0 °С
Снег
11 Февраля , 09:43

В Башкирии вновь подорожает «коммуналка»

Изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги обсуждено на заседании комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсобрания — Курултая, сообщили в парламенте.

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

По словам председателя госкомитета по тарифам Наиля Шарафутдинова, тарифы на коммунальные услуги вырастут с 1 октября.

Средний индекс роста совокупной платы граждан установлен на уровне 10,7 процента, что ниже среднего показателя по Приволжскому федеральному округу. Предельные индексы по муниципалитетам утверждены распоряжением главы республики.

В среднем тарифы повысятся на 11 процентов. При этом электроснабжение подорожает на 13,3 процента, водоотведение — на 12,7 процента, водоснабжение — на 10,6 процента, теплоснабжение — на 9,7 процента, газ — на 9,6 процента.

Руководитель ведомства также отметил, что нынешнем году будет внедряться новая методика расчета операционных расходов сетевых организаций на основе эталонных затрат. Мера направлена на повышение прозрачности тарифообразования.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
