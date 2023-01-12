Погиб геройски, награждён посмертно

Тогда случилась ночная схватка с душманами, во время которой Радик получил тяжелое ранение и оказался в плену. Невзирая на увечья башкирский воин вошел в число непокорных пленных и в связи с этим был тайно переправлен в особую секретную зону — военную тюрьму Бадабер, которая находилась в Пакистане. Страшное место, состоявшее из трех подземных помещений, где содержались в том числе советские военнопленные. Их содержали в нечеловеческих условиях и изощренно издевались над ними.

Заключенных заставляли работать на каменоломне, морили голодом, не давали пить, избивали плетьми со свинцовыми наконечниками, заковывали в кандалы, от которых на ногах и руках пленников гноилась и отваливалась пластами кожа.

До войны в крепости была организована работа учебного центра по подготовке моджахедов. Боевиков к террористической деятельности готовили иностранные военные инструкторы. Сведения о восстании советская разведка собирала по крупицам многие годы. До сих пор неизвестны все подробности произошедшего.

В общих чертах эксперты установили, что в середине апреля 1985 года военнопленные решились на отчаянный шаг — организовали бунт. В числе двадцати советских пленников был и наш Радик Рахимкулов. Им удалось обезоружить охранника, открыть камеры и захватить склад с боеприпасами. Больше суток изможденные узники вели неравный бой. Они отражали все атаки, требовали встреч с послом СССР, представителями ООН или Красного Креста. В свою очередь моджахеды им предлагали только сдаться: информация о тюрьме для военнопленных тщательно скрывалась, для чего советским военнопленным давали мусульманские псевдонимы.

По одной из версий советские пленники пытались прорваться к радиоузлу, чтобы выйти в эфир и связаться с командованием. В таком случае стало бы известно о вмешательстве Пакистана в афганский конфликт. Но сделать им это не удалось и наши воины предпочли погибнуть, чем сдаться.

В итоге по данным советской разведки в этом неравном бою наши герои уничтожили 200 противников, военный склад, где хранилось три установки «Град», два миллиона патронов, две тысячи ракет и снарядов, минометы и пулеметы, подготовленные для войны с советскими войсками. А также более 120 афганских моджахедов, 28 пакистанских офицеров, 13 представителей пакистанских властей и 6 иностранных советников, в том числе из США. После взрыва от крепости остались одни ворота в никуда, а на месте гибели наших солдат до сих пор зияет воронка.

Подробности гибели уроженца Туймазинского района стали известны лишь в 2005 году. Радик Рахимкулов захоронен в безымянной братской могиле под Пешаваром в Пакистане вместе с другими советскими солдатами и офицерами. Посмертно награжден орденом генерала Минигали Шаймуратова. Башкортостан, это повод гордиться.