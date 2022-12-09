Не дождутся…

В преддверии торжества, которое в Российском государстве отмечалось вплоть до 1917 года, а в 2007-м было возобновлено, мы пообщались с нашим земляком. Уроженец Караидельского района, Герой России, кавалер трех боевых орденов, заслуженный военный летчик РФ, полковник Владимир Алимов открыт для общения — только военные журналисты сняли о нем с десяток документальных лент.

Владимиру Ришадовичу есть о чем вспомнить и рассказать, ведь он ликвидатор чернобыльской аварии, участник военных действий на Северном Кавказе, миротворческих миссий в Анголе и Югославии, кроме того, десять лет проработал на Байконуре в составе группы по поиску и эвакуации обитаемых космических объектов, из которых они доставали приземлившихся космонавтов.

Сегодня, по словам собеседника, он «глубокий» пенсионер. При этом дома (живет в Москве) бывает от силы дней десять в месяц, а так — сплошные командировки. Вот и свой 65-летний юбилей наш собеседник отметил в рабочем режиме: на шестое декабря у него была запланирована поездка в Караидельский район, где состоялись встречи с местной администрацией, односельчанами и, конечно, школьниками. Свою миссию полковник Алимов видит в том, чтобы «отбить» российскую молодежь у западных пропагандистов. Дело непростое, если учесть, какие миллиарды не скупятся тратить за бугром на промыв мозгов.

— Надо сделать все, чтобы молодые люди не поддавались на западные приманки. Ведь их пропаганда пытается внушить нашим ребятам, что в России все плохо и ничего нет. Но это вопиющая ложь. У нас атомные ледоколы (причем только у России), мощные Северный флот, космическая индустрия, военная промышленность — тут перечислять можно долго. Все, что Запад пытался в девяностые годы уничтожить, мы не только спасли, но и развили. Нам реально есть чем гордиться. И я стараюсь об этом рассказывать во время встреч, — продолжил тему Владимир Алимов.

И в качестве примера рассказал об эпизоде, который произошел сразу после вхождения Крыма в состав России. Они с коллегами посетили Севастопольское высшее военное училище имени адмирала Нахимова. На встречу с курсантами, получившими украинское образование и воспитанными в ненависти ко всему русскому, отвели не более двадцати минут. Руководство училища было уверено, что гость начнет агитировать за Путина и его не станут слушать.

Полковник Алимов поведал, что у него жена с Украины, что он любит украинскую кухню, особенно сало. Аудитория недоверчиво молчала, но когда он стал рассказывать историю Крымского полуострова, один из курсантов вскочил и заявил, что все неправда — Крым никогда не был русским. Тогда Алимов посоветовал ему воспользоваться интернетом и зайти на официальные сайты США, Германии или «любимой» Польши и найти там исторические документы за 1950-е годы. На том встреча завершилась.

Гости продолжили общение с начальником училища, когда минут через сорок к ним подошел тот самый курсант и в недоумении поинтересовался у полковника Алимова: «А вы что, уже и в их историю залезли? Там везде написано, что Хрущев в 1954 году подписал указ о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР». Пришлось ему популярно объяснить, что «залезть в историю» какой-либо из стран невозможно, и любой, тем более исторический, факт всегда можно проверить, если задаться такой целью. Парень был обескуражен.

Заняться просветительской деятельностью и патриотическим воспитанием молодежи Владимира Ришадовича подвигла еще раньше другая история. В 1992 году, когда из ГДР были выведены российские войска, военные оказались в сложной экономической ситуации. Страна разваливалась, многие стали подавать рапорт на увольнение и разъезжаться по своим республикам. У Владимира Алимова на тот момент уже была выслуга лет, и, посоветовавшись с супругой, он тоже решил уйти из армии. Тут ему один из начальников и говорит: «Ты, командир эскадрильи с большим жизненным и боевым опытом, уходишь. А к нам сейчас пришли из летных училищ 26 лейтенантов. Они начнут служить с нуля, кто во что горазд.

Потому что учить их уму-разуму уже некому. Хорошо, если они пойдут по правильному пути, а если нет?» В результате Алимов и несколько его боевых товарищей остались.

Не так давно нашего собеседника пригласили в Вязьму, где он ранее служил, на открытие памятника боевому вертолету. В торжественной церемонии принимал участие молодой подполковник, командир эскадрильи КА-52 (самый крутой ударный вертолет, который прозвали «Черной акулой»). На груди уже боевые ордена, стоит и улыбается. Оказалось, что он в свое время был у Алимова подчиненным.

