается только для личного потребления, тут никаких ограничений нет. Но для продажи установлены определенные правила, которые нужно соблюдать. Я лично знаю немало случаев, когда благополучно продавали мясо падших лошадей, коров, потому что их хозяевам жалко было терять деньги. А если они умерли от таких страшных болезней, как сибирская язва, бруцеллез, туберкулез? При отравлении большого количества людей последствия были бы просто катастрофическими. Ведь что такое хваленый стейк? Это качественное мясо, которое хранится и созревает почти месяц при определенной температуре. А почему наше мясо, если его не заморозить, начинает сразу портиться? Потому что когда происходит убой на своем дворе, не соблюдается стерильность, на мясо попадают пыль, грязь, в нем начинают размножаться патогенные микробы. Поэтому единственный путь сделать пищу безопасной — это убойные цеха. Весь цивилизованный мир живет по таким правилам.

Защитники животных — особая каста

— В сельском хозяйстве проблема нехватки кадров становится одной из основных. Вы ее ощущаете?

— В нашем управлении на 487 участках трудятся 2200 человек. Если учитывать, что в республике всего 820 сельских поселений, то на два сельских поселения приходится один участок. У нас 8 процентов работников предпенсионного, почти 5 — пенсионного возраста.

Нужно сказать прямо — трудности есть, но они устранимы. Нам не хочется идти по пути некоторых других субъектов, где оптимизировали службу, оставили одну ветеринарную станцию на три-четыре района. Главная причина — нет специалистов. От этого страдают владельцы животных, ведь ветеринарам нередко приходится преодолевать сотни километров. Поэтому мы даже в самых маленьких районах сохранили наши службы. Мы всячески их поддерживаем, в то же время настоятельно рекомендуем зарабатывать и самим. Доходы складываются из проведения ветсанэкспертизы, лабораторной деятельности, дезинфекции помещений, реализации препаратов из аптек, оказания услуг мелким животным и так далее.

По итогам 2017 года средняя зарплата у нас составляла 19 тысяч рублей, на сегодняшний день — более 31 тысячи. К 2024 году поставили задачу, чтобы зарплата врачей была не ниже 40 тысяч рублей.

У нас в республике ветеринаров готовят в Башкирском аграрном государственном университете, в семи колледжах. Еще лет пять назад в БГАУ набирали 60 человек, теперь есть более 100 бюджетных мест благодаря поддержке руководства республики. Статистика показывает, что после получения диплома процентов 50 — 60 выпускников работают по специальности.

Мы регулярно встречаемся со студентами, рассказываем о своей деятельности. Для нашей службы ввели специальную форму, это дисциплинирует, показывает принадлежность к особой касте защитников животных. И не устаем повторять, что врач лечит человека, а ветеринар — человечество.

— Как вы оцениваете эпизоотическую ситуацию в настоящее время? Владельцев личных подсобных хозяйств особенно беспокоит увеличение случаев бешенства животных.

— Наша республика по уровню развития сельского хозяйства, в том числе животноводства, стабильно входит в первую десятку регионов. По основным показателям она среди лучших. Но обстановка меняется очень быстро, и реагировать нужно оперативно. Некоторые коллеги любят говорить, что мы, как пограничники, стоим на страже безопасности, а когда происходит чрезвычайная ситуация, становимся десантниками. В сложные моменты наши сотрудники забывают об отдыхе.

Порой приходится работать без выходных.

В настоящее время в РФ порядка 40 субъектов поражены африканской чумой свиней, 20 субъектов — патогенным гриппом птиц. По этим болезням, а также по сибирской язве и ящуру республика благополучна. Но это не повод успокаиваться, потому что мы находимся буквально в кольце опасных вирусных заболеваний.

У нас восемь очагов бешенства на сегодняшний день, но добиться полной ликвидации сложно, потому что опасность исходит от лис, волков. Мы оставили около 200 тысяч доз отравы в тех местах, где, возможно, обитают лисы.

В России зафиксировано около 600 случаев бешенства, и примерно 60 процентов приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа. Лет 15 — 20 назад в республике ежегодно фиксировалось около 200 случаев бешенства.

Теперь, когда вакцинируется все поголовье сельхозживотных, таких случаев стало гораздо меньше. В прошлые годы было отмечено бешенство волков. Последний случай зафиксирован в Мишкинском районе. Пострадала дворовая собака. Она была привязана, вакцинирована. Возможно, вакцина не сработала, расследование позволит ответить на этот вопрос.

Ветеринарная служба республики и впредь будет прилагать все усилия для того, чтобы опасные болезни обходили нас стороной, для этого у нас есть и силы, и необходимые средства. Но многое зависит и от владельцев животных. Пусть они не забывают, что мы в ответе за тех, кого приручили, и тогда мы вместе будем стремиться к ветеринарному благополучию в республике.