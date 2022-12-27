Выход из тупика

Начнем с начала лета. Традиционный инвестсабантуй в Сибае преподнес сюрприз: он стал рекордным для республиканской экономики по достигнутым соглашениям. На июньском форуме контрактов подписали на сумму, сопоставимую со всем объемом за три предыдущих года. И это при том, что республика, как и вся страна, уже находилась в тисках санкций. Однако это не только не притормозило ход событий, но даже придало дополнительный стимул бизнесу.

А он, как известно обладает чутьем на то, где может появиться прибыль, перспектива на долгие годы. И тот факт, что в инвестсабантуе приняли участие представители 11 стран, в том числе из так называемых недружественных, лишь подтверждает, что предпринимателей можно лишь сдержать, но запретить искать выгоду — никогда.

Тенденция эта нашла подтверждение на Международной неделе бизнеса в Уфе. В форуме приняли участие представители уже 24 стран, соглашений подписали почти на 100 миллиардов рублей, некоторые из них были уже работающими, то есть начата их практическая реализация.

Какие проекты, запущенные или уже реализованные в уходящем году, приходят на ум в первую очередь? Главным образом, те, которые принято называть импортозамещающими. К примеру, инновационный комплекс был запущен на предприятии «Фармстандарт» в Уфе. Он будет выпускать препарат «Фактор свёртывния крови VIII». Вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, принявший участие в запуске производства, подчеркнул, что такое крупносерийное производство открывается в нашей стране впервые - раньше на отечественном рынке продавались только импортные аналоги препарата. Он отметил, что уже со следующего года комплекс полностью закроет потребности отечественной системы здравоохранения по этой позиции.

Не подкачали и уфимские машиностроители. На фоне ухода ряда западных компаний с российского рынка, они предложили заменить импортные силовые установки, применяемые в перекачке энергоносителей, продукцией собственных разработок. И те показали высокую конкурентоспособность и востребованность на рынке.

На Кармановской ГРЭС запустили после модернизации третий энергоблок, существенно повышающий эффективность производства электричества: за год при его выработке будет сожжено на пять миллионов кубометров газа меньше, а энергии произведено больше. Примечательно и то, что на обновленном энергоблоке применены отечественные технологии, материалы и даже программное обеспечение. А ведь с введением против нас западных санкций многие совершенно серьезно говорили о неминуемом крахе российской экономики.

Краха не случилось, а в ряде отраслей наметился рост. К примеру, промышленность Башкирии прибавила по сравнению с прошлогодним 2,8 процентных пункта, а отгрузку товаров увеличила на 6,8 процентов. Причем по ряду позиций наши промышленные предприятия стали работать на «поле», ранее занятом иностранными компаниями. Так что, было бы счастье, да несчастье помогло — конкуренты сами сдали нашим предприятиям рынки.

Глава республики Радий Хабиров назвал импортозамещение предприятиями региона — предметом гордости. «Импортозамещение, создание и поддержка отраслевых кластеров, подготовка профессионалов высокого качества — у республики много важных достижений в промышленности». Как говорится, ни прибавить, ни убавить.

В этой ситуации важно, чтобы власти не сдали ситуацию назад. Ведь уже появляются сигналы, что некоторые западные компании признают как ошибку уход с российского рынка, и рассматривают варианты возвращения. А вот этого нам как раз и не надо — сами сможем, сами сделаем. Как сказал наш президент Владимир Путин в телевизионном интервью: на нефтегазовые доходы мы могли бы еще десятилетия закупать необходимые товары за границей. А сами бы продолжали падать в пропасть, постоянно деградируя. Так что нынешний кризис оказался еще и выходом из тупиковой для страны ситуации. Обратно в него заходить было бы критической ошибкой.

Фото Александра ДАНИЛОВА.