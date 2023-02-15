Госжилнадзор Башкирии проводит проверки из-за начислений платы за отопление

В связи с этим возросло число обращений от населения в Госкомитет по жилищному и строительному надзору РБ с просьбой проверить правильность сумм в платежках.

«Сейчас мы проводим проверки. Для объективной оценки запрошены суточные параметры теплоносителя по каждому конкретному дому, справки Башгидромета о посуточных температурах наружного воздуха, и другая информация. О результатах проверок проинформируем прокуратуру республики. Вопрос взят на особый контроль», - прокомментировала ситуацию первый заместитель председателя ведомства Александра Авдеева на коллегии в Госкомитете РБ по тарифам.

Также она отметила недоработку управляющих компаний, которые обязаны своевременно принимать меры по замене, поверке, ремонту неисправных общедомовых приборов учета тепла, решать с собственниками вопросы по источникам финансирования и срокам выполнения необходимых работ. Эта деятельность УК регламентирована договором управления многоквартирным домом.

Госжилнадзор отмечает, что из более 18 тысяч обращений, поступивших в прошлом году, каждое четвертое касалось платы за отопление.

Фото из открытых источников.