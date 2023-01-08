В Башкирии наградили детей, совершивших геройские поступки

Юных граждан республики, обладающих невероятной храбростью, чествовали на сцене Конгресс-хола, в День спасателя. День был выбран не случайно: все поступки детей связаны со спасением людей. Все они сопряжены с риском для собственной жизни…

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Памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» наградили Аделину Ронжину, у которой на груди уже есть медаль МЧС России.

Пожар произошел в Кугарчинском районе в жилом доме 25 сентября 2021 года. Дома с младшим братишкой была только 14-летняя Аделина. Родители, узнав о пожаре, со всех ног бросились к дому. Мама, увидев, что уже горят стены, в дом не войти, забежала на веранду и крикнула дочери, что нужно быстрее выбираться. Девочка же действовала правильно, не растерялась. Она бросилась к трехмесячному братику и, накрыв его собой, выбежала на улицу…

Дом сгорел, но сейчас у семьи все хорошо. Они живут в коттедже, который им купили на собранные благотворительным фондом средства.

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Медалью МЧС России «За спасение на пожаре» наградили Арслана Шафикова, она расположилась рядом с медалью Совета Федерации «За проявленное мужество».

Чрезвычайная ситуация возникла 14 марта в райцентре Кугарчинского района Мраково. Арслан шел домой и увидел, что у соседей горит баня, а потом огонь переметнулся на дом (они под одной крышей), в котором жила пожилая пара. Подросток вызвал пожарных, а сам залез через окно в дом, он знал, что там инвалид и ему будет трудно эвакуироваться. Четырнадцатилетний подросток нашел в себе силы, чтобы перекинуть 68-летнего мужчину с ампутированной ногой через окно. Потом подал ему инвалидную коляску и костыли. И помог покинуть горящее здание его супруге 67-летней «тёте Любе». Она растерялась, ее словно приковало к месту…

Дома его поругали – где он гулял так долго? «Я соседей на улицу выводил, –сказал Арслан. – А шапка? Шапка сгорела». Мальчик не говорил никому о своем поступке, пока сами спасенные супруги о нем не рассказали.

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Памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» и медалью МЧС России «За спасение на пожаре» удостоена Елизавета Фахреева.

В августе в Ишимбае произошел пожар в общежитии. В одной из комнат жила многодетная семья с шестью детьми. Ребята находились под присмотром бабушки, она была в соседней комнате. Одиннадцатилетняя Елизавета сквозь сон первой почувствовала запах дыма, а затем услышала пронзительный звук пожарного извещателя. Девочка сразу же стала будить сестер и брата. Помещение стало быстро наполняться дымом. Елизавета сначала помогла выйти из комнаты родным и только после всех выбралась из горящего помещения сама. Благодаря ее правильным и решительным действиям были спасены жизни четырех сестер и трехлетнего братишки.

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Памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» и медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах» награждены Радмир Хуснутдинов и Алмаз Хисматуллин.

В июне в реке Усолка Гафурийского района в воде стал тонуть ребенок-второклассник. Поспешивший к мальчику отец самостоятельно вытащить сына из воды не смог. Он и сам стал тонуть. И если бы не оказавшийся неподалёку Радмир Хуснутдинов, могло случиться непоправимое. Ни минуты не раздумывая, подросток бросился к тонущим и с помощью спасательного круга вытащил их из воды.

Через месяц другой подросток, Алмаз Хисматуллин, повторил благородный поступок. Он с друзьями купался, когда к противоположному берегу подошла компания молодых людей. Двое из них, девушка и парень, пошли купаться. Но сил своих в быстрой воде не рассчитали. Их подхватило сильное течение и стало затягивать под воду. Девушка сильно закричала, чем привлекла внимание Алмаза, который бросился на помощь. Он спас тонущую девушку.

… Один за другим выходят подростки на праздничную сцену. Они с любопытством рассматривают ролик на большом экране, снятый по их «героическим следам». Словно и не о них речь. Ответных слов не держат. Поступками своими все сказали. Причем, как отметил в разговоре с корреспондентом «Республики Башкортостан» начальник главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов, действовали ребята грамотно, по правилам, что свидетельствует о «хорошем уровне подготовки, усвоенных уроках ОБЖ в школах». «За них можно быть спокойными. И за нас тоже – достойная смена растет», – отметил Марат Латыпов.

Проект «Дети-герои» реализуется в Совете Федерации с 2014 года. А с 2020 года учреждена специальная медаль за проявленное мужество. Некоторые ребята приезжают в Москву, где проводят церемонию награждения. Кто-то, как в нашем случае, получает свои награды на местах, но вместе со взрослыми героями. Вручала их на торжестве председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Она сказала:

«От каждой истории у героев России, у взрослых людей, прошедших боевые действия, наворачивались на глазах слезы. Хочу сказать искренние слова признательности самим ребятам, их родителям, педагогам. Вы те, – на которых стоит равняться. Об их подвиге должны знать не только в Башкирии, но во всей России».