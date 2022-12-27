Победившие страх

Рано утром 18 декабря 2003 года 40-летний Виктор Верниковский и 24-летний Динар Хуснутдинов погибли при тушении пожара в развлекательном комплексе «Лидо» рядом с Госцирком на проспекте Октября. Пожарных посмертно наградили орденами Мужества. Бойцов ПЧ № 8 не забывают и в 22-м поисково-спасательном отряде государственной противопожарной службы МЧС России.

В огненной ловушке

…Когда тем зимним утром дежурный караул пожарной части № 8 прибыл на ме­сто, огонь из горящего пристроя уже перекинулся на здание ресторана. Помощник начальника караула Виктор Верниковский сразу запросил дополнительные силы для тушения. К «Лидо» спешило подкрепление. И тут к бойцам подбежал охранник со словами: «Внутри — люди!» Верниковский как старший по должности вместе с пожарными Динаром Хуснутдиновым и Сергеем Федько вошли в здание.

В кромешной тьме и сильном дыму они искали людей. Подоспевшие караулы работали снаружи, не давая огню охватить все здание. И вдруг раздался хлопок, а затем взрыв. Огненная волна разбросала людей в разные стороны. Виктор и Динар оказались в самом пекле.

Пожарные бросились спасать товарищей. Первым в очаг ползком пробрался оперативный дежурный 22-го отряда Дамир Батыев. Он нашел Сергея Федько. Вторым — начальник караула 2-й пожарной части Игорь Куприянов. Он вынес обгоревшего Виктора Верниковского. Медики пытались его реанимировать, но было уже поздно.

Затем обнаружили тело Динара.

В этот день здесь работали караулы всех городских частей — 26 пожарных машин, более 60 человек.

А руки папины

Двенадцать лет назад в спортзале уфимской школы № 10 я познакомилась с самым молодым тогда Дедом Морозом. Виталий Верниковский сказал, что ему нравится быть волшебником, когда-то им становился папа. И рассказал, что всегда узнавал по рукам переодетого в сказочного персонажа отца — Виктора Верниковского.

— Карьеры Деда Мороза, к сожалению, я не сделал, — признается Виталий, которому сейчас 29.

А вот его папу в роли Деда Мороза знали в Уфе все дети сотрудников МЧС. Как-то предложили попробовать — он и согласился. Так 16 лет и «дедморозил». Всю предновогоднюю неделю вместе со Снегурочкой объезжал детвору и дарил подарки.

— Обязательно заезжал в заводское общежитие, где было много детей, — рассказывает его вдова Виктора Наталья Михайловна. — Мы ставили елку, малышей наряжали.

Берет сыновей Сережку и Виталика на руки — те ничего понять не могут. Руки вроде папкины и глаза, а голос он, конечно, менял.

После гибели Виктора эта традиция ушла. Пытались, конечно, возобновить, но такого, как он, больше не нашлось.

Наталья Верниковская хорошо помнит последний день, который муж провел с семьей.

— Возвращались домой по проспекту Октября мимо сверкающего огнями «Лидо», и Витя сказал: «Вот готовый гроб — зайдешь и не выйдешь!» (там узкие окна, даже стволы подать на тушение проблемно), — говорит она. — Эти слова я навсегда запомнила. Потом на рынке фрукты заболевшему Виталику купил. В среду утром ушел на дежурство.

Утром 18-го я ждала его домой, приготовила обед, затем должны были заехать в сад за яблоками из погреба. А Вити все нет и нет. Потом с черной вестью сослуживцы пришли из части, психолог.

Старший, Сергей, тогда был студентом строительного лицея, ему было 18. А Виталику — 10. Младший сначала ничего не понял, за руки, за одежду цеплялся и не отходил от меня. Придет из школы: «Пошли к папке!» Так всю зиму и ходили с ним на кладбище. Часто туда приезжают товарищи Виктора. Он ведь почти 20 лет проработал в пожарной охране.

Ради семьи

…Наталья и Виктор познакомились на уфимском заводе «Прогресс». 3 января 1985 года сыграли шумную комсомольскую свадьбу.

— В его роду спасателей не было — мама была поваром, отец водителем, — говорит Наталья Михайловна. — После армии, поработав на заводе, ушел в пожарную часть № 8 22-го отряда Уфы МЧС. Хотел получить для семьи квартиру. Мы 23 года прожили в общежитии от завода — в шестнадцатиметровой комнате. Отчаявшись, весной 2002 года купили участок в Михайловке, влезли в долги, кредиты — хотели построить дом. Но так и не достроили. Потом пришлось его продать.

Наталья признается, что, конечно, очень боялась за мужа. Уговаривала его перейти на гражданскую работу. Но он не соглашался. После дежурства уезжал в сад. Только на похоронах от его коллег узнала, что он постоянно всем помогал.

— Недавно его друзья мне сказали, что Виктор первое время очень боялся высоты, — продолжает она. — Но боролся со страхом и победил его. Тогда самая высокая пожарная лестница доходила до 30 метров. По ней в боевом обмундировании с противогазом нужно было подняться наверх, а она ходуном ходит. После его смерти много чего о его работе узнала. А когда сама начала работать в пожарной охране, поняла, что это за служба. Когда ребята в минус 40 приходят после пожара, вся одежда во льду, сами чумазые, вымотанные. Раньше сутки через двое работали, только недавно стали отдыхать трое суток. Сейчас «боевки» теплые, обувь хорошая, а раньше были кирзачи, которые промокали, и портянки. Некоторые не выдерживали. Пожар — это сущий ад.

