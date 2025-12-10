-18 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
ЖКХ
10 Декабря , 13:04

В Белорецке тепло пообещали к концу дня

Глава администрации Белорецкого района Азат Хакимов сообщил, что началось заполнение трубопроводов водой.

В Белорецке тепло пообещали к концу дня
В Белорецке тепло пообещали к концу дня

«Ночью начали заполнять систему. Но, как часто бывает, беда одна не приходит — произошла ещё одна авария, хоть и небольшая, пришлось параллельно устранять», — написал руководитель района.

В администрации полагают, что «к вечеру тепло должно быть». Азат Хакимов поблагодарил всех, кто работал всю ночь: сварщиков, слесарей, работников, водоканала. «Спасибо дяде Саше, который нашёл место утечки, спасибо Паше, который провёл всю операцию на трубопроводе», — отметил отличившихся глава района.

Напомним: в результате аварии без тепла и горячей воды остались более 70 домов и социальные объекты Белорецка. Аварийные службы работали с трех часов ночи 9 декабря. В городе был организован оперативный штаб под руководством вице-премьера Рустема Газизова.

Фото предоставлено администрацией Белорецкого района.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru