Вечный пример мужества и самоотверженности

27 февраля 1943 года 2-ой батальон получил приказ атаковать опорный пункт фашистов в районе деревни Чернушки Локнянского района Калининской области (со 2 октября 1957 года — Псковской области). Как только советские солдаты прошли в лес и вышли на опушку, они попали под сильный огонь противника — три пулемета в ДЗОТах перекрывали подступы к деревне.

На подавление огневых точек были высланы штурмовые группы по два человека. Один пулемет подавила штурмовая группа автоматчиков и бронебойщиков. Второй ДЗОТ уничтожила другая группа бронебойщиков. Но пулемет из третьего ДЗОТа продолжал простреливать всю лощину перед деревней. Попытки подавить его не увенчались успехом.

Тогда в сторону ДЗОТа поползли красноармейцы Пётр Александрович Огурцов и Александр Матвеевич Матросов. На подступах к ДЗОТу Огурцов был тяжело ранен, и Матросов принял решение завершить операцию в одиночку. Он подобрался к амбразуре с фланга и бросил две гранаты. Пулемет замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, из ДЗОТа вновь был открыт огонь. Тогда Матросов рывком бросился к ДЗОТу и своим телом закрыл амбразуру.

Ценой жизни он обеспечил выполнение боевой задачи подразделения.

Подвиг Александра Матросова потом был повторен много раз, в том числе в 1944 году - Героем Советского Союза, уроженцем Миякинского района Башкортостана Минигали Губайдуллиным.

Сергей Семёнов, политолог, кандидат философских наук, ведущий специалист Института этнологических исследований УФИЦ РАН считает, что «восемь прошедших десятилетий не дали потускнеть подвигу Александра Матросова, ставшему вечно живым символом высшего проявления любви к своему народу, своей Родине, подлинной доблести – когда за победу над врагом жертвуют самой жизнью. Но короткая жизнь замечательного молодого человека стала великим вкладом в жизнь нашего Отечества, не только воодушевляя воинов и приближая саму главную Победу, но и вдохновляя людей на большие, достойные дела».

«Сегодня нацистская зараза снова угрожает нашей Родине и всему человечеству, умело обманывая жителей многих стран и пряча свою преступную суть, говорит эксперт. – И мы видим, что и в наши дни земляки героя Великой Отечественной из Башкортостана так же беззаветно любят свою Родину, защищают нашу Россию и наш народ от озверевших неонацистов, ежедневно обстреливающих мирных людей. Свои жизни отдали Отечеству герои наших дней – Тамерлан Ильгамов, Максим Серафимов, Алмаз Сафин. И так же как Александр Матросов, они навсегда останутся с нами – вечным примером мужества и самоотверженности, символом любви к Родине».

«Наш долг – помнить о них и обо всех солдатах Отчизны, всемерно поддерживать воинов и их близких, делать всё возможное на благо нашей страны и нашего народа в это судьбоносное время», – подчеркнул Сергей Семёнов.