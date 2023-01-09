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#ПоводГордиться
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Пирогов был бы не против

Как сказал поэт: «Если б все профессии на свете вдруг сложить горою на планете, то, наверно, у ее вершины вспыхнуло бы слово: «Медицина». Все неотложные дела мгновенно уходят на десятый план, стоит человеку даже немного прихворнуть. Не говоря уже о чрезвычайных ситуациях. А вот для уфимки Натальи Навозовой такие случаи — ежедневная работа, поскольку она трудится медсестрой-анестезистом на Республиканской станции скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф.

Пирогов был бы не против
Пирогов был бы не против

Трудно представить, сколько на счету Натальи Владимировны спасенных жизней, ведь работает она на станции скорой помощи с 1994 года. И усталость, и профессиональное выгорание — не про нее. Наработав огромный опыт по спасению человеческих жизней, а здесь ежедневно приходится вытаскивать пациентов буквально с того света, медсестра-анестезист Навозова не мыслит себя на ином поприще.

Однако, как гласит народная мудрость, не стоит думать, что тяжелее уже некуда. Чего стоила одна пандемия коронавирусной инфекции, которая перевернула весь мир и показала, какая из профессий самая главная на Земле. Битва с ковидом и сейчас продолжается, но в самом начале всем, и прежде всего медикам, пришлось туго. Мало кто знал, что за напасть на нас свалилась и как с ней бороться. Спасали опыт, интуиция, талант.

Именно в этот труднейший период вспомнили о российском ученом, основоположнике военно-полевой хирургии Николае Пирогове и учредили в 2020 году орден его имени. Кстати, впервые эта идея возникла еще во времена Великой Отечественной войны, но тогда воплотить в жизнь ее не удосужились.

Теперь орденом Пирогова награждаются люди, которые сумели оказать действенную медпомощь в сложных условиях: во время эпидемий, войны, чрезвычайных ситуаций и прочих обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. Ведь девиз ордена — милосердие, долг и самоотверженность.

Как отметил глава Башкирии Радий Хабиров: «Профессия медика всегда была одной из самых гуманных и благородных на земле. В сложный период, когда во всем мире идет борьба с коронавирусом, медработники продолжают быть на ее переднем крае. И благодаря их профессионализму и самоотверженности мы сообща смогли сдержать распространение инфекции. Создать нормальные условия для жизни людей, работы предприятий. Смягчить ограничительные меры».

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу Наталья Навозова награждена орденом Пирогова. Башкортостан, это повод гордиться.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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