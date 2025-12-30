В Башкирии утвердили предельные индексы роста платы за «коммуналку» в 2026 году

Документ размещен на портале правовой информации. В основном плата жителей в будущем году возрастет на 1,7 процента с 1 января и на 12,8 процента — с 1 октября.

Однако есть муниципалитеты, где тарифы на «коммуналку» увеличатся в большей степени. В их числе Альмухаметовский и Гусевский сельсоветы Абзелиловского района, где предельный индекс составит 27,3 процента и 25 процентов соответственно, Верхнетатышлинский сельсовет Татышлинского района — 25,7 процента, Николо-Березовский сельсовет Краснокамского района и Нефтекамск — 25 процентов.