В Башкирии более 80 многоквартирных домов отключили от газа

По данным на 22 февраля в регионе перекрыли поступление газа в 87 многоквартирных домах, расположенных в тринадцати муниципалитетах. Основной причиной отключения газа было отсутствие актов периодических проверок дымоходов и вентканалов,

«Ведомство разработало специальную памятку по содержанию и ремонту внутридомовых вентиляционных каналов и дымоходов для информирования жителей МКД, которая направлена во все города и районы. Администрациям муниципалитетов необходимо активизировать работу по обследованию вентканалов и дымоходов, усилить работу с собственниками жилых помещений и управляющими организациями по надлежащему содержанию и эксплуатации дымоходов и вентиляционных каналов.

Наша задача — совместно с муниципалитетами и управляющими компаниями перестроить работу на перспективу, максимально не допускать отключение домов от газа и, соответственно, отсутствия горячего водоснабжения», — пояснила и.о. министра.

Согласно действующему законодательству, ремонт систем вентиляции и дымоходов относится к текущему ремонту, которым должны заниматься управляющие компании. В случае непосредственного управления — сами собственники помещений в многоквартирных домах. Они должны заключить договор со специализированной организацией на проведение обследования каналов и затем обеспечить выполнение ремонтных работ. В обязанность управляющих компаний входит проверка дымовых и вентиляционных каналов не реже трех раз в год, напомнила Ирина Голованова.

Фото из открытых источников.