Но нельзя не выполнить приказ. Надо в первую очередь спасти людей, потом имущество. Ребята все время ходят по краю, рискуют жизнью. Каждый спасатель должен помнить, что за его спиной — родители, жена, дети, поэтому подготовка очень важна. Для этого постоянно проводятся занятия, учения.

Своих не бросают

В 90-е и «нулевые» семья Верниковских выживала во многом благодаря саду. Выращивали много картошки, капусты, моркови — что-то шло на продажу, что-то на заготовки. Наталья вспоминает, что многие семьи тогда распались из-за того, что зарплату подолгу не платили. А муж исправно и честно работал.

— Всю жизнь буду благодарна тогдашнему начальнику 22-го отряда Рамилю Каримову, — говорит Наталья Михайловна. — Рамиль Мутигуллович сказал: зарплату мужа вам сейчас привезут, и сдержал слово. Ведь ни копейки денег не было, одни долги. Еще сказал: «На работу возьмем — мы своих не бросаем». Заметьте, мне было уже сорок — а в этом возрасте в пожарную охрану не берут. С февраля 2004 года я уже работала в диспетчерской ПЧ № 8. Почти 15 лет отработала в родном карауле.

Увидев, как мы живем, начальник отряда выбил нам жилье в администрации города. Целый год нам квартиру подбирали. Предлагали 27 метров в хрущевке.

Отказывалась, просила вокруг «Лидо» ничего не предлагать, лучше в Затоне или Деме. 31 декабря 2004 года сказали, что есть квартира в Затоне. Даже не верилось.

Конечно, она была старая, «убитая». Через три года только заехали — на ремонт, мебель, технику брала поочередно кредиты и выплачивала.

А в пожарной охране отношение к коллегам не просто хорошее, такого больше нигде нет. Это одна семья. Еще в 1996 году Вите делали операцию, доноры были нужны.

На мою просьбу ребята из части все побежали сдавать кровь. Если беда у кого-то случается, все скидываемся, никто не отказывается помочь.

Однажды возвращались с новогоднего корпоратива в Черниковке и увидели, что наш дежурный караул тушит пожар на улице Дмитриева. Горел открытым пламенем двухэтажный частный дом. Ну как мы могли мимо проехать? Бегом туда — кто рукава поправляет, кто чай несет. Жильцов тогда спасли.

Диспетчер Верниковская шесть лет как на пенсии, но до сих пор говорит о работе в настоящем времени. Да и когда собираются вместе с детьми, все разговоры о работе.

— Ложные вызовы бывают, когда сработает пожарная сигнализация. Но ребята должны выехать, все помещения и территорию объекта обойти, убедиться, что нет возгорания.

Мечты спасателей

Оба сына Верниковские сначала получили профессию строителя. Потом пришли в пожарную охрану. Виталий три года работает в ПЧ № 11 филиала «Башкирия» ООО «РН-Пожарная безопасность». Сергей 13 лет в ПЧ № 8, выучился на командира отделения.

Виталий женился в этом году в день рождения папы — 11 июня. У Сергея с супругой Екатериной две дочки — младшей, Антонине, шесть лет, старшей, Лидии, 12. Кстати, обе родились, когда папа был на дежурстве.

— В Деда Мороза до сих пор верят, — говорит Сергей. — Подарок — тюбинг — уже готов. А сам бы я у Деда Мороза попросил, чтобы ипотека быстрее погасилась и чтобы люди, которых мы спасаем, стали добрее. Самое сложное в работе — это отношение людей. Порой водители автомобилей не уступают дорогу большой красной машине с сиреной — просто игнорируют. Время прибытия не должно превышать десяти минут в своем районе выезда, с момента, как диспетчер нажал на кнопку «тревога».

Пожарная часть прибывает на место ЧП двумя отделениями. Бойцы первого сразу подают воду на огонь. Задача второго — обеспечить ее бесперебойную подачу. Жильцы же думают, что мы приехали без воды и сразу заправляемся. По опыту скажу, одно отделение расходует три тонны воды, второе — восемь, чтобы ликвидировать пожар.

И то может не хватить. Дворы заужены из-за большого количества припаркованных машин, поэтому часто не получается близко поставить автолестницу, — продолжает Верниковский. — Помню, в 2011 году выехали на пожар на 7-м этаже дома. Я поднялся по лестнице, она немного не доставала до окна и сильно качалась. Нужно было перепрыгнуть в окно. Если честно, было страшно. Тогда спасли женщину. Потом постепенно привык к высоте.

В прошлое дежурство сгорел частный дом на улице Кировоградской, в дыму задохнулась 78-летняя бабушка.

Запомнилась смена 31 декабря несколько лет назад. За 15 минут до наступления Нового года выехали в СНТ «Озерки». Из-за нечищенных дорог ехали долго, до садового дома тянули рукава несколько сот метров. Оказалось, молодежь собралась отметить праздник в саду и спалила дом. Все спаслись, были, конечно, навеселе. Из этого садового товарищества практически весь город видно. Тогда я в первый раз увидел в новогоднюю ночь всю Уфу — кругом салюты. В этом году дежурю второго января, а брат — первого. Желание одно — чтобы трагедий было меньше!