— Я попросил подполковника подойти к нам, а он: «Товарищ командир, докладываю — мы отработали все, чему нас обучили. Спасибо вашему поколению». Как выяснилось, боевые награды он получил в Сирии, где их эскадрилья раза три побывала. Вот она, преемственность поколений в деле. У меня преподавателями были участники Великой Отечественной войны. Их обучали лучшие представители русского офицерства царской армии. Так все хорошее и передавалось со времен Суворова и Кутузова. Есть устав русского офицерства, выпущенный в девятнадцатом веке, там написаны очень важные вещи: лишнего не болтай, старшим не перечь, с уважением относись к себе, никогда не раболепствуй перед начальниками, но веди себя достойно, с пониманием, что перед тобой старший по званию и по должности. Вроде бы прописные истины, а как трудно им следовать, если внутри нет стержня. Вот этим-то стержнем и сильна российская армия, — подчеркнул Владимир Ришадович. — Мне много приходится беседовать на тему войны, поскольку моя задача — воспитание патриотизма. Рассказываю школьникам, студентам, молодым воинам о славе российского оружия, о взаимовыручке, как ребята геройски гибли, спасая боевых товарищей…

По словам собеседника, нынешние военные сильно отличаются набором качеств от его поколения. В Афганистане и на Северном Кавказе воевали совсем иначе. Тогда у российских летчиков не было противников в воздухе, где они всегда преобладали. На Украине сейчас все небо буквально прошито радарами, дронами, ракетами. Из космоса все видно, как на ладони. Тут особенно требуются выдержка, профессионализм и мобильность. После выполнения задачи у наших ракетчиков счет идет на минуты, не успел уйти — накроет ответка. Потому сегодня бойцам требуется больше знаний, в том числе в области цифровых технологий.

Впрочем, любыми навыками можно овладеть. Вот чему не научишь, так это особому духу, которым обладает только российская армия. Поэтому всегда и побеждает, считает полковник. Если во время Великой Отечественной войны у нас считалось позором оказаться в плену, то у американцев и сегодня можно сдаться в плен, да потом еще за это медаль получить. Они вообще долго не думают. Чуть есть подозрение на агрессию в свой адрес, сразу пускают в ход оружие, уничтожая целые города.

Разница менталитетов сказывается буквально во всем. К примеру, какими качествами должен обладать военный летчик, чтобы не растеряться в экстремальной ситуации и не только выполнить свою задачу, но и выжить? Оказывается, тот, кто не знает страха, погибает в течение месяца. А если человек боится, то остережется лезть на рожон. Его цель не только выполнить задание, но и экипаж сохранить, и дорогостоящую технику сберечь. Тут нужно продумать все до мелочей и быть максимально собранным. Хладнокровие, выдержка и профессионализм и есть главные качества воина, считает Владимир Ришадович.

— Говорят, у вас сложный характер, но разве можно при вашем послужном списке быть покладистым человеком? — задала вопрос, ответ на который удивил.

— Воевавший боец в мирной жизни никогда никого не обидит — ни человека, ни животное. Вот, говорят, афганский, чеченский синдром: если на войне научился убивать, то и в мирной жизни то же самое сделать ничего не стоит. Это неправда.

Тот, кто по-настоящему воевал, знает цену жизни и никогда просто так ее не отнимет. Подобное может утверждать только околовоенная шантрапа. Встречаются иногда такие: служили в охране, в обозе или баню топили, а потом из себя боевиков корчат, болтают всякую ерунду. Воевавший человек лишний раз на эти темы разговаривать-то не станет, рассказывать о войне тяжело, — пояснил Владимир Алимов. — Меня Бог много раз спасал, не знаю уж, почему. Наверное, каждый испытывал ощущение, когда лежишь с температурой, тебе снится кошмар и ты просыпаешься в состоянии ужаса, весь в поту. Так вот, у меня наяву было несколько похожих военных случаев. Не хочется ни вспоминать, ни рассказывать о них.

— Тогда пожелайте что-нибудь хорошее коллегам, преемникам и самому себе, — предложила в завершение беседы. — Как вы собираетесь отметить День Героев Отечества?

— Получил приглашение на ежегодную встречу военных и гражданских героев, которая традиционно проводится в честь праздника в Кремле. Пожелание у меня одно — чтобы поскорее завершилась «эпопея» с Украиной, а для этого нужно уничтожить фашистов, там окопавшихся. Хочу, чтобы наши дети выросли хорошими людьми, верными россиянами. Назло продажной Европе, которая испокон веков завидовала России и теперь хочет, чтобы мы погибли. Не дождутся. Наша страна выживет и укажет верный путь всему миру.

г. Москва.