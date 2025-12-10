В Белорецке тепло пообещали к концу дня

«Ночью начали заполнять систему. Но, как часто бывает, беда одна не приходит — произошла ещё одна авария, хоть и небольшая, пришлось параллельно устранять», — написал руководитель района.

В администрации полагают, что «к вечеру тепло должно быть». Азат Хакимов поблагодарил всех, кто работал всю ночь: сварщиков, слесарей, работников, водоканала. «Спасибо дяде Саше, который нашёл место утечки, спасибо Паше, который провёл всю операцию на трубопроводе», — отметил отличившихся глава района.

Напомним: в результате аварии без тепла и горячей воды остались более 70 домов и социальные объекты Белорецка. Аварийные службы работали с трех часов ночи 9 декабря. В городе был организован оперативный штаб под руководством вице-премьера Рустема Газизова.

Фото предоставлено администрацией Белорецкого района.