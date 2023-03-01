«Башкир» славы не искал

Чуть больше месяца назад президент РФ Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя России еще одному нашему земляку. Боец с позывным «Башкир» был хорошо известен в зоне СВО.

В одном из репортажей корреспондент Первого канала Артем Шейнин рассказал, что одним из исполнителей песни о 237-м десантно-штурмовом полке стал именно он, 37-летний Алмаз Сафин.

Воспитывал своим примером

«За синее небо, золотые поля, высокие горы, густые леса! За дом и Россию, за сына и дочь — отдам все, что есть!» — поют солдаты в этой песне. И это о них, сильных духом, надежных мужчинах — таких, как уроженец села Раевский Альшеевского района Алмаз Сафин. Двухметровый широкоплечий батыр с суровым взглядом — настоящая гроза для врага. Разговор с его двоюродным братом Ильгизом помог понять, каким он был в мирной жизни, каким запомнили его друзья, родные, семья.

— Когда меня спрашивали: «Вы гордитесь, что ваш брат — Герой России?», я перебирал все воспоминания о нем, яркие события, пытался остановиться на самых лучших моментах, — рассказывает Ильгиз. — Я восхищался Алмазом, слушался его, как младший старшего, но сегодня уже отпустил его, попрощался. Он любил меня, помню, как большущей ладонью похлопывал по плечу. Он всегда был героем для меня, родных и друзей. А теперь о нем знают многие в России.

По словам Ильгиза, Алмаз умело воспитывал своих бойцов, а главное, подавал пример решительности и уверенности в себе. Ильгиз для себя уже решил ответить на вопрос «Кто он, Герой России из Раевки?» небольшой книгой. Чтобы не было в ней сухих фактов, общих слов, а только воспоминания о том, каким парнем был Алмаз. Хорошо, если книга выйдет на русском и башкирском языках. Чтобы ученики раевской школы, ребята, которые увлекаются военным делом, дети его друзей, сослуживцев узнали о земляке-герое как можно больше.

Гроза района и душа компании

У его отца было два имени — все его знали как Тимергали, а в метрике он записан как Миннигали. Мулла перед обрядом имянаречения предложил, чтобы в имени новорожденного было «тимер» (что означает «железо»). И Тимергали действительно вырос железным — высоким, здоровым, сильным мужчиной. Работал машинистом поезда. Младший сын Алмаз стал его копией.

Когда ему было 12 лет, отца не стало. Помогал маме по хозяйству, делал всю работу по дому. Как младший был маминым любимчиком. Она даже мотоцикл в 16 лет ему купила. Алмаз рос неугомонным подростком, вечно что-то придумывал, собирал вокруг себя друзей. Его гараж во дворе, где все время что-то мастерили, был местом сбора райцентровской молодежи. А хозяин — душой компании.

Отец заранее определил сыновьям дорогу — в Уфимский железнодорожный техникум, получать профессию машиниста электропоезда. Старший, Динислам, пошел по стопам отца. Алмаз выучился на тракториста-машиниста в профтехучилище.

Потом ушел в армию — сам просился, ходил в военкомат. Здоровье было такое, что годился и в спецназ, и в ВДВ. Сафин сразу попал в Бердскую бригаду спецназа ГРУ в Новосибирской области. В 2008-м вернулся со срочной службы. Окончил курсы и работал машинистом поезда, потом в автосервисе.

«Весёлая» служба

В 2014 году Алмаз пошел служить по контракту, потому что не представлял себя вне армии. Любил прыгать с парашютом — парил в воздухе звездой, тогда как другие сгруппировывались, как требовали правила. В Новосибирском училище предложил создать бригаду, аналогичную Бердской. Все получилось, и его подразделение называли «ротой Алмаза». А как-то обратился к руководству части с предложением собрать команду КВН. «Алмазовцы» ставили самые смешные номера, он сам обладал отменным чувством юмора. Многие помнят шутки веселого великана.

— Я его спрашивал: зачем ты на срочников столько времени тратишь? — вспоминает Ильгиз. — Он говорил: «Если командиру будет «до лампочки», то в какие бы парень ни попал войска — ракетные, десантные, пехоту — ему будет скучно и тяжело. Лишь бы три месяца учебки прошло. У меня по-другому: парень научится всему, постреляет из всех видов оружия. Чтобы потом, куда бы ни попал, был готов к любому повороту событий. И все будут знать: он пришел от старшины Сафина, прекрасно знает свою работу, характер у него есть». Очень любил он срочников из Башкирии, называл их «Ой, да вы мои башкирята». Буквально творил, лепил из них сильных парней. Новобранцев разделял по характерам: с одним надо жестко говорить, с другим — как с ребенком, а третьему и объяснять ничего не надо — сам все правильно сделает. Когда приходило время распределять их в войска, спрашивал, кто где хочет дальше служить, в какой части. Шел к командованию и убеждал, просил, чтобы каждый попал именно туда, куда хочет. Он солдат любил, всех помнил поименно, создавал чаты в соцсетях, интересовался, чем и как они живут после армии. Для него это было важно.

По словам Ильгиза, срочники из Башкирии, Казани, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Тюмени поддерживают связь с братьями, семьей и мамой Алмаза. Одни остались служить в армии, другие пошли в силовые структуры.

Алмаз Сафин оставался авторитетом для солдат даже спустя несколько лет после их демобилизации. При этом у него никогда не было желания стать большим начальником. Ему хватало того, чего он достиг. Говорил так: главное, чтобы дома все было хорошо. Маму очень любил и всегда за нее переживал. Этим он и жил. И еще штрих к его образу — бескорыстно помогал двум бабушкам в Новосибирске и в два детдома отправлял небольшую помощь.

В прошлом году, в августе, Алмаз приехал в отпуск повидаться с родней перед отправкой в командировку на Украину. Поездил по гостям: кому-то с ремонтом помочь, кому-то с сенокосом управиться. Он это называл не работой, а общением.

Все делал без устали, с удовольствием. Видимо, сказывалась спортивная закалка — он всегда любил борьбу и гиревой спорт. Кстати, многие сослуживцы, кандидаты в мастера спорта, признавались, что у Алмаза силой выиграть невозможно, только техникой.

Не был в Башкирии? Жизни не знаешь!

В юности и в армии Алмаза звали «Башкир», такой же позывной был у него и во время участия в СВО. Он как нельзя лучше соответствовал его образу и характеру. Сафин очень любил родную республику. Пел о ней песни под гитару. После службы хотел вернуться домой, построить дом и жить на родине.

Ильгиз рассказал, как Алмаз познакомил с Башкирией лучшего друга из Новосибирска, сержанта Самира.

«Не был в Башкирии? Да ты жизни не видел!» — сказал брат и взял Самира с собой в командировку, — вспоминает Ильгиз. — Сначала показал Уфу, потом повез в Раевку к маме. Она встретила радушно, быстро накрыла стол. А Алмаз шутит:

«Ты уж, Самир, много не ешь, мы еще потом в деревню к дядьке поедем». Приехали к нам на пилораму. Мой отец обрадовался: «О! Орлы приехали! Да вы посмотрите! Под два метра, широкоплечие, а я сижу и думаю, как бревна перетаскать».

Алмаз с Самиром быстро управились. Потом снова за стол. Брат спрашивает гостя: «Ну, как тебе в Башкирии?» Тот отвечает: «Хорошо! Я столько никогда не ел, и куда столько чая?!»

«А теперь мы еще к сестре поедем, говорю же, в одном месте много не ешь! — смеется Алмаз. — В другом отказываться придется, а это невежливо».

Потом Самир постоянно стал приезжать, мы с ним очень сдружились.

Это моё дело

«Для чего мне это надо? — говорил Алмаз братьям, приняв решение участвовать в спецоперации. — Все очевидно. Посмотрите вокруг — одни гуляют, другие на работе, третьи на отдыхе, родители детьми занимаются, студенты учатся. Они не должны воевать, каждый должен заниматься своим делом! Почему я так настойчиво воспитываю и тренирую солдат? Потому что мой солдат будет обучен так, что одним простым бойцом его не заменишь, необходимо человек десять! Чем профессиональнее и увереннее он будет, тем больше людей смогут жить спокойно. Учитесь, работайте, с семьей больше времени проводите, детей растите, а наше дело — защищать. Не беспокойтесь, решим вопрос!»

Братья, конечно, знали, что в стороне он не останется. И в этом был весь Алмаз.

…14 января в ходе оборонительных боев на Красно-Лиманском направлении противник планировал прорвать оборону взвода десантников, которым командовал старшина Алмаз Сафин. Он первым заметил выдвижение сил врага, дал команду открыть огонь, предупредив внезапное нападение. Сам Сафин уничтожил пять военнослужащих ВСУ. Во время минометного обстрела получил тяжелое осколочное ранение, но продолжал вести бой. Неоднократно силы ВСУ пытались выбить наш взвод с занятых позиций, но безуспешно. Враг понес большие потери: уничтожены один танк, две бронемашины и до 50 бойцов. Затем на помощь взводу Сафина подошло подкрепление из третьего десантно-штурмового батальона. Алмаз погиб в машине, которую прислали за бойцами…

— Приехавшие на похороны его друзья-контрактники сказали, что последний бой Алмаза полностью отражает его характер, — говорит Ильгиз. — Он никогда не отступал. Подобная ситуация была и во время службы в Сирии. Но тогда все остались живы. Он и тогда для всех был свой — простой и бесстрашный.

Геройский характер отличал Алмаза с детства. Таким он и останется в нашей памяти: человеком, который не мог поступить иначе.