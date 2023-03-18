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Сегодня, 11:06

В Уфе начали пылесосить и мыть улицы

К весенним работам по очистке городских территорий приступили коммунальные службы, сообщили в администрации города.

В Уфе начали пылесосить и мыть улицы
В Уфе начали пылесосить и мыть улицы

Спецтехника – двенадцать вакуумных подметально-уборочных машин - занимается ликвидацией на дорогах смета и пыли. Принцип их работы схож с обычным пылесосом. При этом боковые щетки сметают пыль вдоль бордюров, а основная вычищает остатки мусора.

Кроме того, производится промывка дорожных барьерных ограждений. Для этого используется комбинированная машина с боковой щеткой. Одновременно идет мойка тротуаров, опор линий электропередачи, светофоров, остановок и дорожных знаков.

Фото: Администрация Уфы.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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