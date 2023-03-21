Дважды живой

В конце прошлого года 47-летний подполковник полиции, участвуя в боевых действиях в зоне военной спецоперации, попал под минометный обстрел. В результате получил минно-взрывное ранение головы — осколки вонзились в лицо, сломали стенки правой верхнечелюстной пазухи.

Раненого экстренно доставили в военный госпиталь, расположенный в Ростове-на-Дону, где ему оказали специализированную медпомощь, провели все необходимые обследования, удалили осколки. Выписавшись из госпиталя, боец приехал домой в Башкирию. Поскольку ранение продолжало давать о себе знать, ему снова пришлось обратиться за медпомощью.

В Республиканской клинической больнице имени Куватова ему сделали компьютерную томографию и в полости носа и мягких тканях лица обнаружили еще несколько осколков от разорвавшейся мины. Пациента госпитализировали в ЛОР-отделение больницы, где с помощью высоких технологий сделали повторную операцию.

Операционная бригада под руководством ассистента кафедры оториноларингологии БГМУ Владислава Елизарьева провела правостороннюю видеоэндоскопическую гайморотомию, удалив инородное тело из полости носа. Затем при помощи навигационной хирургии удалили осколки из мягких тканей правой щеки.

Как пояснил нашему изданию исполняющий обязанности заведующего ЛОР-отделением РКБ имени Куватова Айнур Шигапов, его коллеги впервые оперировали пациента с боевым ранением. Врачи, которые работали в зоне СВО, конечно, сталкивались с подобными случаями. Как, например, заведующий оториноларингологическим отделением Артур Мугаллимов, который неоднократно выезжал в зону военной спецоперации. Кстати, когда поступил пациент с ранением, он также находился в очередной командировке.

Несмотря на то, что для всех членов операционной бригады это первый такой случай, доктор Елизарьев был абсолютно спокоен: во-первых, он врач высшей категории, во-вторых, операции придаточных пазух носа здесь делают практически ежедневно. В ЛОР-отделение часто поступают пациенты с многооскольчатыми инородными телами. Часто подобное случается, если человек не соблюдает правила техники безопасности во время работы с инструментами и ему в лицо попадают частицы стройматериала.

— Сложность лечения таких травм заключается в том, что многооскольчатые инородные тела мигрируют: края осколков острые, и когда их пытаешься найти, они начинают двигаться дальше. Особенно в мягких тканях, — продолжил тему Айнур Шигапов. — Поэтому во время операции мы дополнительно делали рентгеновские снимки, чтобы обнаружить осколки. К тому же с момента ранения прошло уже несколько месяцев, что тоже несколько осложняло ситуацию. Но в результате все прошло успешно, и пациент выписан с улучшениями. Операция проводилась с двух доступов — через полости рта и носа, так что швов на лице не осталось. Только от самих ранений, но при желании в дальнейшем можно сделать пластическую операцию.

Месяц спустя боец приходил на контрольный осмотр, ему сделали эндоскопию. К счастью, никаких изменений не обнаружено, операционная рана уже затянулась, боли пациент не испытывает. Так что качество жизни ему сохранено. Это стало возможным благодаря высокопрофессиональной работе всех членов операционной бригады, в составе которой были также врач-анестезиолог Вадим Галиахметов, операционная медсестра Зульфия Рахматулина и анестезиологическая медсестра Дина Аюпова, отметил в завершение беседы Айнур Шигапов.