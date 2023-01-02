Под созвездием мужества

Эдуард Абдрафиков, командир отделения пожарной части села Булгаково на захватывающие истории скуп. Говорит, никого на руках из полыхающего дома не выносил, ни за кем в пучину вод не нырял, с вершины горы тоже никого не снимал…

И даже романтической истории о том, как стал сотрудником МЧС, в запасе нет. Безработные девяностые, кризис. А тут и свадьбу играть надо, и Ханты-Мансийск, куда поехал за длинным рублем, не таким уж денежным оказался, и если что и светило зеленым светом, то это биржа труда.

Там и узнал, что северному городу нужны пожарные. Отбор был строгим. Но экзамены он сдал — сдал на всю жизнь: двадцать три года в профессии. Пенсионер уже, выслужил свое, но жизни спокойной не ищет. Отработав двадцать лет «на северах», вернулся в родную Башкирию и к родному делу.

Север запомнился, конечно. Таких «наваристых» пожаров, как в краю нефти и газа, в ХМАО, поискать. Там если пойдет гореть нефтехранилище или труба газопровода прорвется, то пожарные со всего округа летят, как гончаки волка загоняют. Однажды произошел разлив нефти — на километры. Тушили его полтора дня, тридцать шесть часов на ногах — присесть в горящей тундре негде…

Работа пожарным в Булгаково — это не сибирские объемы. Но и ее хватает. Горят дачи, бани и гаражи — и у тех, кто живет там постоянно, и у тех, кто бездумно отдохнул в выходные. Вспыхивают в авариях машины на трассе Уфа — Оренбург...

Лукавит Абдрафиков, когда говорит, что все в его пожарной работе рутинно, без всплесков. Он как любой хороший специалист стрессоустойчив и воли эмоциям не дает.

Но все помнит — и первых людей, которых выводил из пожара, и как сам от ожогов страдал. Все было. И все будет, потому что «в охранники, дворники не пойду, пока есть силы — другой работы или пенсии не будет».

…В День спасателя Эдуарду Абдрафикову вручили награду — Благодарственное письмо противопожарной службы РБ как лучшему в профессии. Как и десяткам других — мужественных, сильных, стойких, спешащих на помощь сотрудников МЧС. Праздник сообщества отмечали в уфимском Конгресс-холле «Торатау», здесь состоялась церемония награждения лауреатов регионального этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества».

Фестиваль проводится в четырнадцатый раз, он объединяет сотрудников МЧС России, других министерств и ведомств, журналистов, представителей общественности, граждан и детей, проявивших отвагу и мужество в условиях, сопряженных с риском для жизни. За последнее время фестиваль превратился в самую масштабную общественную акцию чрезвычайного ведомства. На сцену за заслуженными наградами поднимались в этот день и совсем еще дети, обладающие невероятной храбростью.

О них расскажем позже.

Награды вручали начальник Главного управления МЧС России по РБ Марат Латыпов, федеральный инспектор по РБ Алексей Касьянов, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов, председатель Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров и первый заместитель Главного управления МЧС России по РБ Эдуард Идрисов.

Наград было много, но, как сказал корреспонденту «РБ» начальник Главного управления МЧС России по РБ Марат Латыпов, самая главная награда для них — это то, что ни один человек из личного состава при тушении пожаров не пострадал.

— Это самое запоминающееся в уходящем году. А что касается пожаров… Даже маленький пожар может оказаться сложным, а большой, наоборот, — простым в решении.

Для нас это просто работа. Вот и сегодня, в День спасателя России, в свой профессиональный праздник большинство наших сотрудников и работников, как обычно, на боевом дежурстве. Ведь основной лозунг организации — «Предотвращение, спасение, помощь». Только за этот год спасательные службы республики эвакуировали и спасли 5645 человек, среди них более ста человек на воде, около 140 человек — в ДТП. Это и есть высокий результат. Много в этом году помогали и соседям — в Оренбургской области, и до Казахстана практически доезжали, занимались ликвидацией возгорания в торговом центре «Меркурий». Благо у нас в этом году появился на вооружении вертолет, — сообщил Марат Латыпов.

— В Башкирии уделяется большое внимание развитию пожарно-спасательной инфраструктуры, что позволяет достичь хороших результатов в сфере защиты населения и территорий. Среди наших значимых приоритетов — реализация республиканской стратегии развития пожарно-спасательных сил, в рамках которой республика уделяет особое внимание оснащенности современным оборудованием и передовой техникой, — сказал вице-премьер правительства РБ Ирек Сагитов и вручил спасателям ключи от новой техники.

Так что праздник, как и должно, получился с подарками. Сотрудникам аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС вручены ключи от аэролодки «Пиранья 4».

Противопожарная служба получила ключи от автоцистерны «Урал». Это плюс к той многочисленной технике, которую спасатели получали в течение года — беспилотники для мониторинга местности, автобусы и самосвалы. И вертолет!

Кстати, наш пожарный Эдуард Абдрафиков, отработавший двадцать лет в богатом северном регионе, отметил, что в Башкирии, как нигде, пожарная служба прекрасно оснащается, пополняется новейшим оборудованием, амуницией, техникой.

Но какой бы ни была техника, главное то, как поступит человек. Попавших в беду спасают не машины, а люди. Люди, способные идти на риск, чтобы жили другие.