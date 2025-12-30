В Башкирии подвели итоги работы сферы строительства и ЖКХ

По словам вице-премьера Рустема Газизова, показатели по вводу жилья несколько снизились, но обязательства перед федеральным центром полностью выполнены. Заключено 15 договоров о комплексном развитии территорий на 1,3 млн квадратных метров в Уфе, Салавате, Белорецком и Уфимском районах.

Расселено 16,8 тыс. «квадратов» аварийного жилья — 70 домов в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Межгорье и Дюртюлях. В октябре на реализацию второго этапа программы по расселению граждан выделено 618,6 млн рублей, в том числе 510,7 млн рублей из Фонда развития территорий. Это позволит расселить почти 8,3 тыс. квадратных метров аварийного жилья в Сибае и ряде районов.

Работы в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть» ведутся на 168 объектах. Уже введен 81 объект протяженностью 230 км. На реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства направлено 44,1 млрд рублей, в том числе 9,8 млрд рублей из федерального бюджета. В нормативное состояние приведено 719 км дорог, в том числе 68 км «фонящих» и 25 км к садовым товариществам.

В рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на благоустройство семи общественных пространств направлено 1,2 млрд рублей, в том числе 483 млн рублей из федерального бюджета. Реализованы проекты в Баймаке, Нефтекамске и селе Верхотор, завершен первый этап в Салавате, Благовещенске, Белебее, Учалах. Работы по благоустройству также прошли на 170 общественных территориях.

Капремонт выполнен в 692 многоквартирных домах, на эти цели направлено 5,5 млрд рублей. По федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» освоено 774 млн рублей, введены 23 объекта.

На реализацию 17 проектов строительства и реконструкции сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения из Фонда национального благосостояния привлечено 6 млрд рублей. В Уфе и Нефтекамске за счет специальных казначейских кредитов выполнено 25 мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 54 км, на эти цели было направлено 3,5 млрд рублей.