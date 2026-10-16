Министр ЖКХ Башкирии озвучила основные «октябрьские тезисы»

По словам министра, среди главных проблем — аварии на изношенных сетях; и, как следствие, «нервозность» населения, возникающая из-за недостаточного информирования жителей о плановых и аварийных работах.

Отметила министр и огромный долг, сформированный жильцами и организациями, за коммунальные услуги; и то, что из-за низких тарифов управляющим компаниям сложно обеспечить необходимый штат дворников и слесарей.

Ирина Голованова добавила, что управляющие компании прилагают максимум усилий, чтобы жильцам было комфортно в домах. В ЦУРе назвали телефоны, по которым можно пожаловаться: + 7 (347) 277-09-11 и +7 (347) 218-19-19.

Фото: скриншот телетрансляции.