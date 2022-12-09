Не дать в обиду Родину

Беседуя с нами, Алик — обычный рабочий парень, на первый взгляд, немногословный, — начинает говорить почти взахлеб, будто слова, которые долго копились внутри, сами рвутся наружу. Выговорись — станет легче, так ведь говорят…

Пацаны, мы в вас верим

Алик родился в Уфе, а затем переехал с семьей в деревню Укарлино Нуримановского района Башкирии. Окончил Байгильдинский сельский лицей имени Ришата Исмагилова, получил специальность сварщика. Проработав четыре месяца, в 2020 году был призван в армию, а после решил продолжить службу по контракту.

В январе 2022 года отправился на учения к западным границам страны, не подозревая еще, что станет свидетелем и непосредственным участником самого начала специальной военной операции на Украине.

— Мы получили оружие, боевые патроны и двинулись вперед по приказу наших командиров, — вспоминает Алик. — К нам подошел полковник и сказал: «Ну, пацаны, мы в вас верим. Служите, помогайте друг другу». Так мы и делали — все были товарищами, в одном окопе воевали и молились…

В деревне остались сестра и мама, которая сильно болела. С родными не было никакой связи. А здесь, в зоне боевых действий, нужно было поддерживать своих однополчан, защищать свою страну, Россию. «Чтобы ее никто не обидел», — с какой-то особой нежностью, как о дорогом человеке, говорит парень.

Алик был старшим снайпером, прикрывал наступающих — порой буквально своим телом. Вспоминает, что самым страшным были не сами бои, а то, что потом надо было вытаскивать с поля боя раненых. Мгновение промедлишь, не успеешь оказать первую помощь — и все, человека уже не вернуть.

Алик рассказывает о том, как бандеровцы ставили свою артиллерию под прикрытием домов обычных жителей Украины. У россиян был приказ: по гражданским не стрелять, они и не стреляли, зато сами попадали под вражеский огонь. Как нацисты убивали своих, чтобы потом выдать это за «преступления» русской армии. Как возвращались из плена наши солдаты, искалеченные зверствами своих тюремщиков…

— То, что ты там видишь, переворачивает душу. Я, наверное, сейчас уже другой человек, не такой, каким был прежде. И очень четко понимаю: Россия — моя страна, и я буду за нее воевать, — говорит Алик. — Если Германия в прошлом веке не смогла нас уничтожить, то и Украина не сможет. Я не сомневаюсь, мы победим. Только очень хочется, чтобы это случилось поскорее.

Очень согревали бойцов, рассказывает наш собеседник, весточки с родины. Письма, посылки, продукты доходили, увы, не все — часть пропала под обстрелами. Но то, что дошло, придавало сил. Ты видел: тебя поддерживает твоя страна.

Посылки приходили не только из родной республики, но и из разных городов: Москвы, Самары, Казани. В руки солдату попало письмо десятилетней девочки из Уфы.

— Мне его сразу отдали, потому что я сам из Башкирии. Она писала: «Главное, чтобы было чистое небо, чтобы ты пришел живой». Это письмо так тронуло сердце, будто тебе родная дочка пишет из дома, — говорит Алик.

О разном рассказывал нам молодой человек, но несколько раз в его монологе прорывалось одно и то же, как молитва: «Главное, здоровья тем, кто сейчас там находится, и здоровья родителям, которые волнуются за своих сыновей!» У самого Алика сейчас воюет на Украине друг. Он уже месяц не выходит на связь. Парень не знает, что с ним, и признается, что, наверное, не сможет сдержать слез, когда услышит знакомый голос по телефону…

Мужчина должен терпеть

В зоне СВО Алик пробыл до 23 мая. Однажды в разведке его рота подорвалась на гранате. Парень вынес с поля четверых раненых, за что позже, уже на гражданке, ему вручили медаль Суворова. Но и сам получил два ранения в ноги — осколочное и сквозное. На вертолете его доставили сначала в Белгород, а через сутки перевезли в Москву.

В госпитале он пролежал больше месяца, врачи провели успешную операцию. А когда вышел из больницы, уволился из части и вернулся домой — на родине ждала мама, которой требовался уход по болезни.

— Ноги еще болят, но я терплю: мужчина должен терпеть, — просто говорит Алик. — Мой дед говорил: «Никогда не надо отступать, нужно идти только вперед». И я сейчас работаю. Пока на автомойке. Потом слесарем хочу стать, затем электриком. Не сразу, потихоньку буду карьеру налаживать. У меня есть девушка. Семью планирую завести, но попозже, нужно сначала на ноги встать.

Бои и сейчас не отпускают его до конца: увиденное там возвращается в тревожных снах, даже в фейерверках звучат отзвуки выстрелов, так что первое инстинктивное движение — лечь на пол и кого-то накрыть собой. «У всех это остается», — мудро замечает парень. Алику 21 год.

СПРАВКА

«Медалью Суворова награждаются военнослужащие за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации в боевых действиях на суше, при несении боевой службы и боевого дежурства, при участии в учениях и маневрах, при несении службы по охране государственной границы Российской Федерации, а также за отличные показатели в боевой подготовке и полевой выучке» (из положения о медали Суворова).