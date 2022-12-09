О чём молчат герои?

Теперь о героизме Рамиля Раянова в районе узнают все: на памятной доске в его честь, которая установлена на фасаде школы села Центральная усадьба племзавода имени Горького, изображены боевые награды бойца. И тот самый орден, и две медали «За Отвагу», которыми он был награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Родился Рамиль в селе Ломоносово Куйбышевского района Казахской ССР 16 декабря 1983 года. Затем вместе с родителями переехал в Белебеевский район. Окончил школу и пошел в армию. Во время прохождения срочной службы ему довелось участвовать в военных действиях на Северном Кавказе. Будучи разведчиком спецназначения, сержант ВДВ Раянов с 2017 года стал профессиональным военным.

За его плечами военные операции в Сирии, Ливии и других странах. Помимо российских в его арсенале есть правительственные награды других государств. Но, как выяснилось много позже, Рамиль старался не рассказывать родным о своей службе. Особенно берег свою маму, не хотел ее волновать.

Семья до сих пор не может поверить, что Рамиль погиб, хотя им стало известно об этом минувшей весной. «Он живой стоит у нас перед глазами, мы слышим его голос», – поделился брат – Салават Раянов, сообщив, что администрации сельсовета и школы, друзья Рамиля очень поддерживают родителей.

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие депутат Госсобрания – Курултая РБ Марат Шафиков, глава Белебеевского района Азат Сахабиев, председатель совета ветеранов района и города Белебея Александр Буйлов. Они поблагодарили родителей за их сына, который стал гордостью Белебеевского района, и подчеркнули, что все участники СВО – герои, ведь они защищают нашу страну от нацистов.

Участники мероприятия подчеркнули также, что во время спецоперации важно не упускать такой существенный момент, как патриотическое воспитание молодежи. «Мы обязаны чтить память героев, которые не пожалели своей жизни ради мирного будущего нашей страны, и гордиться их подвигами», – было сказано во время памятного митинга.

В завершение церемонии в школе состоялся урок мужества, посвященный Дню Героев Отечества в России, который традиционно отмечается девятого декабря.

Фото Регины Халиуллиной.