Сохранить наследие предков

Расположенный в полутора километрах от одноименной пещеры, знаменитой наскальными рисунками древнего человека, музей строился несколько лет и по своим масштабам и амбициозным задачам превзошел многие экспозиции не только республики, но и России.

В основе концепции музея художники и архитекторы заложили идею вечного противостояния добра и зла, которая воплотилась в башкирских народных эпосах «Урал-батыр» и «Акбузат». Как известно, их действие происходило как раз в районе Каповой, как по другому называют Шульган-Таш, пещеры.

А сердцем музейной экспозиции стали объемные копии-факсимиле рисунков древнего человека, выполненные и установленные французскими специалистами. Впрочем, музей обращается не только ко времени создания пещерной живописи, но ко всей биологической истории Земли, истории появления человека. А еще многие экспонаты можно пощупать, послушать, ощутить. Можно даже порисовать охрой на стене, подобно нашим далеким предкам. И такая интерактивность, конечно, привлекает и маленьких, и взрослых посетителей.

Впрочем, у музейного комплекса есть и другие задачи. Так, здесь расположены несколько научных лабораторий, где собираются и обрабатываются данные о климате пещеры, рисунках, биологическом разнообразии. Это современный научный центр, который позволит глубже погрузиться в историю пещеры и людей, населяющих некогда эту местность.

Еще одна не менее важная задача — оттянуть на себя поток посетителей пещеры, чтобы снизить на нее антропогенную нагрузку. Известно, что именно из-за большого наплыва посетителей в Шульган-Таше резко изменился климат, рисунки на стенах начали портиться, и сегодня даже ученые работают с ними только дистанционно. В 2002 году дальние залы, где находятся оригинальные рисунки, были закрыты для посетителей и отгорожены специальным щитом, который сохраняет стабильную температуру и влажность. Туристам остается любоваться их точными копиями, которые недалеко от входа в пещеру нарисовал петербургский художник Владимир Черноглазов. И даже такой меры недостаточно. Музей отчасти решает эту проблему.

На открытии музея «Шульган-Таш» в июле глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал еще один амбициозный проект — музей кочевых цивилизаций, который расположится в Чишминском районе и включит в себя каменные мавзолеи Тура-хана и Хусейн-бека эпохи Золотой Орды. Предполагается, что это тоже будет не традиционный музей, а научно-популярный, исследовательский и туристический центр, а на его территории разместятся визит-центр, «город мастеров», ипподром, дом кумыса и другие любопытные локации.

Сейчас музей кочевых цивилизаций находится на этапе дизайн-проекта, а все научные исследования эпохи Золотой Орды, которые проводятся на территории Башкирии, вносят свой вклад в создание центра.

Фото: Ринат РАЗАПОВ, пресс-служба главы РБ.