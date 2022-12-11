Подвиг рабочего города

Планшетная передвижная выставка в музее истории Уфы, посвященная всем городам трудовой доблести России, напоминает о беспримерном подвиге наших соотечественников. В этом состоит главная задача ее организаторов.

«Я горжусь тем, что в вашей Победе есть частица моего труда. Пусть она мала, какая-то миллионная доля всего труда нашего тылового фронта! Но все большое складывается в единое целое из малого».

Это письмо на фронт нашим солдатам. Его написала 19-летняя токарь Нина из Уфы. С тех пор прошло 80 лет.

А строки все так же актуальны и созвучны дню сегодняшнему. Многие наши современники могут поставить под ними свою подпись.

Сила духа поражает

В 40-е годы прошлого века условия жизни были несравнимы с нынешними. Оставшиеся в тылу женщины, старики и подростки работали на износ — 11-часовой рабочий день был нормой, зачастую трудились сутками, отпуска отменили. Ночами при свете факелов строили корпуса заводов и предприятий, днем выпускали продукцию — голодали, недосыпали, но были движимы одной идеей — помочь нашим бойцам. Все работавшие на оборонных заводах считались мобилизованными.

— Например, эвакуированный из Рыбинска моторостроительный завод (ныне УМПО) собрали в чистом поле в Черниковске и запустили всего за шесть недель, — рассказал на открытии выставки заместитель начальника управления по делам архивов РБ Алексей Пешков. — Сохранилось официальное обращение работников цехов к руководству предприятия, где они просят разрешить им ночевать на рабочих местах, чтобы не тратить время на дорогу домой и обратно, как можно быстрее запустить производство двигателей и помочь фронту.

Экспозиция свидетельствует, что с июля 1941-го началась перевозка оборудования завода-гиганта, в декабре он уже начал выпускать моторы. В годы Великой Отечественной каждый четвертый боевой самолет летал на уфимском двигателе — всего их было изготовлено свыше 51 тысячи.

Рабочие руки требовались на эвакуированные со всей страны заводы и предприятия. Так, вместе с Ленинградским телефонным заводом «Красная заря» (он разместился в здании сельхозинститута) в Уфу прибыло лишь 10 — 15 процентов от штата. Свыше тысячи человек набрали на месте. Поскольку взрослых катастрофически не хватало, начали принимать 12 — 15-летних подростков. В стахановской школе готовили специалистов, которые собирали для фронтовых связистов телефонные аппараты и коммутаторы.

Строили заводы и стирали для бойцов

— Уфимский «Электроаппарат» создали из эвакуированных осенью 1941 года электротурбогенераторного харьковского завода и двух московских заводов, — рассказывает научный сотрудник музея истории Уфы Валерий Молтусов. — Здесь изготавливали специальную электротехническую продукцию для танков, самолетов, кораблей. Наш паровозоремонтный завод в августе того же года принял оборудование родственных предприятий Запорожья, Изюма, Гомеля, станции Ясиноватой под Одессой и других производств Украины. Кроме основной деятельности — ремонт паровозов и вагонов — здесь выпускали снаряды, мины, полевые кухни, газогенераторные установки для автомобилей. А сверхурочно, то есть в нерабочее время, заводчане изготовили четыре бронепоезда. Средства на них собрали жители Уфы. Два первых ушли на фронт в апреле 1942 года. В июне 1943-го еще два: «Салават Юлаев» и «Уфа». Их собрали в рекордные сроки. Бойцами на бронепоездах отправились на линию фронта многие заводчане.

Кроме промышленных предприятий Уфа приняла десятки научных и госучреждений. Среди них Академия наук Украинской ССР. Председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Рамиль Рахимов напомнил, что согласно плану эвакуации тех лет Свердловск (ныне Екатеринбург) принял производства и спасал экономику Куйбышева (ныне Самара), Татарская ССР — Беларуси, а Башкирская — Украины.

— Наши отцы и деды сохранили ценности братского народа для будущих поколений, — отметил Рамиль Рахимов. — Надеюсь, украинцы это поймут, когда наведут у себя порядок. Тыл тогда был настолько сильным и надежным, что не победить нам было нельзя. В Уфу ежедневно прибывали эшелоны. А это тысячи людей, которых нужно было одеть, накормить, обработать, не допустив у нас эпидемии тифа, чесотки, вшей, дизентерии, дать эвакуированным жилье. Город с этой задачей справился. Уфа постоянно совершала трудовые подвиги. Приведу лишь один пример. В 1942 году прибыл железнодорожный состав с грязным солдатским бельем. Военный комиссар объявил уфимцам, что за три дня его нужно постирать, высушить и отправить обратно на фронт. Уфа превратилась в большую прачечную. Никто не записывал, кому белье выдано на стирку. Но сколько тысяч комплектов раздали, столько горожане и вернули. Никто не взял себе ни одной вещи, хотя сами ходили в обносках.

Слушая историка, невольно думаешь о нынешней ситуации: и сейчас жители республики так же отзывчивы и милосердны, когда собирают посылки со всем необходимым для наших бойцов в зоне спецоперации. И как тогда, готовы делиться последним.

Мы станем сильнее

Казалось бы, историческая выставка в музее Уфы, да еще и в документально-архивном исполнении, не может рассчитывать на большой интерес в век интернета и мультимедийных технологий. Но главное здесь — первоисточники и факты, сохранившиеся в печатном и рукописном виде. О том, как в тылу ковалась Победа, первые посетители выставки, шестиклассники уфимской школы № 108, узнали от преподавателя Даниса Янгирова, ветеранов труда УМПО Марата Муллагалямова и Раиса Сакаева.

В 108-й школе два юнармейских отряда. Причем в их составе больше девочек, чем мальчиков. Мы спросили, почему они выбрали юнармейское движение и что оно им дает.

— Я люблю спорт — играю в футбол, участвую в спортивных соревнованиях, иногда занимаюсь боксом, — отвечает Зара Чекерева. — После 9 класса хотела бы поступить в кадетский корпус, как моя старшая сестра Луиза. Всем классом писали «Письма добра» нашим солдатам, находящимся в зоне спецоперации. Другие классы записывали для бойцов видеоприветы.

— В будущем году я должна окончить художественную школу и после 9 класса планирую поступить в колледж на дизайнера, — рассказала Амалия Ермакова. — Мне нравится заниматься и творчеством, и спортом, и помогать людям. Много интересного рассказали нам сегодня ветераны труда. Теперь мы знаем, как нелегко приходилось им в годы войны и что помогло выстоять. Занятия в юнармейском отряде тоже сделают нас сильнее.

НА ЗАМЕТКУ

Выставка в музее истории Уфы будет работать до начала января 2023 года (6+). Время работы: с 10.00 до 19.30.

Выходной — понедельник.

Затем по заявкам она будет выезжать на предприятия и в организации города.